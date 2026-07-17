Σε νέο μπαράζ συλλήψεων καλλιτεχνών προσχώρησαν οι αρχές της Τουρκίας,στην τελευταία φάση της επιχείρησης κατά των ναρκωτικών με στόχο διασημότητες.

Σύμφωνα με την Hurriyet και αλλα τουρκικά μέσα, στο νέο κύμα, η αστυνομία συνέλαβε χθες τη νύχτα περίπου 25 άτομα, ανάμεσά τους ηθοποιοί (όπως ο Μπουράκ Τσελίκ), σκηνοθέτες, παραγωγοί και η διάσημη στην Τουρκία τραγουδίστρια Σίλα Γκέντζογλου.

Οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για χρήση ναρκωτικών, παροχή χώρων και διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών.

Το τελευταίο κύμα συλλήψεων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, η οποία έχει ήδη οδηγήσει στις συλλήψεις αρκετών μουσικών και επιχειρηματιών.

Ποια είναι η Σίλα Γκέντζογλου – Το ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Η Σίλα Γκεντσόγλου, περισσότερο γνωστή ως Sıla, είναι διάσημη τραγουδίστρια στην Τουρκία, η οποία μάλιστα την περασμένη εβδομάδα έκανε ντουέτο στην Κωνσταντινούπολη με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο Έλληνας σταρ πραγματοποίησε δύο sold out συναυλίες στην Κωνσταντινούπολη στο Harbiye Cemil Topuzlu Open Air Theatre στις 10 και 11 Ιουλίου 2026.

Κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του, ο Αργυρός ερμήνευσε με την δημοφιλή Τουρκάλα τραγουδίστρια τη δίγλωσση εκδοχή της επιτυχίας «Αχ Καρδιά Μου» (Yanımda Uyu), ξεσηκώνοντας τους θεατές.

Η Σίλα με τους υπόλοιπους συλληθφέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή.



Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar ve Öner Faruk Işık sağlık kontrolünden geçirildi. pic.twitter.com/QFiiBiN2HS — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) July 16, 2026 Σύμφωνα με την Μilliyet, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών , ο γνωστός ηθοποιός Μπουράκ Τσελίκ και άλλοι 4 αφέθηκαν ελεύθεροι, 4 παραμένουν κρατούμενοι με την κατηγορία της «παραγωγής και εμπορίας ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών», ενώ οι υπόλοιποι, ανάμεσά τους και η δημοφιλής Τουρκάλα ερμηνεύτρια – παραπέμφθηκαν σε δίκη και αποφυλακίστηκαν υπό όρους.

iefimerida.gr