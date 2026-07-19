Ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα θα είναι αμφίδρομος. Έτσι τον παρουσιάζουν. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στην κατεχόμενη Κύπρο και από τα κατεχόμενα στην Τουρκία.

Ακούσατε κανέναν να ασχολείται με αυτό; Κανέναν. Κι όμως πρόκειται για πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Κλειδί είναι το «αμφίδρομος αγωγός». Ενώ παρουσιάζεται ότι γίνεται για να μεταφέρει φυσικό αέριο προς τα κατεχόμενα, μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Αλλά, έχουν τα κατεχόμενα φυσικό αέριο για να στέλνουν στην Τουρκία; Να τα δούμε με τη σειρά.

Χτες γράφαμε για τους πολιτικούς μας που υποστηρίζουν ότι μπορεί να μεταφερθεί στους τουρκικούς αγωγούς το κυπριακό αέριο. Το λένε φυσικά ως δέλεαρ για την Τουρκία για να πεισθεί να λυθεί το Κυπριακό. Αλλά, αντί να αναπτύξουν πολιτικές, αναπτύσσουν φαντασιοπληξίες. Λες και δεν ξέρουν ακόμα με ποιους έχουν να κάνουν. Νομίζουν ότι η Τουρκία τους δίνει καμιά σημασία επειδή αερολογούν προς εσωτερική κατανάλωση, χωρίς να πράττουν το παραμικρό.

Προσέξτε ποια είναι η πραγματικότητα. Η Τουρκία εδώ και χρόνια εφαρμόζει σχέδια (πρακτικά, όχι αερολογίες) για να αυτονομήσει ενεργειακά την κατεχόμενη Κύπρο. Όχι για να στηρίξει τους Τουρκοκύπριους αλλά για να βάλει κι άλλες ρίζες, πιο βαθιές, στη διχοτόμηση και στον έλεγχο του νησιού.

Πρώτα έφερε το νερό με υποθαλάσσιο αγωγό. Γνωστό αυτό. Μετά ξεκίνησε να δηλώνει ότι θα προχωρήσει και σε ηλεκτρική διασύνδεση με υποθαλάσσιο καλώδιο. Το λένε και οι Τούρκοι, το λένε και οι Τουρκοκύπριοι, ξανά και ξανά. Μάλιστα, ο Έρχιουρμαν κατηγορεί και την ΕΕ για την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα (την Ευρώπη, εννοείται). «Η πιο ορθή πολιτικά και οικονομικά λύση θα ήταν μια ηλεκτρική διασύνδεση που θα συνδέει την Κύπρο με την Τουρκία και την Ελλάδα», έλεγε, για παράδειγμα, στις 11/3/2026.

Γνωρίζουν, όμως, ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Τουρκίας – κατεχομένων είναι δύσκολη, διότι χρειάζονται την έγκριση της ΕΕ. Την χρειάζονται και πιέζουν να την πάρουν, διότι η Τουρκία είναι ήδη συνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό δίκτυο και θα έχει συνέπειες αν κάνει παρανομία. Το έχουν, όμως, ως προοπτική. Προς το παρόν αναβαθμίζουν τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στον Άγιο Γεώργιο, στην Κερύνεια, ώστε να μην χρειάζονται την ΑΗΚ από την οποία παίρνουν ηλεκτρισμό σε ώρες αιχμής.

Το επόμενο βήμα για την ενεργειακή αυτονομία των κατεχομένων είναι ο αγωγός του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Χτες, η τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ, έγραφε ότι ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή. Αποκάλυψε μάλιστα ότι η ετήσια δυναμικότητά του θα φτάνει τα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τι σημαίνει αυτό. Για να καταλάβουμε να σημειώσω μόνο ότι αν ερχόταν φυσικό αέριο στο Βασιλικό για την ηλεκτροπαραγωγή της ΑΗΚ έχει υπολογιστεί ότι οι ανάγκες είναι για 0,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Δηλαδή, οι Τούρκοι κάνουν αγωγό με δυνατότητες μεταφοράς αερίου, 13 – 14 φορές μεγαλύτερες από το αέριο που χρειάζεται σήμερα η Κύπρος.

Το κάνει φυσικά με προοπτική να μεταφέρει στο μέλλον και το φυσικό αέριο της κυπριακής ΑΟΖ στην Τουρκία. Όταν θα τον κατασκευάσει θα πει στους Ευρωπαίους: τι πελλάρες αφήνετε τους Ελληνοκύπριους και κάνουν; Θα κατασκευάσουν EastMed και κουραφέξαλα! Αφού έχουμε έτοιμο τον αγωγό να μεταφέρει το αέριο στην Τουρκία και από εκεί στην Ευρώπη!

Κι εμείς θα βλέπουμε από μακριά τις εξελίξεις και θα μιλούμε για την επανένωση. Διότι, εδώ και χρόνια ακούμε αερολογίες και πράξεις τίποτα. Για παράδειγμα το φυσικό αέριο από το Αφροδίτη θα μπορούσε να ήταν ήδη στο Βασιλικό αν κατασκευαζόταν ένας αγωγός. Αλλά, όχι μόνο αγωγός δεν κατασκευάστηκε αλλά ούτε το τερματικό για να έρχεται αέριο (ξένο, όχι το δικό μας) με πλοία. Και από το Αφροδίτη θα πάει τελικά στην Αίγυπτο.

Στο τέλος, λοιπόν, θα έχουν τα κατεχόμενα πάμφθηνο ηλεκτρισμό και θα πουλούν και στις ελεύθερες περιοχές. Όχι; Αυτό θα γίνει αν συνεχίσουμε όπως πάμε. Οι Τούρκοι εφαρμόζουν σχέδια κι εμείς αντί έργα που να αντιμετωπίζουν κινδύνους (τους ορατούς τουλάχιστον), λέμε εξυπνάδες ο ένας στον άλλο και περιμένουμε κάποιο θαύμα, που θα κάνει το θηρίο να συνεργαστεί με το θήραμά του.



* Η φωτογραφία είναι της Σαμπάχ