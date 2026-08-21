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Η επόμενη μέρα παρουσίασης της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης από τον υπουργό Εργασίας, τον Αναλογιστή και την ομάδα τους, δημιούργησε αρκετές απορίες, αλλά και προβληματισμούς τόσο στις συντεχνίες, όσο και στις εργοδοτικές οργανώσεις. Απορίες δημιούργησε όμως κυρίως στους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους, οι οποίοι από το μεσημέρι της Τετάρτης προσπαθούν να υπολογίσουν το ποσό της αύξησης που θα λάβουν με την ψήφιση της μεταρρύθμισης.

Όπως είπε ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, στόχος είναι τον Φεβρουάριο, οι συνταξιούχοι να νιώσουν την αύξηση στην τσέπη τους.

Αυτό όμως που πρέπει να γίνει αντιληπτό, είναι πως η κάθε περίπτωση συνταξιούχου είναι διαφορετική και για τον κάθε ένα ισχύουν διαφορετικά δεδομένα. Τα τρία σημεία, τα οποία θα καθορίσουν το ύψος της αύξησης που θα λάβει είναι:

(1) Το ποσό που κατέβαλλε κάθε μήνα στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις ανάλογα με το μισθό που έπαιρνε.

(2) Τα χρόνια κατά τα οποία κατέβαλλε εισφορές.

(3) Η συχνότητα/περιοδικότητα που κατέβαλλε εισφορές. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να προκύψει ένας γενικός υπολογισμός για τις αυξήσεις.

Πέραν των πιο πάνω, από πλευράς των μελών του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, δηλαδή των συντεχνιών και των εργοδοτών, οι οποίοι συμμετέχουν στο διάλογο για την τελική διαμόρφωση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, έχουν προκύψει ορισμένοι προβληματισμοί, απορίες, αλλά και διαφωνίες.

Η κυβερνητική πλευρά και ο Αναλογιστής θα επιδιώξουν να λύσουν τις απορίες που θα κατατεθούν στην επόμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 28 Αυγούστου. Την ίδια μέρα, έχει προγραμματιστεί άτυπη συνεδρία, κατά την οποία θα δοθούν διευκρινίσεις στους κοινωνικούς εταίρους σε σχέση με την πολιτική της κυβέρνησης για το σχέδιο χαμηλοσυνταξιούχων.

Ανησυχίες και απορίες

Συνοψίζοντας τους προβληματισμούς και τις απορίες που διατυπώθηκαν χθες, μπορούμε να επικεντρωθούμε σε εφτά βασικά σημεία.

(1) Επενδυτική πολιτική. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ύψιστης σημασίας για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την βιωσιμότητα του. Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση αποφάσισε να τερματίσει την πρακτική δανεισμού των πλεονασμάτων του Ταμείου, για τα οποία έδινε απόδοση μέχρι και 2,5% – 3% και να δημιουργηθεί μία Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία θα επενδύει τα πλεονάσματα που θα προκύψουν. Τόσο ο ΓΓ του ΚΕΒΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, όσο και η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, τόνισαν την ανάγκη για περαιτέρω διευκρινίσεις, αλλά και για την σημασία να γίνουν προσεκτικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να μην προκύψουν δυσάρεστες εξελίξεις στο μέλλον.

(2) Χρηματοδότηση μεταρρύθμισης και αυξήσεων στις συντάξεις. Τόσο ο ΓΓ του ΚΕΒΕ, όσο και ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου σημείωσαν ότι δεν έχουν δοθεί επαρκείς διευκρινίσεις σε σχέση με τον τρόπο που θα χρηματοδοτηθεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και ειδικότερα οι αυξήσεις στις συντάξεις και τα παρεμφερή ωφελήματα. Κυρίως, σημείωσε ο κ. Αντωνίου, πρέπει να εξεταστεί το οικονομικό σκέλος της αύξησης των ωφελημάτων που θα προκύψουν, και κατά πόσο επαρκούν τα έσοδα με βάση τις παραδοχές, για να καλυφθούν χωρίς αύξηση εισφορών.

(3) Πέναλτι 12%. Όπως έχει αναφερθεί, θα υπάρξει μείωση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12% για όσους αφυπηρετούν στο 63ο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, το λεγόμενο πέναλτι θα μειωθεί στο 7,5% για το βασικό κομμάτι των συντάξεων και όχι για ολόκληρο το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει κάποιος. Απόφαση που δεν ικανοποίησε τις συντεχνίες. ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, ανέφεραν πως είτε διαφωνούν με αυτή την προσέγγιση, είτε θα καταθέσουν εισηγήσεις για ενδεχόμενη βελτίωση της κυβερνητικής πρότασης.

Πάντως, είναι δεδομένο ότι το πέναλτι δεν πρόκειται να καταργηθεί εντελώς για δυο λόγους. Πρώτον, αυτόματα θα μειωθεί το όριο συνταξιοδότησης στο 63ο έτος από το 65ο που βρίσκεται σήμερα και δεύτερον, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στη βιωσιμότητα του ΤΚΑ, σύμφωνα πάντα με τις αναλογιστικές μελέτες.

