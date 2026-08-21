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Το θέμα των απουσιών μαθητών από το σχολείο τους είναι κάτι που απασχολεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καμιά φορά και για διαφορετικούς λόγους. Πόσες μέρες δύνανται να απουσιάζουν από το σχολείο τα παιδιά, ποιες απουσίες είναι δικαιολογημένες και με ποια διαδικασία δικαιολογούνται, τι γίνεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μαθητές πρέπει οπωσδήποτε να απουσιάσουν για σοβαρούς λόγους, μεταξύ των οποίων και για θέματα υγείας, καθώς επίσης και πότε θα πρέπει το σχολείο να ενημερώσει άλλες Υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και την Αστυνομία, είναι μερικές από τις παραμέτρους οι οποίες ρυθμίζονται από τους ισχύοντες Κανονισμούς των σχολείων.

Σημαντικό είναι δε, να σημειωθεί ότι τέτοια θέματα τίθενται και στη Δημοτική Εκπαίδευση, περιλαμβανομένης και της Προδημοτικής, παρά το γεγονός ότι συνήθως οι απουσίες πονοκεφαλιάζουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία μαθητές και κατ’ επέκταση και τους γονείς τους.

Στην περίπτωση της Δημοτικής Εκπαίδευσης, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα των απουσιών στη μεγάλη εγκύκλιο που περιλαμβάνει τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς στις 14 Σεπτεμβρίου. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται και παραπομπή στους σχετικούς Κανονισμούς λειτουργίας των δημόσιων σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι ξεκάθαροι για το πώς χειρίζονται το θέμα τα σχολεία και οι διευθύνσεις τους αλλά και για το τι είναι υποχρεωμένοι να πράττουν οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών.

Από τα πιο σημαντικά σημεία είναι το πότε το σχολείο ενημερώνει άλλες κρατικές Υπηρεσίες και πώς η απουσία ενός παιδιού φτάνει μέχρι και την Αστυνομία, ούτως ώστε να αναλάβει την αναγκαία διερεύνηση.

Συγκεκριμένα, οι Κανονισμοί καταγράφουν τα ακόλουθα σημεία, αφού πρώτα ξεκαθαρίζεται ότι κάθε απουσία μαθητή υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης, δημοτικού σχολείου ή σχολείου ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, δικαιολογείται από τον γονέα με τρόπο που να ικανοποιεί τον διευθυντή, ως ακολούθως:

Για απουσία μερικών ωρών ή μίας μέχρι και πέντε συνεχόμενων ημερών, το σχολείο πρέπει να ενημερώνεται από τον γονέα, είτε τηλεφωνικώς είτε γραπτώς είτε κατ’ ιδίαν, από την προηγουμένη ή το πρωί της ημέρας που θα απουσιάζει ο μαθητής. Για απουσίες για πάνω από πέντε συνεχόμενες ημέρες ή απουσίες λιγότερων ημερών, αλλά σε τακτά διαστήματα, χωρίς να υπάρχει λόγος που να αξιολογείται από τον διευθυντή του σχολείου ως σοβαρός, ο διευθυντής του σχολείου ενημερώνει γραπτώς, αμέσως και με κάθε λεπτομέρεια το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Η ειδοποίηση περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία, στη βάση ειδικού προς τούτο εντύπου και για όλες τις περιπτώσεις αδικαιολόγητων απουσιών το Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας ενημερώνει την Αστυνομία ή/και το Γραφείο Ευημερίας, ανάλογα, για να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα του μαθητή στην εκπαίδευση, ο δε μαθητής συνεχίζει να είναι εγγεγραμμένος στον Κατάλογο Φοίτησης και σημειώνονται οι απουσίες για όλη την περίοδο απουσίας του. Για απουσίες για λόγους υγείας περιγράφονται συγκεκριμένες παράμετροι:

Για πάνω από πέντε ημέρες ή όταν ο διευθυντής το κρίνει απαραίτητο, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού του γιατρού που παρακολούθησε τον μαθητή, εκτός εάν ο διευθυντής ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο.

