Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στην αναμόρφωση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προσανατολίζεται η Τουρκία, εξετάζοντας τη συντόμευση των προπτυχιακών σπουδών από τέσσερα σε τρία χρόνια. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK), Ερόλ Οζβάρ (Erol Özvar), συνέδεσε τη μεγάλη διάρκεια φοίτησης με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, υποστηρίζοντας ότι συμβάλλει στην υπογεννητικότητα, καθυστερεί τη δημιουργία οικογένειας και μεταθέτει σε μεγαλύτερη ηλικία την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.

«Ο πληθυσμός μας παρουσιάζει τάση μείωσης. Τα ποσοστά γονιμότητας έχουν πέσει. Οι γάμοι γίνονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Ο πληθυσμός της Τουρκίας βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο», δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN Türk.

Ο επικεφαλής της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Τουρκία ανέφερε ότι τα πανεπιστήμια προετοιμάζονται εδώ και έναν χρόνο για την αλλαγή και χαρακτήρισε υπερβολικά μεγάλη τη συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης, που φτάνει τα 16 χρόνια. Υποστήριξε ότι, αν συνυπολογιστούν η στρατιωτική θητεία, η πρακτική άσκηση και η αναζήτηση εργασίας, ένας άνδρας φοιτητής μπαίνει στην ενεργό ζωή στα 26 ή 27 του χρόνια.

Ο Ερόλ Οζβάρ ζήτησε επίσης να μειωθεί ο αριθμός των μαθημάτων και να επικαιροποιηθεί η ύλη. Όπως είπε, στα προπτυχιακά προγράμματα της Τουρκίας διδάσκονται 60 μαθήματα, ενώ στην Ευρώπη 20 έως 25. Κάλεσε τις διοικήσεις των πανεπιστημίων να προχωρήσουν στις αλλαγές, καθώς και να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη στη διδασκαλία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