(4) Χαμηλοσυνταξιούχοι. Πρόκειται για ένα ζήτημα που χρήσει επεξηγήσεων, καθώς έχουν δημιουργηθεί αρκετές απορίες, ενώ την ίδια ώρα, ορισμένοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο κομμάτι σε πολιτικό επίπεδο. Η αύξηση στις χαμηλές συντάξεις, το μικρό τσεκούδι και η θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης αύξησης για τους υφιστάμενους συνταξιούχους του ΤΚΑ, θα συζητηθούν και θα ξεκαθαρίσουν σε συνεδρία στις 28 Αυγούστου, πριν από το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

(5) Αυξήσεις συντάξεων. Γίνεται πολύς λόγος για τις αυξήσεις που ανακοινώθηκαν. Σε γενικές γραμμές, πολύ λίγοι έχουν αντιληφθεί ποιο θα είναι το ποσό της αύξησης που θα λάβουν. Συναφώς, όπως έχει αναφέρει και η Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι οι αυξήσεις θα δοθούν σε βάθος πενταετίας και όχι άμεσα. Κάτι όμως που για να είμαστε δίκαιοι, έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τη ΓΓ της ΠΕΟ, το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι κάτι που θα ήθελε να συζητηθεί εκ νέου.

(6) Ειδικές συντάξεις. Σύμφωνα με την ΓΓ της ΠΕΟ, προβληματικό είναι και το γεγονός ότι η πρόταση δεν αντιμετωπίζει το θέμα σύνταξης χηρείας για τους άντρες πριν το 2018, κάνοντας λόγο για ‘κοινωνική αδικία’. «Θέλουμε να μελετήσουμε τα ζητήματα των αλλαγών στις συντάξεις ανικανότητες και στη σύνταξη χηρείας. Κάποιες αλλαγές έχουν πιο θετικό πρόσημο, κάποιες πιο αρνητικό», είπε, σημειώνοντας ότι πρέπει να αξιολογηθούν.

(7) Ταμεία Προνοίας. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι το θέμα του δεύτερου πυλώνα, δηλαδή των Ταμείων Προνοίας να ξεκαθαρίσει σε κατοπινότερο στάδιο. Να συνεχιστεί δηλαδή η συζήτηση σε επίπεδο τεχνικών επιτροπών και εφόσον υπάρξει κατάληξη, κάτι που αναμένεται την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, να επέλθει μια συμφωνία πλαίσιο με τους κοινωνικούς εταίρους. Η εφαρμογή της συμφωνίας όμως να υλοποιηθεί σε μελλοντικό στάδιο.

Οι κοινωνικοί εταίροι επιθυμούν όπως προκύψει μια συνολική συμφωνία, ώστε η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να θεωρείται ολοκληρωμένη. Ωστόσο, οι φόβοι που υπάρχουν, δηλαδή να δημιουργηθούν προσκόμματα στο νομοσχέδιο που αφορά τον πρώτο πυλώνα, εξαιτίας διαφωνιών για τον δεύτερο πυλώνα, είναι κάτι που αποτρέπει την κυβέρνηση να βάλει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι το θέμα των Ταμείων Προνοίας.

Παρέμβαση Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Προς τη σωστή κατεύθυνση κινούνται εκ πρώτης όψεως οι αποφάσεις που ανακοινώθηκαν για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση δήλωσε χθες από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Κύπρου (ΔΣΚ), Ανδρέας Χαραλάμπους, σημειώνοντας ωστόσο, ότι κάποια ζητήματα παραμένουν ανοικτά ή χρήζουν διευκρινίσεων.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου το Συμβούλιο θα δημοσιεύσει την ενδιάμεση του έκθεση, στην οποία θα δίνεται και ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Επί των ζητημάτων της μεταρρύθμισης ανέφερε ότι μένει ανοιχτό το θέμα του κόστους και του τρόπου χρηματοδότησης, που, στον βαθμό που έχουμε όλη την πληροφόρηση, δεν έχει καθοριστεί ακόμη εντελώς. Είναι σημαντικά στοιχεία και το κόστος και η χρηματοδότηση, επισήμανε.

Όσον αφορά τα στοιχεία που βλέπει να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ο Πρόεδρος του ΔΣΚ ανέφερε ότι το Συμβούλιο συμφωνεί με το ότι παραμένει η σύνταξη στα 65, ενώ πρόσθεσε ότι και τα κίνητρα που δίνονται για εθελοντική επέκταση της ηλικίας συνταξιοδότησης είναι επίσης ορθά επί της αρχής.

Σωστό είναι και το γεγονός ότι ενισχύονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι και η βασική σύνταξη και γίνεται μια αναπροσαρμογή του αναλογικού κομματιού. Επανέλαβε, ωστόσο, ότι αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει αναλογιστική μελέτη, «ώστε να ξέρουμε ακριβώς πώς επηρεάζει τη βιωσιμότητα μακροχρόνια του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και πώς χρηματοδοτείται».

Ο κ. Χαραλάμπους τόνισε ότι το ΔΣΚ συμφωνεί ότι πρέπει να υπάρξει η ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα και των Ταμείων Προνοίας. «Τα δημογραφικά δεδομένα, και στην Κύπρο και στην Ευρώπη είναι τέτοια που δεν μπορούν τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων από μόνα τους να διασφαλίσουν επάρκεια συντάξεων», σημείωσε.

Το ίδιο, πρόσθεσε, ισχύει και για τον τρίτο πυλώνα, όπου δίνονται κίνητρα στους ιδιώτες να κάνουν δικές τους διευθετήσεις. Όσον αφορά την απόφαση για τερματισμό του δανεισμού του κράτους από το ΤΚΑ, ο κ. Χαραλάμπους είπε αρχικά είπε ότι η απόφαση είναι σωστή. «Αυτό, ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, πρέπει να γίνει σταδιακά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να δημιουργηθούν προϋποθέσεις σωστής διαχείρισης του αποθεματικού.