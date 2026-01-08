«Μάχη» με τον καρκίνο δίνει ο Κέβιν Κίγκαν, κάτι που έκανε γνωστό η οικογένειά του 74χρονου σπουδαίου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και προπονητή, με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο Κίγκαν υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του αγγλικού ποδοσφαίρου, ένας σπουδαίος επιθετικός, ενώ ως προπονητής υπηρέτησε ακόμη και την εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Ο ίδιος εισήχθη στο νοσοκομείο και είχε εκφραστεί ανησυχία για κοιλιακά συμπτώματα που εμφάνιζε. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, δυστυχώς επιβεβαίωσαν τους φόβους των γιατρών. Ο Κίγκαν θα αρχίσει άμεσα θεραπείες για να καταπολεμήσει την ασθένεια.

Από την πλευρά της οικογένειάς του, ζητήθηκε σεβασμός σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Επισημαίνοντας προς τους φιλάθλους που λατρεύουν τον Κίγκαν, πως αντιμετωπίζει αυτή τη μάχη με δύναμη και είναι έτοιμος για τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του.

Ο Κέβιν Κίγκαν συνέδεσε το όνομά του με τη Λίβερπουλ και την Νιούκαστλ. Υπήρξε 63 φορές διεθνής, ενώ σημείωσε 21 γκολ με την Εθνική Αγγλίας στης οποίας τον πάγκο κάθισε την περίοδο 1999-00.

