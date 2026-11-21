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Η τουρκική πολιτική από το 1950 και μετέπειτα, έχει οργανωμένα εργαλειοποιήσει την προβοκάτσια ως μέσο δράσης της κατά του Ελληνισμού. Προβοκάτσια είναι ένα δόλιο σχέδιο με σκόπιμες ενέργειες (βομβιστικές επιθέσεις, εμπρησμούς, παραπληφορόρηση κ.ά.) για να χειραγωγηθεί ένα κοινωνικό σύνολο προς έντονες ή βίαιες αντιδράσεις, στιγματίζοντας για την διάπραξη, αθώους κι αμέτοχους. Διάφορες τουρκικές προβοκάτσιες αφορούσαν ακόμη κι εγκλήματα, που αποδείχτηκαν από στοιχεία ή ομολογήθηκαν από εμπλεκόμενους, κι όπου τα κίνητρα είναι φανερά αλλά επικρατεί σκοτάδι για τους πραγματικούς δράστες.

Τις προάλλες, το γνωστό ηλεκτρονικό ιστολόγιο «Nordic Monitor» που εδρεύει στη Νορβηγία, αποκάλυψε νέα απόρρητα έγγραφα γύρω από τουρκική προβοκάτσια που σχεδιάστηκε το 2022 από τον τότε επικεφαλής της ΜΙΤ και σημερινό υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χ. Φιντάν. Τον Οκτώβριο του 2022, ο Μποζκούρτ, συντάκτης στο Nordic Monitor δημοσίευσε στοιχεία για προετοιμασία τουρκικής μυστικής επιχείρησης κατά της Ελλάδας, πριν από τις τουρκικές εκλογές του Μαΐου του 2023, με σκοπό την δημιουργία ελληνοτουρκικής κρίσης που θα συσπείρωνε το εθνικιστικό ακροατήριο υπέρ του Ερντογάν και «μακριά» από τα οικονομικά προβλήματα. Τότε υπήρξε τουρκική διάψευση, αλλά οι σημερινές αποκαλύψεις καταδεικνύουν ότι στην πραγματικότητα υπήρξε διαβαθμισμένη καταγγελία της ΜΙΤ προς την τουρκική εισαγγελία η οποία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για ποινική δίωξη του δημοσιογράφου. Τον Οκτώβριο του 2022, ο Μποζκούρτ είχε περιγράψει τις προτεινόμενες ενέργειες εις βάρος της Ελλάδας: δολιοφθορές σε ελληνικά νησιά, ανάρτηση τουρκικής σημαίας σε ακατοίκητες νησίδες και επιχείρηση ψευδών ειδήσεων. Καθώς αναμενόταν η έγκριση του σχεδίου από τον Ερντογάν, ο σχεδιασμός εγκαταλείφθηκε μετά την αποκάλυψή του. Όπως αποκαλύπτουν τα νέα απόρρητα έγγραφα στο «Nordic Monitor», καταδεικνύεται έμμεσα ότι τα στοιχεία τότε ήταν αυθεντικά.

Στο τουρκικό ποινικό μητρώο του Ερντογάν υπάρχει πληθώρα τέτοιων ενεργειών με χαρακτηριστική την βομβιστική επίθεση μέσα στο πλήθος κυρίως Κούρδων, που διαδήλωνε εναντίον του Ερντογάν, Οκτώβριο 2015, με πάνω από 100 νεκρούς. Τότε, το καθεστώς Ερντογάν βρισκόταν σε στενή συνεργασία με το «Ισλαμικό Κράτος» κι αυτό προκαλούσε παγκόσμια κατακραυγή. Η φονική επίθεση αποδόθηκε στο «Ισλαμικό Κράτος» κι επομένως η Τουρκία εμφανιζόταν ως … θύμα. Το Νοέμβριο 2022, αφού η επιχείρηση κατά της Ελλάδας αποκαλύφθηκε, προέκυψε νέα φονική βομβιστική επίθεση προ των εκλογών και λίγες ώρες αργότερα ο Ερντογάν ανακοινώνει ότι υπήρξε «ύπουλη επίθεση» κατηγορώντας πάλι το …Ισλαμικό Κράτος.

Η τουρκική πολιτική, με συχνή κι επίμονη επανάληψη ενός ψέματος οργανωμένα, το μετατρέπει σε «αλήθεια» εντός της Τουρκίας και σταδιακά μετεμφυτεύεται σε μερίδα του πληθυσμού του θύματος. Η πλέον έκδηλη περίπτωση αποτελεί η τουρκική δράση στην Κύπρο από το 1950 και μετέπειτα. Για δεκαετίες στήθηκαν τόσες τουρκικές προβοκάτσιες κι οργανωμένα εγκλήματα (σκόπιμες βομβιστικές επιθέσεις, εμπρησμοί, σφαγές, «χρήσιμοι σκοτωμένοι» στην μπανιέρα, εκρήξεις Μπαϊρακτάρη, σκόπιμες ανατινάξεις και εμπρησμοί τουρκικών μνημείων και τζαμιών, δημιουργία τουρκικών θυλάκων κ.ά.) στο πλαίσιο οργανωμένου τουρκικού σχεδίου, τα οποία όμως φορτώθηκαν σε σχέδια των Ελληνοκυπρίων! Μια τεκμηριωμένη καταγραφή τής αδίσταχτης μυστικής δράσης της Τουρκίας στην Κύπρο παρατίθεται στο βιβλίο «Αιματηρή Αλήθεια – Bloody Truth» (ελληνικά κι αγγλικά).

*Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D)