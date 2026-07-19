Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να καταγγέλλει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν υπό κατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο στο νοτιοδυτικό Ιράν, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Η Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στο Νταρκχοβίν, στην επαρχία Χουζεστάν, δέχθηκε αμερικανική επίθεση με «σειρά βλημάτων». Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την ενέργεια «επιθετική και βάρβαρη πράξη» που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, το πλήγμα σημειώθηκε σε εγκατάσταση που βρίσκεται υπό κατασκευή από το 2022. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ανεξάρτητες πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν το μέγεθος των ζημιών ή εάν υπήρξαν θύματα.

Κουβέιτ και Μπαχρέιν ανακοίνωσαν αναχαίτιση ιρανικών επιθέσεων

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι τα αντιαεροπορικά τους συστήματα αντιμετώπισαν επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν. Προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν στην πρωτεύουσα Κουβέιτ Σίτι, ενώ ο στρατός έκανε λόγο για «ιρανική επιθετικότητα».

Παρόμοια ανακοίνωση εξέδωσε και το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται η βάση του 5ου Αμερικανικού Στόλου. Οι αρχές ανέφεραν ότι τα συστήματα αεράμυνας «εντόπισαν, αναχαίτισαν και κατέστρεψαν» αριθμό ιρανικών εναέριων απειλών, κατηγορώντας παράλληλα την Τεχεράνη ότι στόχευσε αμάχους.

Κάτοικοι στο βόρειο τμήμα του Μπαχρέιν ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ σειρήνες συναγερμού ήχησαν και στην πρωτεύουσα Μανάμα.

Ιορδανία: Οι αρχές διαψεύδουν την εκκένωση του αεροδρομίου ή του λιμανιού της Άκαμπα

Οι ιορδανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση σήμερα για εκκένωση του αεροδρομίου ή του λιμανιού στην Άκαμπα και δεν έχουν εντοπίσει οποιαδήποτε πιθανή απειλή τις προηγούμενες ώρες, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Νωρίτερα η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμάν ανέφερε ότι το λιμάνι και το διεθνές αεροδρόμιο στην Άκαμπα εκκενώθηκαν λόγω “συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής”, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις

Νωρίτερα, ο ιρανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ, ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικό έδαφος.

Η Τεχεράνη ανέφερε ότι στόχος ήταν αποθήκη πυρομαχικών των αμερικανικών δυνάμεων στο στρατόπεδο Ουνταϊρί, καθώς και συστήματα ραντάρ και αεράμυνας στην αεροπορική βάση Άλι Αλ Σαλέμ.

Το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, που φιλοξενούν σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των ιρανικών αντιποίνων στην περιοχή του Κόλπου, μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών, παρά την ύπαρξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) είχε ανακοινώσει ότι δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν την Παρασκευή, ενώ ένας ακόμη παραμένει αγνοούμενος, κατά τη διάρκεια επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones από το Ιράν.

Βίντεο που δημοσιεύτηκς χθες φαίνεται να δείχνει ιρανικό βλήμα που έπληξε την αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στο Azraq της Ιορδανίας, όπου σκοτώθηκαν οι δύο Αμερικανοί στρατιώτες. Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) δήλωσε ότι τα δύο μέλη της υπηρεσίας σκοτώθηκαν την Παρασκευή, καθώς “υπεράσπισαν κατά των ιρανικών επιθέσεων βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών”. Ανέφερε ότι ένα άλλο μέλος της υπηρεσίας εξακολουθεί να αγνοείται σε δράση.

ertnews.gr