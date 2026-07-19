Το σύστημα αεράμυνας Iron Dome ενεργοποίησε ο στρατός του Ισραήλ, σήμερα το απόγευμα, ώστε για να αναχαιτίσει θραύσματα ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου που είχε εκτοξευθεί προς την Ιορδανία, κοντά στα σύνορα της επικράτειάς του. Προηγουμένως η κύρια πολεμική κεφαλή του πυραύλου είχε καταρριφθεί από το αμερικανικό αντιπυραυλικό σύστημα Aegis.

Από τα θραύσματα της αναχαίτισης έπεσαν συντρίμμια στη βόρεια Εϊλάτ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

🚨 BREAKING: Iranian attacks intensify in the Middle East in broad daylight. Sirens across Jordan at this hour with large explosions heard in Israel’s southern city of Eilat next to Aqaba. Interceptions can be seen in the skies. pic.twitter.com/oWZI1rleIe July 19, 2026

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν τρεις ιρανικούς πυραύλους, ενώ, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο που επικαλούνται τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, η επίθεση δεν προκάλεσε θύματα ούτε υλικές ζημιές.

Πηγές των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) ανέφεραν στην Jerusalem Post ότι η Εϊλάτ δεν επλήγη από κάποιον πύραυλο και πως ο στρατός εξετάζει εάν τυχόν θραύσματα από την αναχαίτιση έπεσαν εντός ισραηλινού εδάφους. Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο αντιποίνων για τυχόν περιορισμένες έμμεσες ζημιές.

Παράλληλα, δεύτερη πηγή των IDF δήλωσε στην εφημερίδα ότι δεν έπεσαν θραύσματα πυραύλου σε ισραηλινό έδαφος, διαψεύδοντας σχετικές πληροφορίες που είχαν μεταδώσει μέσα ενημέρωσης.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που το σύστημα Iron Dome χρησιμοποιείται εναντίον ιρανικής εναέριας απειλής μετά την κατάπαυση του πυρός της 7ης Απριλίου, στην οποία συμμετείχε και το Ισραήλ.

Μέχρι σήμερα, παρά τις περιορισμένης έντασης αεροπορικές επιθέσεις που συνεχίζονται μεταξύ των ΗΠΑ και αραβικών συμμάχων τους αφενός και του Ιράν αφετέρου, καμία ιρανική εναέρια απειλή δεν είχε πλησιάσει το ισραηλινό έδαφος εδώ και περισσότερο από τρεις μήνες.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ισραήλ προτίθεται να απαντήσει στρατιωτικά, καθώς η συγκεκριμένη επίθεση είχε ως προφανή στόχο την Ιορδανία και όχι το ισραηλινό έδαφος.

Λίγα λεπτά πριν από την αναχαίτιση, πάντως, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) είχαν εκδώσει προειδοποίηση προς τους κατοίκους των νότιων περιοχών κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, καλώντας τους να είναι έτοιμοι να καταφύγουν σε προστατευμένους χώρους σε περίπτωση πτώσης θραυσμάτων στο Ισραήλ.



skai.gr