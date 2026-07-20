Τα τελευταία χρόνια, το ransomware έχει μετατραπεί από απλό malware σε μια πλήρως ανεπτυγμένη εγκληματική βιομηχανία. Οι ομάδες ransomware λειτουργούν πλέον με εταιρική δομή, αξιοποιώντας RaaS οικοσυστήματα, συνεργαζόμενους affiliates και αυτοματοποιημένα εργαλεία που τους επιτρέπουν να δημιουργούν πιο πειστικά phishing emails, να κάνουν reconnaissance και να προσαρμόζουν τις επιθέσεις τους σε πραγματικό χρόνο. Η CBS IT Systems Cyprus, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία security του Ομίλου Cosmos, CBS.LAN, απαντά σε αυτό το εξελισσόμενο τοπίο απειλών με SOC 24/7, AI-driven detection, Zero Trust αρχιτεκτονικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες Incident Response.

Στην Κύπρο, τα επιχειρησιακά κενά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ίδια. Πολλές εταιρείες λειτουργούν με μικρές IT ομάδες και χωρίς εξειδικευμένο cybersecurity προσωπικό. Η έλλειψη MFA, τα παλιά λειτουργικά συστήματα, τα εκτεθειμένα RDP/VPN endpoints και οι ανεξέλεγκτοι third-party λογαριασμοί δημιουργούν εύφορο έδαφος για επιθέσεις. Επιπλέον, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι τα αντίγραφα ασφαλείας που υπάρχουν αλλά δεν δοκιμάζονται. Η CBS IT Systems Cyprus εντοπίζει αυτά τα κενά και τα αντιμετωπίζει μέσα από ένα πλαίσιο υπηρεσιών όπως: Vulnerability Management, Identity Security, Zero Trust σχεδιασμό, hardening, security assessments και συνεχή διαχείριση κινδύνου.

Η πραγματικότητα είναι ότι καμία υποδομή δεν μπορεί να θεωρηθεί 100% ασφαλής. Η κυβερνοασφάλεια δεν στοχεύει στη δημιουργία ενός “απόλυτα ασφαλούς” οργανισμού, γιατί κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Στοχεύει όμως στη δημιουργία ενός οργανισμού έτοιμου να αντιδράσει. Η CBS IT Systems Cyprus εστιάζει σε ολοκληρωμένα Incident Response frameworks, runbooks, automation, συνεχή monitoring και cyber awareness εκπαίδευση. Παράλληλα υποστηρίζει οργανισμούς στην Κύπρο στην υλοποίηση NIS2 και ISO27001, καθώς και στον σχεδιασμό BCP/DRP, πολιτικές ασφαλείας και δομημένες διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών για ανθεκτικότητα και επιχειρησιακή συνέχεια.



Η πρώτη ώρα μετά από μια επίθεση ransomware καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την έκβαση του περιστατικού. Είναι η στιγμή που κρίνονται η απώλεια δεδομένων, η έκταση της ζημιάς και η ταχύτητα ανάκαμψης. Στην πράξη, τα μεγαλύτερα λάθη γίνονται σε αυτό το πρώτο διάστημα: βιαστικές διαγραφές αρχείων, απενεργοποίηση συστημάτων χωρίς σχεδιασμό και έλλειψη συντονισμού. Οι υπηρεσίες Incident Response της CBS IT Systems Cyprus παρέχουν συνεχή διαθεσιμότητα εξειδικευμένων ομάδων για forensic readiness και on-site υποστήριξη, εξασφαλίζοντας ότι ο οργανισμός θα κινηθεί μεθοδικά και όχι παρορμητικά.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας ενός σύγχρονου SOC. Στις υπηρεσίες SOC της CBS.LAN αξιοποιούνται τεχνολογίες machine learning, behavioral analytics, UEBA και αυτοματισμούς SOAR που αναγνωρίζουν ανωμαλίες πολύ πριν μετατραπούν σε επικίνδυνα περιστατικά. Σε πρόσφατο περιστατικό, ένα ML μοντέλο εντόπισε μαζική πρόσβαση σε αρχεία κατά τη διάρκεια της νύχτας, απομόνωσε αυτόματα το endpoint και απενεργοποίησε τα credentials, αποτρέποντας κρυπτογράφηση χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.

Η πληρωμή λύτρων παραμένει από τις πιο επικίνδυνες επιλογές για έναν οργανισμό. Παρότι συχνά παρουσιάζεται ως “γρήγορη λύση”, στην πράξη δεν εγγυάται αποκατάσταση, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο επαναστόχευσης, καθώς μπορεί να μπουν στη λίστα “εύκολων πληρωτών”. Επιπλέον, υπάρχουν σοβαρά νομικά ζητήματα σε περιπτώσεις που οι ομάδες ransomware περιλαμβάνονται σε λίστες κυρώσεων. Η CBS IT Systems Cyprus προωθεί μια διαφορετική στρατηγική ανθεκτικότητας που βασίζεται σε offline backups, immutable storage, micro-segmentation, τακτικά recovery tests και ισχυρό data governance, ώστε η αποκατάσταση να είναι εφικτή χωρίς διαπραγμάτευση.

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας, δεν χρειάζεται να επενδύσουν υπέρογκα ποσά για να προστατευθούν αποτελεσματικά. Με managed υπηρεσίες όπως EDR/XDR, SOC-as-a-Service, MFA, σωστή διαχείριση πρόσβασης και τακτική εκπαίδευση προσωπικού, μπορούν να επιτύχουν επίπεδα ασφάλειας που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν διαθέσιμα μόνο σε μεγάλους οργανισμούς. Παράλληλα, η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και για πιο άμεση ενημέρωση για απειλές και NIS2 compliance, παραμένει σημαντική πρόκληση για την Κύπρο. Σε αυτό το πλαίσιο, η CBS IT Systems Cyprus υποστηρίζει οργανισμούς με NIS2 readiness, cyber drills, risk assessments και ανάπτυξη ISMS, καλύπτοντας επιχειρήσεις όλων των βασικών κλάδων της κυπριακής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων και σημαντικών υποδομών.

Το βασικό μήνυμα προς κάθε CEO είναι απλό: η κυβερνοασφάλεια δεν είναι καθαρά τεχνολογικό ζήτημα, αλλά θέμα διοίκησης και στρατηγικής. Η CBS IT Systems Cyprus βοηθά οργανισμούς να δουν την ασφάλεια όχι ως κόστος, αλλά ως επένδυση στη συνέχεια, τη φήμη και τη βιωσιμότητά τους, μετατρέποντας μια πιθανή επίθεση σε διαχειρίσιμη κατάσταση.

Η CBS IT Systems Cyprus, μέλος του Ομίλου Cosmos και σε στενή συνεργασία με την CBS.LAN, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες SOC 24/7-MDR, vulnerability assessments, penetration testing και συμβουλευτική συμμόρφωσης με NIS2, ISO 27001 και ISO 22301. Μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους vendors όπως Palo Alto, IBM, Microsoft, Cisco και Fortinet, παρέχει end-to-end προστασία σε endpoint, cloud, network και identity, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα, ετοιμότητα απόκρισης και επιχειρησιακή συνέχεια απέναντι στο εξελισσόμενο τοπίο απειλών.