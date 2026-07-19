Μήνυμα για πυρκαγιά σε υπεραγορά έθεσε σε συναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον σταθμό της Λακατάμιας.

Με την άφιξη τους στο σημείο διαπιστώθηκε διαρροή αερίου CO2 από σύστημα ψύξης θαλάμων, σε σημείο στον υπόγειο χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς. Διευκρινίζεται ότι τελικά δεν ξέσπασε πυρκαγιά, υπήρξε απλώς διαρροή διοξειδίου του άνθρακα.

Ανταπόκριση Πυρ. Σταθμού Λακατάμιας με δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα για μήνυμα πυρκαγιάς σε αποθήκη σε υπόγειο χώρο της υπεραγοράς στην Λακατάμια. Με την άφιξη μας διαπιτώθηκε ότι πρόκειται για απώλεια αέριου CO2 (συστήματος ψύξης θαλάμων) από χώρο στο υπόγειο χώρο… — Andreas Kettis (@akettis) July 19, 2026

Η απώλεια σταμάτησε μετά από ενέργειες των τεχνικών της υπεραγοράς.

Η Πυροσβεστική έκανε έλεγχο σε όλους τους χώρους της υπεραγοράς και, σύμφωνα με τον κ. Κεττή, δεν κινδύνευσε κανένας.

Το προσωπικό της υπεραγοράς έχει προβεί σε προληπτική εκκένωση των εργαζομένων και επισκεπτών της υπεραγοράς.