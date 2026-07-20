Επενδύουμε στην αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών μας, προσφέροντας σύγχρονες, ασφαλείς και εξατομικευμένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Ancoria Bank αποτελεί μια από τις νεότερες τραπεζικές παρουσίες στην Κύπρο, με σαφή στόχο να προσφέρει μια διαφορετική επιλογή σε ιδιώτες και επιχειρήσεις μέσα σε ένα ιδιαίτερα συγκεντρωμένο τραπεζικό περιβάλλον.

Στη συνέντευξή του στο Insider, ο Μάριος Χατηζκυριάκου, διευθύνων σύμβουλος της Ancoria Bank, αναλύει τους στόχους της τράπεζας και τη φιλοδοξία της να εδραιωθεί ως η ουσιαστική εναλλακτική επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις, σε μια αγορά όπου οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο.

Στόχος μας, όπως αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος, είναι να εξελιχθούμε σε έναν ισχυρό τέταρτο πυλώνα του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, προσφέροντας δίκαιη τραπεζική, ανταγωνιστικές χρεώσεις και σύγχρονα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πελατών.

Η στρατηγική μας, επισημαίνει ο κ. Χατζηκυριάκου, βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, με επενδύσεις στην τεχνολογία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία. Παράλληλα, αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία των πελατών μας με ασφαλείς, σύγχρονες και εξατομικευμένες υπηρεσίες, ενώ ενισχύουμε σταδιακά την παρουσία μας με φυσικά τραπεζικά κέντρα παγκύπρια.

Ποιο είναι το όραμά σας για την Ancoria Bank τα επόμενα τρία χρόνια, κ. Χατζηκυριάκου;

Η Ancoria Bank οραματίζεται μέσα από τις κατάλληλες στρατηγικές να γίνει η εναλλακτική επιλογή για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις, σε μια περίοδο που οι τρεις μεγάλες τράπεζες έχουν πάνω από το 90% του μεριδίου της αγοράς σε δάνεια και καταθέσεις. Στόχος μας είναι να εξελιχθούμε και να αναπτυχθούμε ως ο τέταρτος σημαντικός πυλώνας στην αγορά και αυτό να γίνει μέσα από τον συνδυασμό άλλων βασικών προϋποθέσεων που λαμβάνει υπόψη του ο πελάτης.

Θέλουμε να εδραιωθούμε στην αγορά ως μια δίκαιη τράπεζα, με χαμηλό κόστος συναλλακτικών υπηρεσιών και ταυτόχρονα να προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες μας, ιδιώτες και επιχειρήσεις, σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Άρα, προτεραιότητα είναι η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης μας στην κυπριακή τραπεζική αγορά στα πρότυπα ενός σύγχρονου, ευέλικτου και αξιόπιστου χρηματοπιστωτικού οργανισμού.

Η στρατηγική μας βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, με συνεχείς επενδύσεις στην τεχνολογία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην καινοτομία, ώστε να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος.

Ταυτόχρονα, επενδύουμε στην αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών μας, προσφέροντας σύγχρονες, ασφαλείς και εξατομικευμένες υπηρεσίες, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων. Αντιλαμβανόμενοι την αξία της προσωπικής επαφής με τους πελάτες μας και την οργανική εξέλιξη της τράπεζας, μελλοντικός στόχος είναι και η ανάπτυξη του δικτύου τραπεζικών κέντρων παγκύπρια, ώστε να είμαστε σε θέση να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας όχι μόνο διαδικτυακά, αλλά και με φυσική παρουσία.

Πυρήνας της φιλοσοφίας μας παραμένει η οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης, μέσα από υπεύθυνη τραπεζική πρακτική, διαφάνεια, συνέπεια και υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης. Με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά μας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για σταθερή ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη επιτυχία.

