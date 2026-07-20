O Kέβιν Κίγκαν, μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Από τον περασμένο Ιανουάριο είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, με τον Άγγλο πρώην επιθετικό και προπονητή να φεύγει τελικά από τη ζωή την Δευτέρα (20/7) σε ηλικία 75 ετών, όπως έκανε γνωστό η οικογένειά του.

“Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Κέβιν Κίγκαν απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών. Ο Kevin πάλευε με τον καρκίνο και ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τις κόρες του στις τελευταίες του στιγμές.

Δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, ο Κέβιν ήταν ένας πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει την απίστευτη ιατρική ομάδα του Κέβιν για όλη την υποστήριξή τους.

Αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή και ζητούν χώρο και ιδιωτικότητα” ανέφερε η οικογένεια του Κέβιν Κίγκαν στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

🤍 🕊️ A statement on behalf of Kevin Keegan’s family:



“It is with immense sadness that we announce that Kevin Keegan has passed away at the age of 75.

“Kevin had been battling cancer and was surrounded by his wife and daughters in his final moments.

“A double Ballon D’or… pic.twitter.com/5n8uETVfmq — Keith Downie (@SkySports_Keith) July 20, 2026

Ποιος ήταν ο σπουδαιος Κέβιν Κίγκαν

Ο Κίγκαν, o οποίος γεννήθηκε στις 14 Φερουαρίου 1951, εθεωρείτο δικαιολογημένα ως από τους καλύτερους παίκτες της γενιάς του και απόλαυσε μια λαμπρή καριέρα ως παίκτης, πραγματοποιώντας σχεδόν 750 συμμετοχές σε συλλόγους, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Κύπελλο Πρωταθλητριών με την Λίβερπουλ και κερδίζοντας τη Χρυσή Μπάλα δύο φορές το 1978 και το 1979, ενώ αγωνιζόταν για το Αμβούργο (πρωταθλητής Γερμανίας μία φορά).

Πέρα από τους Ρεντς του Μέρσεϊσαϊντ και το Αμβούργο με το οποίο είχε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ως παίκτης, αγωνιστηκε και στις Σκάνθορπ, Σαουθάμπτον, Νιούκαστλ και Μπλάκταουν Σίτι, ενώ στη συνέχεια είχε μία σεβαστή πορεία ως προπονητής, δουλεύοντας κατά σειρά στην Νιούκαστλ (1992-97, 2008), την Φούλαμ (1997-99), την εθνική Αγγλίας (1999-2000) και την Μάντσεστερ Σίτι (2001-2005).

Ως παίκτης φόρεσε 63 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο και πανηγύρισε 21 γκολ ενώ στον πάγκο των “τριών λιονταριών” έκατσε από τον Φεβρουάριο του 1999 μέχρι τον Οκτώβριο του 2000, όπου παραιτήθηκε μετά από ήττα με 1-0 από την Γερμανία στο “Γουέμπλεϊ” για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2002.

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