Ο Κέβιν Κίγκαν πέθανε σε ηλικία 75 ετών, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγο και τις κόρες του. Τον περασμένο Ιανουάριο είχε διαγνωστεί με καρκίνο τέταρτου σταδίου.

«Ο Κέβιν, δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, ήταν ένας πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει την απίστευτη ιατρική ομάδα του Kevin για όλη την υποστήριξή τους», ανέφερε μεταξύ άλλων η οικογένεια.

Σεβαστός για τα κατορθώματά του ως προπονητής στη Νιούκαστλ και ως παίκτης στη Λίβερπουλ, ο Κίγκαν έχτισε μια επιτυχημένη καριέρα. Έμεινε στην ιστορία ακόμα και για το χαρακτηριστικό μαλλί του, ένα από τα πιο διάσημα κουρέματα στην ιστορία του αθλητισμού. Μια κλασική περμανάντ (bubble perm) και το στιλ του θεωρείται ένας συνδυασμός από μακριά μαλλιά στο πίσω μέρος (mullet) και πλούσιες, σγουρές αφέλειες. Το look αυτό καθιερώθηκε τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, αφήνοντας εποχή.

Ο Ζόζεφ Κέβιν Κίγκαν μεγάλωσε σε ένα χωριό έξω από το Ντόνκαστερ στη βόρεια Αγγλία, γεννημένος στις 14 Φεβρουαρίου 1951. Γεννήθηκε στην πραγματικότητα σε δανεικό σπίτι, συγκεκριμένα στην οδό Ελμ Πλέις 32 – το σπίτι της θείας του Νέλι. Η οικογένειά του επέλεξε το σπίτι της επειδή ήταν το μόνο εκείνη την εποχή με ηλεκτρικό ρεύμα, καθιστώντας τον τοκετό στο σπίτι πολύ πιο ασφαλή.

Ήταν το μεσαίο παιδί του Τζο Κίγκαν, ενός ανθρακωρύχου που είχε υπηρετήσει στη Βιρμανία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και της Ντόρις Κίγκαν. Είχε μια μεγαλύτερη αδελφή, τη Μαίρη, και έναν μικρότερο αδελφό, τον Μάικλ. Ο παππούς του από την πλευρά του πατέρα του, Φρανκ, ήταν τοπικός ήρωας επειδή έσωσε 26 ζωές κατά τη διάρκεια της καταστροφής του ανθρακωρυχείου West Stanley Pit το 1909.

Τα δοκιμαστικά του Κέβιν Κίγκαν, οι δουλειές και η Λίβερπουλ

Τεράστιο ταλέντο ως νεαρός, ο Κέβιν είχε μια ανεπιτυχή δοκιμαστική περίοδο με την Κόβεντρι ως έφηβος. Ετοιμαζόταν να δοκιμάσει την τύχη του στην Ντονκάστερ, αλλά καθυστέρησε να πάει στη δοκιμή. Εξισορρόπησε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο τα Σαββατοκύριακα με τη δουλειά του ως υπάλληλος γραφείου σε μια εταιρεία μηχανικών μέχρι που τον εντόπισε η ομάδα της Δ’ Κατηγορίας Σκάνθορπ Γιουνάιτεντ. Έπαιξε στη Σκάνθορπ και ταυτόχρονα εργάστηκε σε ένα τοπικό χαλυβουργείο.

Το 1971 η ζωή του Κίγκαν άλλαξε, όταν τον ανακάλυψε η Λίβερπουλ. Εντάχθηκε στην ομάδα για 33.000 λίρες. Πανηγύρισε τρία πρωταθλήματα, ένα κύπελλο Αγγλίας, δύο FA Λιγκ Καπ, το πρωταθλητριών Ευρώπης το 1977, και δύο κύπελλα ΟΥΕΦΑ.

Το 1977 μετακόμισε στην Bundesliga για να υπογράψει στο Αμβούργο, όπου κέρδισε δύο Χρυσές Μπάλες, το 1978 και το 1979, και το πρωτάθλημα το 1979.

Στην ομάδα που υποστήριζε ο πατέρας του και η προπονητική

Επιστρέφοντας στην Αγγλία, το 1980, έπαιξε στη Σαουθάμπτον και στη συνέχεια -σε μια κίνηση που έμοιαζε να μην έχει λογική- ο πρώην νικητής της Χρυσής Μπάλας εντάχθηκε στη Νιούκαστλ της Β’ Κατηγορίας, το 1982. Η λογική ήταν όμως ότι επρόκειτο για την αγαπημένη ομάδα του εκλιπόντος πατέρα του.

Πέτυχε 21 και 27 γκολ στις δύο σεζόν του ως παίκτης της Νιούκαστλ πριν φύγει από το Σεντ Τζέιμς Παρκ. Επιστρέφοντας το 1992 ως προπονητής, μεταμόρφωσε την ταλαιπωρημένη ομάδα της Νιούκαστλ, κερδίζοντας την άνοδο στην Premier League. H Νιούκαστλ τερμάτισε 3η, 6η, 2η και 2η στις επόμενες τέσσερις σεζόν με τον Κίγκαν ως προπονητή. Αφού έφυγε από τη Νιούκαστλ, ο Κίγκαν ανέλαβε τη Φούλαμ, βοηθώντας την ομάδα να τερματίσει πρωταθλήτρια της Β’ Κατηγορίας το 1999 με 101 βαθμούς.

Ο Κίγκαν αργότερα είχε μια 18μηνη θητεία ως προπονητής της Αγγλίας, πριν οδηγήσει τη Μάντσεστερ Σίτι στον τίτλο της Premier League το 2002, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 108 γκολ και 99 βαθμούς. Χρόνια αργότερα, ο «Βασιλιάς Κεβ» επέστρεψε για άλλη μια φορά στη Νιούκαστλ, αναλαμβάνοντας τα ηνία μετά την εξαγορά του συλλόγου από τον αμφιλεγόμενο ιδιοκτήτη Μάικ Άσλεϊ. Μια θητεία σαφώς λιγότερο επιτυχημένη, με τον Κίγκαν να μηνύει τον σύλλογο σε μια υπόθεση άδικης απόλυσης, την οποία κέρδισε και έλαβε αποζημίωση 2 εκατομμυρίων λιρών.

iefimerida.gr