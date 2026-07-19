Αυστηρή προειδοποίηση απηύθυνε σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ότι η χώρα του θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχτεί επίθεση από το Ιράν, μετά την αναχαίτιση ενός ιρανικού πυραύλου που στόχευε το λιμάνι της Άκαμπα, στην Ιορδανία.

«Εάν το Ιράν εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ, θα τους επιτεθούμε με όλες τις δυνάμεις μας» είπε ο Ίσραελ Κατς, κατά την επίσκεψή του σε ένα κέντρο διάσωσης. Πρόσθεσε ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, η χώρα είναι έτοιμη να λάβει μέτρα «τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά» απέναντι στην Τεχεράνη.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι κατέρριψαν τρεις ιρανικούς πυραύλους που στόχευαν το βασίλειο ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε σε ερημική περιοχή. Σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας, που επικαλείται έναν στρατιωτικό αξιωματούχο, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ούτε υπάρχουν θύματα.

protothema.gr