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πώς διαφοροποιείται η Ancoria Bank από τον ανταγωνισμό και ποιος είναι ο ρόλος των μικρών τραπεζών στην τοπική αγορά;

Η τοπική αγορά έχει πραγματικά ανάγκη τις μικρότερες τράπεζες, γιατί αυτή τη στιγμή η συγκέντρωση του πελατολογίου σε τρεις τράπεζες περιορίζει τον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς. Ως Ancoria Bank θέλουμε να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό στην αγορά, προσφέροντας ελκυστικές τιμολογήσεις σε καταθέσεις, συναλλαγές και γενικότερα σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την ευελιξία, την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και την πελατοκεντρική φιλοσοφία που μας χαρακτηρίζουν. Πιστεύουμε ότι η πραγματική αξία για τον πελάτη προκύπτει από τον συνδυασμό της τεχνολογικής καινοτομίας με την ανθρώπινη επαφή.

Για τον λόγο αυτό, επενδύουμε σε σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες και προηγμένες τραπεζικές λύσεις, χωρίς να αλλοιώνουμε τον προσωπικό χαρακτήρα της εξυπηρέτησης προς τους πελάτες μας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να διαφοροποιούμαστε, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες, άμεση ανταπόκριση και κτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης που διαρκούν στον χρόνο.

Πώς αξιοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία αποτελούν μεθόδους που μας βοηθούν να προσφέρουμε μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική εμπειρία στους πελάτες μας. Μέσα από τη συνετή χρήση, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, η καθημερινή τραπεζική μπορεί να γίνει πιο απλή, πιο γρήγορη και πιο ασφαλής.

Ως Ancoria Bank επενδύουμε διαρκώς στον ψηφιακό μετασχηματισμό αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες για την αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση των εσωτερικών μας διαδικασιών, καθώς και για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των πελατών μας, υφιστάμενων και μελλοντικών. Παράλληλα, εξετάζουμε συνεχώς τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται, ώστε να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικότερα στις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας.

Η τεχνολογία ενισχύει το έργο των ανθρώπων μας, με στόχο να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην ουσιαστική εξυπηρέτηση, την καθοδήγηση, την παροχή εξατομικευμένων λύσεων και την οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Πολλοί νέοι πελάτες επιλέγουν ψηφιακές πλατφόρμες αντί για τις παραδοσιακές τράπεζες. Πώς σκοπεύει η Ancoria Bank να παραμείνει ελκυστική για αυτή τη γενιά;

Πιστεύουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν υποκαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά τον συμπληρώνει. Του προσδίδει μεγαλύτερη αξία και ευελιξία και δίνει περισσότερες επιλογές που διευκολύνουν τη ζωή των πελατών μας. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους πελάτες, θέλουμε να γνωρίζουν ότι, πέρα από τις σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες που τους προσφέρουμε, θα έχουν πάντα δίπλα τους ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία, έτοιμους να τους καθοδηγήσουν και να τους υποστηρίξουν στις πιο σημαντικές οικονομικές αποφάσεις της ζωής τους.

Η τεχνολογία και η προσωπική σχέση με τον πελάτη αποτελούν δύο αλληλένδετους πυλώνες της σύγχρονης τραπεζικής εμπειρίας και πάνω σε αυτούς τους άξονες βασίζεται η στρατηγική και η φιλοσοφία της Ancoria Bank.

Ποιοι τομείς της οικονομίας θεωρείτε ότι παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης;

Η κυπριακή οικονομία έχει ήδη αποδείξει ότι διαθέτει ανθεκτικότητα, αλλά και την ικανότητα να προσαρμόζεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες διεθνείς συνθήκες. Γι’ αυτό και θα έλεγα πως οι τομείς της οικονομίας που παρουσιάζουν μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης είναι αυτοί που συνδυάζουν την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Ο τομέας της πράσινης οικονομίας και η διεθνώς ταχεία αναπτυσσόμενη τάση για πράσινη μετάβαση δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, των βιώσιμων υποδομών και ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί προσαρμόζονται στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, ο τομέας της τεχνολογίας και των ψηφιακών υπηρεσιών συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά προσελκύοντας νέες επενδύσεις και αυξάνοντας την ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό. Και σε αυτό το σημείο, ο τομέας της εκπαίδευσης παρουσιάζει μεγάλη προοπτική ανάπτυξης ενισχύοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, το οποίο θα καταρτίζεται συνεχώς αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες αυξάνουν τη ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη της οικονομίας προϋποθέτει και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στηρίζοντας επιχειρήσεις, οι οποίες επενδύουν στον εκσυγχρονισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς της οικονομικής προόδου της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Υπάρχουν σχέδια για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα προωθήσει η Ancoria Bank στην αγορά;