Για κάτω από πέντε ημέρες και νοουμένου ότι δεν υπάρχει πιστοποιητικό γιατρού, απαιτείται η προσκόμιση στο σχολείο σχετικής βεβαίωσης υπογεγραμμένης από τον γονέα.

4. Για απουσίες για οποιονδήποτε άλλον λόγο απαιτείται η προσκόμιση στο σχολείο σχετικής βεβαίωσης υπογεγραμμένης από τον γονέα.

5. Γονέας ο οποίος πρόκειται να παραλάβει το παιδί του πριν από τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει πρώτα να ενημερώσει γραπτώς τον διευθυντή του σχολείου ή τον δάσκαλο του τμήματος και έπειτα να αποχωρήσει ο μαθητής από το σχολείο.

6. Σε περίπτωση που μαθητής χρειάζεται να αποχωρεί συστηματικά, πριν από τη λήξη των μαθημάτων ή να μην προσέρχεται έγκαιρα το πρωί στο σχολείο, για υποβολή σε θεραπεία ή λήψη θεραπείας λόγω προβλημάτων υγείας, πρέπει να εξασφαλίζεται, εκ των προτέρων, έγκριση από τον διευθυντή του σχολείου, με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου που ορίζεται από τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης: Νοείται ότι, έγκριση αιτημάτων για αποχώρηση ή μη έγκαιρη προσέλευση δίνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο μαθητής επισκέπτεται γιατρό για υποβολή σε θεραπεία ή λήψη θεραπείας που δεν παρέχεται στο σχολείο, όπως φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.ά.

7. Συστηματική αργοπορημένη προσέλευση μαθητή στο σχολείο συνιστά παραμέληση από μέρους των γονέων, η οποία τυγχάνει χειρισμού με βάση τον «περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμο», ο δε διευθυντής ενημερώνει αρχικά τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και σε περίπτωση που συνεχίζεται η αργοπορημένη προσέλευση του μαθητή ενεργεί όπως προβλέπεται σε πιο πάνω παράγραφο του σχετικού Κανονισμού.

Θέματα υγείας μαθητών και εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης

Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο διέπεται από τους Κανονισμούς είναι ο εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης μαθητών της Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης και το πρόγραμμα ή τα μαθήματα που θα περιλαμβάνει το εν λόγω πρόγραμμα, αποφασίζονται από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Για παιδί υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης, δημοτικού σχολείου ή σχολείου ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που για λόγους υγείας δεν μπορεί, για μακρύ χρονικό διάστημα, να παρακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων στο σχολείο, η δε παρακολούθηση μαθημάτων εκτός του σχολείου θεωρείται μέρος του κανονικού προγράμματος μαθημάτων στην τάξη που είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής: Νοείται ότι, λόγοι υγείας περιλαμβάνουν και συναισθηματικά προβλήματα ή προβλήματα ψυχικής υγείας. Για παιδί υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης, δημοτικού σχολείου ή σχολείου ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που με απόφαση του Υπουργού, σύμφωνα με σχετικό Κανονισμό, διέκοψε προσωρινά τη φοίτησή του.

Επισημαίνεται δε, ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφαρμόζεται άμεσα εναλλακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εντός του σχολείου, στο πλαίσιο εναλλακτικού τρόπου εκπαίδευσης, το οποίο αποφασίζεται από πολυθεματική ομάδα και επικυρώνεται ή/και οριστικοποιείται από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Το περιεχόμενο και η εφαρμογή του εναλλακτικού προγράμματος εκπαίδευσης εντός ή εκτός του σχολείου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των σχολείων, παρακολουθείται από τον διευθυντή του σχολείου και διεξάγεται σε συνεργασία με τον δάσκαλο που είναι ο υπεύθυνος τμήματος.