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Την ανάγκη λήψης μέτρων από την Κυβέρνηση για στήριξη του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα επισήμαναν βουλευτές και αγροτικές οργανώσεις κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας Αντρέας Αλεξάνδρου παρουσίασε δύο νέα σχέδια για επιχορήγηση των λιπασμάτων και του χρωματισμένου πετρελαίου.

«Το πετρέλαιο καλπάζει. Θέλουμε συγκεκριμένα και επικαιροποιημένα σχέδια έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες των γεωργών και των κτηνοτρόφων μας», ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, Γιαννάκης Γαβριήλ.

Σε σχέση με το χρωματισμένο πετρέλαιο, ο κ. Γαβριήλ είπε ότι η στήριξη έμεινε στο 10% των ποσοτήτων που καταναλώνουν οι γεωργοί για γεωργική χρήση.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Καραϊσκάκης είπε ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής απειλεί τη δυνατότητα γεωργών και κτηνοτρόφων να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Σε σχέση με την αναδρομική καταβολή των περιβαλλοντικών τελών, ο Εφραίμ Χρίστου σημείωσε ότι «υπάρχουν πολλοί που θα καταρρεύσουν» εάν κληθούν να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό αναδρομικά.

Όσον αφορά το χρωματισμένο πετρέλαιο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε ότι υπάρχει σχέδιο για 5.000 δικαιούχους, ενώ περίπου 400 ορεινές κοινότητες δικαιούνται επιστροφή 30% στο πετρέλαιο κίνησης.

Για τα λιπάσματα, το Υπουργείο είχε αρχικά καταρτίσει σχέδιο ύψους €1 εκατ., με τη συνολική δαπάνη να φτάνει τελικά τα €1,98 εκατ. λόγω αυξημένης συμμετοχής. Αίτηση υπέβαλαν περίπου 750 επαγγελματίες γεωργοί.

Με βάση νέο κονδύλι της ΕΕ, στην Κύπρο αντιστοιχούν €1,5 εκατ. για σχέδια που αφορούν ενέργεια, καύσιμα και λιπάσματα.

Το πρώτο νέο σχέδιο προβλέπει επιδότηση 15% για τα λιπάσματα, για την περίοδο από 1η Ιουνίου έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Το δεύτερο προβλέπει επιδότηση του χρωματισμένου πετρελαίου μέχρι 12,6 σεντ ανά λίτρο και αναμένεται να προκηρυχθεί από τον ΚΟΑΠ.

Ο Γενικός Γραμματέας του Παναγροτικού Συνδέσμου, Τάσος Γιαπάνης, προειδοποίησε ότι «αν δεν έρθει το κράτος να βοηθήσει […] ο κόσμος θα φύγει από το επάγγελμα».

Ο Γενικός Γραμματέας της Παναγροτικής Ένωσης, Μιχάλης Λύτρας, ανέφερε ότι τα υφιστάμενα μέτρα «δεν είναι αρκετά» και ζήτησε επαναξιολόγηση όλων των προγραμμάτων με βάση τα σημερινά δεδομένα της ακρίβειας.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αναφορά του Γιαννάκη Γαβριήλ ότι μόνο οι αυξήσεις στο χρωματισμένο γεωργικό πετρέλαιο αντιστοιχούν σε πρόσθετη ετήσια επιβάρυνση άνω των €10 εκατ. για τους γεωργούς.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει τα €2 το λίτρο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι αυξήσεις σε λιπάσματα και φυτοφάρμακα.

Ο κ. Γαβριήλ χαρακτήρισε τη σχεδιαζόμενη στήριξη «ημίμετρα που δεν πρόκειται να αλλάξουν οτιδήποτε», ζητώντας «αποφασιστικά και γενναία μέτρα» και ανακοινώνοντας ότι σε προσεχή συνεδρία θα κληθεί ο Υπουργός Γεωργίας.

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ Πανίκος Χάμπας προειδοποίησε ότι, χωρίς ολοκληρωμένη στήριξη, «κάποιοι θα εγκαταλείψουν τον πρωτογενή τομέα και θα υπάρξει θέμα επισιτιστικής ασφάλειας», ενώ εξέφρασε φόβους και για «τρελές αυξήσεις στα τρόφιμα».

ΚΥΠΕ