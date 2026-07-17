Σε νέο μπαράζ συλλήψεων καλλιτεχνών προσχώρησαν οι αρχές της Τουρκίας,στην τελευταία φάση της επιχείρησης κατά των ναρκωτικών με στόχο διασημότητες.
Σύμφωνα με την Hurriyet και αλλα τουρκικά μέσα, στο νέο κύμα, η αστυνομία συνέλαβε χθες τη νύχτα περίπου 25 άτομα, ανάμεσά τους ηθοποιοί (όπως ο Μπουράκ Τσελίκ), σκηνοθέτες, παραγωγοί και η διάσημη στην Τουρκία τραγουδίστρια Σίλα Γκέντζογλου.
Οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για χρήση ναρκωτικών, παροχή χώρων και διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών.
Το τελευταίο κύμα συλλήψεων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, η οποία έχει ήδη οδηγήσει στις συλλήψεις αρκετών μουσικών και επιχειρηματιών.
Ποια είναι η Σίλα Γκέντζογλου – Το ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό
Η Σίλα Γκεντσόγλου, περισσότερο γνωστή ως Sıla, είναι διάσημη τραγουδίστρια στην Τουρκία, η οποία μάλιστα την περασμένη εβδομάδα έκανε ντουέτο στην Κωνσταντινούπολη με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
Ο Έλληνας σταρ πραγματοποίησε δύο sold out συναυλίες στην Κωνσταντινούπολη στο Harbiye Cemil Topuzlu Open Air Theatre στις 10 και 11 Ιουλίου 2026.
Κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του, ο Αργυρός ερμήνευσε με την δημοφιλή Τουρκάλα τραγουδίστρια τη δίγλωσση εκδοχή της επιτυχίας «Αχ Καρδιά Μου» (Yanımda Uyu), ξεσηκώνοντας τους θεατές.
Η Σίλα με τους υπόλοιπους συλληθφέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή.