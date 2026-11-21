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Της Ξανθής Γούναρη

Η αγάπη των Τούρκων retailers για την ελληνική αγορά μετρά αρκετά χρόνια, αλλά πολλοί ήρθαν, λίγοι έμειναν. Γνωστά εμπορικά σήματα άνοιξαν καταστήματα, επένδυσαν στην ανάπτυξη δικτύων και στη συνέχεια αποχώρησαν, χωρίς να καταφέρουν να εδραιωθούν.

Υπάρχουν, ωστόσο, και επιχειρήσεις που συνεχίζουν να επενδύουν. Η LC Waikiki διευρύνει την παρουσία της στην Ελλάδα, η Vakko επιχειρεί να κερδίσει μια θέση στην αγορά πολυτελείας και η Trendyol διεκδικεί τον Έλληνα καταναλωτή μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τρεις διαφορετικές στρατηγικές διείσδυσης στην ελληνική αγορά.

Η LC Waikiki ανεβάζει ταχύτητα με γεμάτα ταμεία

Στα 16 σημεία πώλησης έχει φτάσει πλέον το δίκτυο της LC Waikiki στην Ελλάδα, με τις πέντε πρόσφατες προσθήκες στις Σέρρες, τη Λαμία, τη Ρόδο, τη Μυτιλήνη και την Κατερίνη να ενισχύουν την παρουσία της στην περιφέρεια και στα νησιά.

Η αλυσίδα διαθέτει επίσης καταστήματα στην Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή, την Ξάνθη, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τα Ιωάννινα, την Πάτρα, την Κόρινθο, την Κέρκυρα και το Ηράκλειο, ενώ στην Αττική λειτουργεί στο εμπορικό κέντρο River West στο Αιγάλεω.

Με επίκεντρο την προσιτή ένδυση για γυναίκες, άνδρες και παιδιά, η LC Waikiki, που συχνά αποκαλείται η τουρκική Zara, διευρύνει τη γεωγραφική της κάλυψη, έχοντας ήδη βελτιώσει σημαντικά τις οικονομικές επιδόσεις της ελληνικής θυγατρικής.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΛ ΣΙ ΓΟΥΑΪΚΙΚΙ ΡΙΤΕΙΛ ΤΖΙ ΑΡ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2025 σε 35,94 εκατ. ευρώ, έναντι 34,66 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 3,67%. Τα κέρδη προ φόρων, ωστόσο, εκτινάχθηκαν στα 4,28 εκατ. ευρώ από 804,4 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 432%.

Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας, παρά τη συγκρατημένη αύξηση των πωλήσεων, συνδέεται με την ενίσχυση του μικτού περιθωρίου. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 21,1%, φθάνοντας τα 16,84 εκατ. ευρώ από 13,90 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο να διευρύνεται στο 46,9% από 40,1%. Αντίστοιχα, το περιθώριο κέρδους προ φόρων διαμορφώθηκε στο 11,9%, έναντι 2,3% το 2024.

Στην έκθεση διαχείρισης, η διοίκηση αναφέρεται στη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών και στις διαπραγματεύσεις με προμηθευτές και συνεργάτες για τον περιορισμό του κόστους.

Παράλληλα, η καθαρή θέση της εταιρείας αυξήθηκε στα 11,95 εκατ. ευρώ από 8,67 εκατ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 4,04 εκατ. ευρώ από 8,53 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν στα 8,50 εκατ. ευρώ από 7,51 εκατ. ευρώ, ενώ ο μέσος αριθμός εργαζομένων ανήλθε σε 214 άτομα.

Το πρώτο ταμείο της Vakko

Από ένα μικρό κατάστημα με την επωνυμία “Χαρούμενα Καπέλα” στην Κωνσταντινούπολη του 1934 μέχρι τις πολυτελείς βιτρίνες του Κολωνακίου, η διαδρομή της Vakko μετρά περισσότερες από εννέα δεκαετίες. Ο ιδρυτής της, Vitali Hakko, ξεκίνησε πουλώντας καπέλα, προτού μετονομάσει την επιχείρηση σε Vakko το 1938 και στραφεί στα μεταξωτά φουλάρια που αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη του τουρκικού οίκου μόδας.

Στην Ελλάδα, η Vakko άνοιξε το πρώτο της κατάστημα τον Μάρτιο του 2025, στην οδό Ηρακλείτου στο Κολωνάκι, επιλέγοντας να απευθυνθεί στο καταναλωτικό κοινό της πολυτελούς μόδας. Οι συλλογές της περιλαμβάνουν γυναικεία και ανδρική ένδυση, τσάντες, υποδήματα και αξεσουάρ, σε μια εμπορική περιοχή όπου δραστηριοποιούνται ήδη διεθνείς οίκοι πολυτελείας.

Η ελληνική εταιρεία Vakko Investment Μονοπρόσωπη Α.Ε., που συστάθηκε το 2022, κατέγραψε το 2025 κύκλο εργασιών 1,08 εκατ. ευρώ, έναντι 75,5 χιλ. ευρώ το 2024. Το 2025 ήταν η πρώτη χρήση λειτουργίας του καταστήματος στο Κολωνάκι, με περίπου εννέα μήνες εμπορικής δραστηριότητας.

Παρά την αύξηση του τζίρου, η εταιρεία παρέμεινε ζημιογόνος. Οι ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 433,9 χιλ. ευρώ, έναντι 227,3 χιλ. ευρώ το 2024. Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 3,38 εκατ. ευρώ, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 2,53 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 843,3 χιλ. ευρώ.

Η Ελλάδα δεύτερη μεγαλύτερη αγορά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη για την Trendyol

Χωρίς φυσικά καταστήματα, αλλά με αυξανόμενη παρουσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η Trendyol έχει αναδείξει την Ελλάδα στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με τη χώρα να αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της δραστηριότητάς της στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, μέσα στους πρώτους έξι μήνες από την έναρξη της διαδικασίας ένταξης ελληνικών επιχειρήσεων στην πλατφόρμα, οι συνεργαζόμενοι πωλητές έφθασαν τους 1.000, διαθέτοντας συνολικά περίπου 1,5 εκατ. προϊόντα.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, το 70% των Ελλήνων πελατών της πραγματοποίησε περισσότερες από μία παραγγελίες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Η Trendyol, που ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 2010, επιδιώκει να διευρύνει περαιτέρω το δίκτυο των ελληνικών επιχειρήσεων που πωλούν μέσω της πλατφόρμας, προσφέροντας μειωμένες προμήθειες για τους πρώτους μήνες συνεργασίας, διαφημιστικές πιστώσεις και εργαλεία προώθησης.

Στην ελληνική αγορά συνεργάζεται ήδη με περισσότερους από 2.200 δημιουργούς περιεχομένου, ενώ επενδύει σε τηλεοπτική, ραδιοφωνική, υπαίθρια και ψηφιακή διαφήμιση.

Έφυγαν από τα καταστήματα, έμειναν στις οθόνες

Η ελληνική αγορά δεν αποδείχθηκε εξίσου επιτυχημένη για όλες τις τουρκικές αλυσίδες. Η English Home, που είχε αναπτύξει δίκτυο άνω των 20 καταστημάτων, αποχώρησε από το φυσικό λιανεμπόριο το 2023, ενώ η Madame Coco, η οποία εισήλθε στην εγχώρια αγορά το 2019, ανέστειλε τη λειτουργία των περισσότερων καταστημάτων της το 2025, έχοντας καταγράψει το 2024 ζημιές 438 χιλ. ευρώ και αρνητικά ίδια κεφάλαια 3,04 εκατ. ευρώ.

Η απουσία φυσικών καταστημάτων, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα και απουσία από την ελληνική αγορά. Προϊόντα της Madame Coco εξακολουθούν να πωλούνται στην Ελλάδα μέσω της Trendyol, όπως και προϊόντα των Mavi και İpekyol, δύο ακόμη τουρκικών σημάτων που είχαν επιχειρήσει στο παρελθόν να αναπτύξουν φυσική παρουσία στη χώρα μας.

Forbes