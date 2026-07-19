Τον δρόμο για τη χρήση κροκοδείλων του Νείλου σε εγκαταστάσεις κράτησης ανοίγει νέα ρύθμιση στο Ισραήλ, προκαλώντας αντιδράσεις και έντονη συζήτηση. Το μέτρο υποστηρίζει ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος έχει προτείνει την ανάπτυξη των ζώων γύρω από φυλακές, προκειμένου να αποτρέπονται αποδράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Η υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ισραήλ, Ίντιτ Σίλμαν, κατέταξε αυτήν την εβδομάδα τους κροκοδείλους του Νείλου στην κατηγορία της «πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία», ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές.

Η πρόταση του Μπεν Γκβιρ

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ χαιρέτισε τη νέα ρύθμιση. Ο ίδιος είχε προτείνει τον Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδειλοι για την αποτροπή αποδράσεων Παλαιστίνιων κρατουμένων.

«Καταραμένε τρομοκράτη, σκέφτεσαι να επιχειρήσεις να αποδράσεις; Σκέψου το δύο φορές», έγραψε πρόσφατα στο Facebook.

Την ανάρτησή του συνόδευσε με εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζεται να κρατά έναν κροκόδειλο από το λουρί.

«Οι υπουργοί Μπεν Γκβιρ και Σίλμαν συνεργάζονται και περιβάλλουν τις φυλακές με κροκοδείλους!», αναφέρεται στη λεζάντα της εικόνας.

Η αντίθεση της Αρχής Φύσης και Πάρκων

Σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 13, η Αρχή Φύσης και Πάρκων του Ισραήλ είχε αντιταχθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο.

Ωστόσο, ο κανονισμός, ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, ορίζει ότι οι κροκόδειλοι του Νείλου —οι οποίοι προηγουμένως είχαν ταξινομηθεί ως άγρια ζώα— μπορούν να εκτρέφονται υπό την προϋπόθεση «ότι κρατούνται από έναν φορέα ασφαλείας (…) υπό συνθήκες που καθορίζονται» από την Αρχή Φύσης και Πάρκων.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι η υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος θα πρέπει να κρίνει πως η κατοχή τους είναι αναγκαία για λόγους ασφαλείας.

Το σχέδιο για τη φυλακή Κετζιότ

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Μπεν Γκβιρ, ακροδεξιός σύμμαχος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σκοπεύει να αναπτύξει κροκοδείλους γύρω από τη φυλακή Κετζιότ, στο νότιο Ισραήλ.

Στη φυλακή κρατούνται πολλοί μαχητές της Χαμάς που συνελήφθησαν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ.

cnn.gr