Η εξέλιξη των αναγκών των πελατών μας αποτελεί τη βασική αρχή για τον σχεδιασμό των νέων προϊόντων και των υπηρεσιών μας, αλλά και την αναβάθμιση των υφιστάμενων. Στην Ancoria Bank αξιολογούμε διαρκώς νέες ευκαιρίες και επενδύουμε στην ανάπτυξη λύσεων που θα ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων προσφέροντας επιλογές ευελιξίας με ανταγωνιστικούς όρους.

Στόχος μας δεν είναι απλώς να προσφέρουμε νέα προϊόντα αλλά να προσφέρουμε υπηρεσίες που να είναι χρήσιμες, ουσιαστικές και εύχρηστες με απόλυτο σεβασμό προς τους πελάτες μας που αναζητούν μια σφαιρική τραπεζική εμπειρία.

Γι’ αυτό και συνεχίζουμε να επενδύουμε τόσο στα προϊόντα μας όσο και στις ψηφιακές μας υπηρεσίες, ιδιαίτερα μέσα από το online banking μας, myAncoria. Έχοντας στραμμένο το βλέμμα μας στο μέλλον και στην υγιή εξέλιξη της τράπεζας παραμένουμε προσηλωμένοι στην υπεύθυνη ανάπτυξη και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μας με στόχο να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του σήμερα και στις δυνατότητες του αύριο.

ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η Ancoria Bank Ltd είναι αδειοδοτημένη και εγγεγραμμένη κυπριακή τράπεζα, η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η Τράπεζα προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις. Με πελατοκεντρική φιλοσοφία, συνδυάζει σύγχρονες ψηφιακές λύσεις και προσωπική εξυπηρέτηση, με στόχο μια τραπεζική εμπειρία που είναι απλή, άμεση και αξιόπιστη. Αποστολή της είναι να επαναπροσδιορίσει την τραπεζική εμπειρία δημιουργώντας παράλληλα μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.

Η Τράπεζα εξελίσσει διαρκώς τις υπηρεσίες της, επενδύοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε σύγχρονες τεχνολογίες που απλοποιούν τις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές και βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία των πελατών. Με σταθερές βάσεις και με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Ancoria Bank επιδιώκει να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, με έμφαση στη στήριξη νοικοκυριών, επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της κυπριακής αγοράς.

Παράλληλα, συνεχίζει να εξελίσσει τις υπηρεσίες της, παραμένοντας πιστή στις αξίες της διαφάνειας και υπευθυνότητας. Η Ancoria Bank εξυπηρετεί τους πελάτες της μέσω των τραπεζικών της κέντρων σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, καθώς και μέσω του myAncoria, της πλατφόρμας mobile και web banking, όπου οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα χωρίς φυσική παρουσία.

ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ – Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ANCORIA BANK

Ο Μάριος Χατηζκυριάκου εντάχθηκε στην Ancoria Bank τον Δεκέμβριο του 2025 ως διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στον τραπεζικό κλάδο το 1998 στην Κύπρο και στο εξωτερικό, όπου κατείχε διευθυντικές θέσεις στους τομείς επενδύσεων και κεφαλαιαγορών.

Πριν ενταχθεί στην Ancoria Bank, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Wealth Management στη Eurobank Cyprus, και αναπληρωτής Διευθυντής Private Banking στον όμιλο Eurobank. Εκπαίδευση: Πτυχίο Finance από το Πανεπιστήμιο Baruch, City University of New York, και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Από το περιοδικό Insider Ιουλίου