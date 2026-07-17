Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είναι η προστασία και η ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων που αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα υγείας, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του. Το Υπουργείο διευκρινίζει παράλληλα ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στο πλαίσιο που διέπει τις αναρρωτικές άδειες στον δημόσιο τομέα θα τεθούν προηγουμένως σε διαβούλευση με τις συντεχνίες και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στην ανακοίνωσή του, με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα και ανακοινώσεις των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ για το ζήτημα των αναρρωτικών αδειών, το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει ότι αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη μέριμνα για εργαζομένους που πάσχουν από σοβαρές ή μακροχρόνιες ασθένειες.

Την ίδια ώρα, επισημαίνει ότι αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει πως ο θεσμός των αναρρωτικών αδειών λειτουργεί με τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και αξιόπιστο, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά φαινόμενα κατάχρησης που επιβαρύνουν τις δημόσιες υπηρεσίες, τους συνεπείς εργαζομένους και τον φορολογούμενο πολίτη.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, βασικός στόχος είναι η καθιέρωση σαφών, αντικειμενικών και αξιόπιστων διαδικασιών για τη χορήγηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αναρρωτικών αδειών, με σκοπό αφενός την πλήρη προστασία όσων πραγματικά ασθενούν και αφετέρου την αντιμετώπιση στρεβλώσεων και καταχρήσεων όπου αυτές διαπιστώνονται.

Διευκρινίζει ακόμη ότι πριν από την προώθηση οποιασδήποτε νομοθετικής, διοικητικής ή άλλης ρύθμισης θα προηγηθεί διαβούλευση με τις συντεχνίες των δημοσίων υπαλλήλων και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς.

Για τον σκοπό αυτό, προσθέτει, θα προγραμματιστούν συναντήσεις σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

ΚΥΠΕ