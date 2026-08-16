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Όλα κυλούν κατ’ ευχή τις τελευταίες εβδομάδες στην τουριστική περιοχή Πάφου, μετά την ανησυχία που προκάλεσαν οι συνέπειες των περιφερειακών συρράξεων της άνοιξης και των αρχών της θερινής περιόδου. Αρμόδιοι της δημοτικής αρχής και της τουριστικής βιομηχανίας της πόλης κάνουν λόγο για ομαλοποίηση της κατάστασης όσον αφορά στις τουριστικές ροές, ενώ επισημαίνουν και ότι η εικόνα που δίνει στους επισκέπτες της η πόλη είναι φέτος αψεγάδιαστη.

Μιλώντας στον «Φ» ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, έκανε λόγο για μια αναβαθμισμένη, λειτουργικά και αισθητικά, εικόνα που αντικρίζουν αυτό το καλοκαίρι οι χιλιάδες επισκέπτες της τουριστικής περιοχής της πόλης.

Μετά την εκστρατεία ευπρεπισμού που έχει θέσει σε εφαρμογή το τελευταίο δίμηνο ο Δήμος Πάφου, ανέφερε, σημεία με ιδιαίτερη σημασία για την τουριστική εικόνα της πόλης, όπως το λιμανάκι, ο μόλος και η οδός Αγίου Αντωνίου, αναβαθμίσθηκαν με εργασίες ευπρεπισμού και αποτελούν όντως την βιτρίνα της Πάφου στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Ο Δημαρχεύων Πάφου δήλωσε ακόμη ότι η περιοχή αποτελεί τη βιτρίνα της πόλης και γι’ αυτό η σωστή εικόνα της είναι μόνιμη προτεραιότητα για τον Δήμο. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα καθαρό, περιποιημένο και φιλόξενο περιβάλλον, αντάξιο των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων της περιοχής, επεσήμανε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει προσηλωμένο στην αναβάθμιση της περιοχής, γιατί σημεία όπως το λιμανάκι, το Κάστρο, ο μόλος, η Αγίου Αντωνίου και άλλες περιοχές, δεν είναι απλώς ένα τμήμα της πόλης μας, αλλά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα διεθνώς πρόσωπα της, καταλήγει ο Άγγελος Ονησιφόρου.