«Η εργασία μου έχει ολοκληρωθεί», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του έξω από την πρωθυπουργική κατοικία της Ντάουνιγκ Στριτ, κάνοντας τον απολογισμό της θητείας του, ελάχιστη ώρα πριν υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Αναφέρθηκε στην ιστορική εκλογική νίκη του 2024 και δήλωσε σίγουρος ότι «η Βρετανία είναι πλέον πιο δίκαιη και πιο ισχυρή απο ποτέ». Ανέφερε ότι περιόρισε τη μετανάστευση, αναβάθμισε την άμυνα και την ασφάλεια, και στήριξε την Ουκρανία αλλά και ότι βοήθησε τους πολίτες «να σταθούν στα πόδια τους» από τη φτώχεια. Τέλος, ευχήθηκε κάθε επιτυχία στον αντικαταστάτη του, Άντι Μπέρναμ και αφήνοντας αιχμές για το παρασκήνιο στο κόμμα των Εργατικών, τόνισε ότι «η πολιτική είναι ομαδικό άθλημα».

Ο Στάρμερ ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας «προχωρώ με χαρά, με χαμόγελο και είμαι περήφανος για όλα όσα έχουμε πετύχει».

Μετά από χειροκροτήματα από το συγκεντρωμένο πλήθος, τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του αναχώρησε με αυτοκίνητο και σε ελάχιστα λεπτά μεταφέρθηκε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, υποβάλοντας και επίσημα την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο.

Μετά την αποχώρηση του Στάρμερ, φτάνει στα Ανάκτορα ο Άντι Μπέρναμ. Οι δύο αυτοκινητοπομπές δεν συναντώνται ποτέ, ώστε να υπάρχει σαφής και ομαλή μετάβαση της εξουσίας.

Ο βασιλιάς καλεί τον Μπέρναμ να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο νέος ηγέτης αποδέχεται την εντολή και από εκείνη ακριβώς τη στιγμή γίνεται επισήμως πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Η διαδικασία είναι γνωστή ιστορικά ως «kissing hands», αν και σήμερα δεν περιλαμβάνει κυριολεκτικά φίλημα του χεριού του μονάρχη, αλλά μια σύντομη ιδιωτική συνάντηση και χειραψία.

Αλλαγή σκυτάλης χωρίς πρόωρες εκλογές

Η αλλαγή στην ηγεσία πραγματοποιείται χωρίς πρόωρες βουλευτικές εκλογές, καθώς το Εργατικό Κόμμα διατηρεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13:15 (ώρα Ελλάδος), και ολοκληρώνεται με την επιστροφή του 59ου πρωθυπουργού στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και έβδομου μέσα σε μία δεκαετία, στη Ντάουνινγκ Στριτ. Στις 14:40, ο Άντι Μπέρναμ θα εκφωνήσει την πρώτη του ομιλία ως επικεφαλής της κυβέρνησης και θα παρουσιάσει το πολιτικό στίγμα της νέας διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με συνεργάτες του, θα ανακοινώσει ένα «δεκαετές σχέδιο» για την ανασυγκρότηση της χώρας, με βασικές προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, την αποκέντρωση εξουσιών προς τις περιφέρειες και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική. Παράλληλα, θα δεσμευθεί να «ανασχεδιάσει» τον τρόπο λειτουργίας του βρετανικού κράτους και να προσφέρει «περισσότερο οικονομικό χώρο» στα νοικοκυριά που πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής.

Το απόγευμα ο ‘Αντι Μπέρναμ θα προχωρήσει στον σχηματισμό του νέου υπουργικού συμβουλίου, με τις επιλογές του για τα κορυφαία υπουργεία να θεωρούνται καθοριστικές για τη σταθερότητα της κυβέρνησης και την προσπάθεια ανάκαμψης των Εργατικών, οι οποίοι επιδιώκουν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.

ertnews.gr