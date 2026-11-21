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Τη συνέχιση της λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στη Δεκέλεια θεωρεί αναγκαία ο νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, Λοΐζος Α. Λοΐζου, ο οποίος, την ίδια ώρα, δεν φαίνεται να συμφωνεί με τις μετατροπές στη Μονάδα 6 στο Βασιλικό ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με ντίζελ, πριν την έλευση φυσικού αερίου.

Αυτές τις απαντήσεις έδωσε ερωτηθείς κατά τη συνάντηση γνωριμίας της νέας διοίκησης της ΑΗΚ με εκπροσώπους των ΜΜΕ, στην οποία ο κ. Λοΐζου παρουσίασε τις προτεραιότητες του οργανισμού.

Η Δεκέλεια είναι αναγκαία

Ειδικότερα, ερωτηθείς για τον σταθμό της Δεκέλειας, ο πρόεδρος της ΑΗΚ ανέφερε πως η συνέχιση της λειτουργίας του δεν αφορά μόνο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την ασφάλεια της ηλεκτροδότησης.

Ουσιαστικά, η ΑΗΚ θεωρεί πως δεν θα ήταν ορθό να εξαρτάται η παραγωγή ρεύματος μόνο από τον σταθμό του Βασιλικού, αφού σε περίπτωση που προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, η Δεκέλεια θα μπορεί να καλύψει μέρος των αναγκών.

Άλλωστε, όπως είχε γράψει και παλαιότερα ο «Φ», τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στον απολογισμό της ΑΗΚ δείχνουν ότι ο σταθμός της Δεκέλειας είναι σημαντικός. Συγκεκριμένα, το 2025 ο σταθμός του Βασιλικού παρήγαγε περίπου το 66% της ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΗΚ, ενώ η Δεκέλεια περίπου το 32%. Με πιο απλά λόγια, παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο βάρος το σηκώνει το Βασιλικό, η Δεκέλεια παραμένει σημαντική.

Μάλιστα, πρέπει να σημειωθεί πως το όλο ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω του 2029, όταν θα πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν οι έξι παλιές μονάδες της Δεκέλειας, συνολικής ισχύος 360 μεγαβάτ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του «Φ», η ΑΗΚ κατέληξε τον Απρίλιο σε συμφωνία με τη Siemens για την αγορά τριών γεννητριών, ισχύος 27 μεγαβάτ η καθεμία. Η πρώτη αναμένεται να παραδοθεί την άνοιξη του 2028, η δεύτερη το καλοκαίρι του 2028 και η τρίτη στις αρχές του 2029. Ωστόσο, για την εγκατάστασή τους θα χρειαστεί ξεχωριστή διαδικασία και το όλο ζήτημα παραμένει επί της ουσίας ακόμη στον σχεδιασμό.

Μάλιστα, τον περασμένο Φεβρουάριο είχαν προκύψει νέες καθυστερήσεις, οι οποίες δημιουργούσαν ανησυχίες για την έγκαιρη εγκατάσταση των γεννητριών.

Πάντως, ακόμη και με τις τρεις νέες γεννήτριες, η ισχύς που θα προστεθεί θα είναι μόλις 81 μεγαβάτ, δηλαδή αρκετά μικρότερη από εκείνη των μονάδων που θα αποσυρθούν.

Όχι στις μετατροπές της Μονάδας 6

Τώρα, όσον αφορά τη Μονάδα 6 στο Βασιλικό, ο κ. Λοΐζου εξέφρασε την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο να γίνουν μετατροπές ώστε να μπορεί να λειτουργεί με ντίζελ.

Όπως εξήγησε, ακόμη και αν γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, η μονάδα θα υπολειτουργεί. Πρόκειται για μονάδα ισχύος 160 μεγαβάτ, η οποία έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια, ωστόσο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί μέχρι να φτάσει στην Κύπρο το φυσικό αέριο. Κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η Κύπρος κάθε καλοκαίρι κινδυνεύει με black out, λόγω ανεπάρκειας στην παραγωγή ρεύματος κατά τις βραδινές ώρες.

Μάλιστα, όπως είχε γράψει πρόσφατα ο «Φ», το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στη λειτουργία της μονάδας με ντίζελ αντί για φυσικό αέριο, αφού σε περίπτωση που προχωρήσουν οι μετατροπές, δεν αποκλείεται να προκύψει θέμα και με την εγγύηση τους, την οποία δεν θα καλύπτει η κατασκευάστρια εταιρεία, ενώ ταυτόχρονα δεν μπορούν να αποκλειστούν και βλάβες, αφού η λειτουργία τους με άλλο καύσιμο, σε σχέση με αυτό για το οποίο κατασκευάστηκαν να καίνε, δεν μπορεί να γίνεται συνεχόμενα αλλά σε έκτακτες περιπτώσεις.

Πρέπει να τονίσουμε ότι η Μονάδα 6 στοίχισε περίπου €160 εκατ., ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια, παραμένει εκτός λειτουργίας, περιμένοντας να έρθει φυσικό αέριο. Μάλιστα, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν αναμένεται πως θα αξιοποιηθεί πριν από το 2029, δηλαδή περίπου πέντε χρόνια μετά το 2024, από τότε δηλαδή που κατασκευάστηκε.

Πάντως, το ερώτημα για μετατροπή της μονάδας δεν έχει κλείσει, καθώς συζητείται με το Υπουργείο Ενέργειας, τη ΡΑΕΚ και άλλες εμπλεκόμενες αρχές.

Νέα ιστοσελίδα, ΑΠΕ και μπαταρίες

Πέραν των πιο πάνω, ο νέος πρόεδρος του ΔΣ της ΑΗΚ ανέφερε πως η νέα διοίκηση ανέλαβε σε μια περίοδο αλλαγών, με αρκετές προκλήσεις αλλά και προοπτικές.

Όπως είπε, στόχος είναι να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πελατών, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να αξιοποιηθούν περισσότερο οι νέες τεχνολογίες.

Όπως τόνισε, σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται η νέα ιστοσελίδα της ΑΗΚ και η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, ενώ στον τομέα της ενέργειας προτεραιότητα θα δοθεί σε νέες επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης.