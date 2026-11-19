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Δεκατέσσερις υποθέσεις ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορούν την Κύπρο μέχρι το έτος 2025, δήλωσε το μέλος του ΕΕΣ, Λευτέρης Χριστοφόρου μιλώντας στη Βουλή, την Πέμπτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η συνολική εκτιμώμενη ζημιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις υποθέσεις αυτές ανέρχεται σε περίπου 1,32 δισ. ευρώ.

Ο κ. Χριστοφόρου παρουσίασε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) για το 2025 σε κοινή συνεδρία των Επιτροπών Ελέγχου, Εξωτερικών και Οικονομικών, στο πλαίσιο της οποίας οι Βουλευτές έκαναν αναφορά και στις υποθέσεις του GSI και του τερματικού στο Βασιλικό, οι οποίες βρίσκονται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο κ. Χριστοφόρου ανέφερε ότι υπάρχουν δεκατέσσερις υποθέσεις ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορούν την Κύπρο, μέχρι το έτος 2025. Όπως είπε, η συνολική εκτιμώμενη ζημιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις υποθέσεις αυτές ανέρχεται σε περίπου 1,32 δισ. ευρώ.

Σε σχέση με την ετήσια έκθεση για τον προϋπολογισμό του 2025, ο κ. Χριστοφόρου ανέφερε πως «για έβδομη συνεχή χρονιά θεωρούμε ότι υφίστανται ουσιώδη σφάλματα τα οποία κυμαίνονται από το 2,8 μέχρι το 4,5 με μέσο ρόλο 3,8%».

Όπως εξήγησε ουσιώδες σφάλμα είναι αυτό το οποίο υπερβαίνει το επιτιμώμενο σφάλμα του 2%.

«Για προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2025 εκδίδουμε αρνητική γνώμη. Γνώμη με επιφύλαξη έχουμε σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα, των δαπανών και των επιχορηγήσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

«Ο προϋπολογισμός του 2025, παρά το ότι μπορεί να υπάρχει διαφορετική προσέγγιση, θεωρώ ότι είναι από τους πλέον κοινωνικούς αναπτυξιακούς προϋπολογισμούς», σημείωσε.

Αναφορικά με την Κύπρο, είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία περιλαμβανόταν στο πεδίο ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όσο και το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοφόρου, από τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν προέκυψε κανένα εύρημα σε βάρος της Κύπρου όσον αφορά την αξιοποίηση και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για το 2025.

«Αυτό έχει τεράστιο θετικό αντίκτυπο για την Κύπρο μας και την εικόνα της, αλλά ταυτόχρονα δίνουμε και το μήνυμα ότι το κράτος της Κύπρου διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημείωσε.

Υπογράμμισε επίσης ότι η Κύπρος βρίσκεται στις πρώτες θέσεις όσον αφορά την απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Όπως είπε, «η Κύπρος κατορθώνει να απορροφά όλα τα ποσά που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτόν κατέστη εφαρμόσιμο στο προηγούμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όπου η Κύπρος απορρόφησε 917,3 εκατομμύρια, στο απόλυτο 100%».

Για το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, σημείωσε ότι η Κύπρος καταγράφει ποσοστό απορρόφησης 37,4%, που αντιστοιχεί σε 528 εκατομμύρια ευρώ, έναντι περίπου 30% που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανέφερε ότι «η Κύπρος κατόρθωσε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 992 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που ουσιαστικά αντιστοιχεί στο 100%».

Όπως εξήγησε ο κ. Χριστοφόρου, «υπήρξε μόνο μία αποκοπή 28 εκατομμυρίων ευρώ και αυτή προήλθε από την απόφαση της Κυβέρνησης να μην επιβάλει νέους φόρους στους πολίτες όσον αφορά τα καύσιμα. Όμως, αυτή η αποκοπή δεν μπορεί να προσμετρηθεί, καθότι ο κοινωνικός αντίκτυπος από τη μη επιβολή της φορολογίας ήταν πολλαπλάσιος».

«Είναι πολύ θετική η απορρόφηση των κονδυλίων», ανέφερε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πετρίδης.

«Θέλω να αναγνωρίσω την καλή δουλειά που γίνεται. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους», είπε ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος.

«Το ποσοστό του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, το οποίο έχει κατανεμηθεί για να για θέματα έρευνας και οικονομίας είναι εμένα που προκαλεί θλίψη. Η ευρωπαϊκή οικονομία εάν συνεχίσει με τον ρυθμό που πάει πολύ σύντομα δεν θα είναι ανταγωνιστική», επισήμανε η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.

Κληθείς να σχολιάσει, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας, τις αναφορές Βουλευτών ότι οι υποθέσεις του Βασιλικού και του GSI βρίσκονται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Χριστοφόρου διευκρίνισε ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο περιορίζεται στον εντοπισμό εικαζόμενων απατών και δεν έχει ανακριτικό ή διερευνητικό ρόλο.

Όπως ανέφερε, το 2025 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο παρέπεμψε 17 υποθέσεις ως περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης. Σε ό,τι αφορά το Βασιλικό και το GSI, σημείωσε ότι βρίσκονται στα χέρια της Γενικής Εισαγγελίας, στην οποία εναπόκειται η διαχείριση και η έκδοση τελικής απόφασης.

Ερωτηθείς για τη συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στην κάλυψη ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, όπως η παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία, ο κ. Χριστοφόρου ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια η Κύπρος είναι καθαρός αποδέκτης κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι μεταξύ του 2021 και 2025 στην Κύπρο εισέρρευσαν καθαρά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 1,76 δισεκατομμύρια, αναιρουμένων των εισφορών που έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία», απάντησε.

«Υπήρχε μία προφανής προσπάθεια να παρουσιαστούν όλα καλά και όλα ωραία, θέλω να υπενθυμίσω ότι με παρέμβαση και του Ελεγκτικού Συνεδρίου αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Γενική Εισαγγελία εξετάζει δύο τεράστια σκάνδαλα που αφορούν στην Κύπρο», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης.

Όπως είπε, «το ένα είναι το μέγα σκάνδαλο του Βασιλικού, το οποίο πληρώνει καθημερινά ο Κύπριος πολίτης, είτε με την τιμή του ρεύματος, είτε με τους ρύπους. Το άλλο είναι η έρευνα σε σχέση με τον GSI, έργο για το οποίο ο Υπουργός Οικονομικών έχει εκφράσει πολλές φορές τις έντονες ενστάσεις του».

Ο κ. Χριστοφίδης αναφέρθηκε επίσης σε ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το REPowerEU, σύμφωνα με την οποία η Κύπρος, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία δεν έχουν προσκομίσει επαρκή στοιχεία για την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων διασυνοριακής ηλεκτρικής διασύνδεσης

«Ρώτησα τρεις φορές σήμερα τι ακριβώς σημαίνει αυτή η αναφορά, δυστυχώς δεν έχουμε πάρει απάντηση, όμως συνεχίζουν να υπάρχουν εκεί τα σοβαρά ερωτήματα και τα πολύ ελλιπή στοιχεία που τουλάχιστον εμείς έχουμε σε σχέση με αυτόν το έργο», κατέληξε.

«Πραγματικά είναι το άκρο άωτο της υποκρισίας αυτό που ζήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Ελέγχου. Η Κυβέρνηση να επαίρεται ότι δήθεν δεν έχει κανένα ψεγάδι ο τρόπος που διαχειρίζεται τα έργα και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δύο έργα κολοσσοί που είναι το έργα στο Βασιλικό και Ηλεκτρική Διασύνδεση είναι στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», δήλωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής του κινήματος «Άλμα», Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

ΚΥΠΕ