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Τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Κυβέρνησης για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μετανάστευσης παρουσίασαν την Πέμπτη, σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης, και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού.

Επιπλέον, αμφότεροι οι Υφυπουργοί εξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι η Κύπρος θα μπορέσει να ενταχθεί στον χώρο Σένγκεν εντός του 2027.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Ιωαννίδης, υπογράμμισε ότι οι νέες δυνατότητες διευκολύνουν ουσιαστικά την καθημερινή συναλλαγή με το Τμήμα Μετανάστευσης, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία για τους νόμιμα διαμένοντες, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες εκπροσώπους, χωρίς να επηρεάζονται οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου.

«Μέσω των υπηρεσιών αυτών, αποδεικνύουμε ότι ως Κυβέρνηση μετατρέπουμε τη μετανάστευση από πρόβλημα σε λύση», δήλωσε ο Υφυπουργός.

Από την πλευρά του, ο κ. Δαμιανού, υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις στον τομέα της μετανάστευσης αποτελούν μέρος του ευρύτερου προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της Κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, «διαχειριζόμαστε σήμερα το μεγαλύτερο, ιστορικά, χαρτοφυλάκιο έργων ψηφιοποίησης που υλοποιήθηκε ποτέ σε επίπεδο κράτους», σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση προχωρεί στην αναβάθμιση απαρχαιωμένων υποδομών και συστημάτων, στα οποία δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι αναγκαίες επενδύσεις για πολλά χρόνια.

Ειδικότερα, ο κ. Ιωαννίδης αναφέρθηκε στην παρουσίασή του στις αλλαγές στον τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών και των αλλοδαπών που συναλλάσσονται με το Τμήμα Μετανάστευσης, μέσω της εισαγωγής νέων ψηφιακών υπηρεσιών που προωθεί η Κυβέρνηση, με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, είπε ότι από τον Ιούλιο του 2026 λειτουργεί μέσω του gov.cy η υπηρεσία ηλεκτρονικής ανανέωσης αδειών διαμονής για πέντε κατηγορίες αιτήσεων, που αφορούν τη μισθωτή και οικιακή απασχόληση, εργαζομένους σε εταιρείες ξένων συμφερόντων, συγκεκριμένες περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης και επί μακρόν διαμένοντες.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027, η υποβολή αιτήσεων ανανέωσης για τις συγκεκριμένες κατηγορίες θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της κυβερνητικής πύλης gov.cy, ενώ η υποβολή των συγκεκριμένων αιτήσεων με φυσική παρουσία θα τερματιστεί.

Συμπλήρωσε ότι οι δικαιούχοι μπορούν, μέσω ταυτοποιημένου λογαριασμού CY Login, να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτηση, να επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να καταβάλλουν τα σχετικά τέλη, ενώ παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους και να επιλέγουν το σημείο παραλαβής της άδειας. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η ηλεκτρονική υποβολή δεν συνεπάγεται αυτόματη έγκριση, καθώς εξακολουθεί να απαιτείται φυσική παρουσία για τη λήψη υπογραφής και βιομετρικών στοιχείων.

Παράλληλα, έχει τεθεί σε εφαρμογή η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής των τελών για όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται με φυσική παρουσία στα σημεία εξυπηρέτησης του Τμήματος Μετανάστευσης, με τους χρήστες να μπορούν να διατηρούν ιστορικό πληρωμών και να αποθηκεύουν τις αποδείξεις τους, ενώ λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση όταν εκδοθεί το έγγραφο διαμονής.

Μια ακόμη νέα υπηρεσία, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, αφορά στην ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας των εγγεγραμμένων αλλοδαπών μέσω της πλατφόρμας «Update my details». Όπως εξήγησε, με τη δήλωση αριθμού κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικής και ταχυδρομικής διεύθυνσης ενεργοποιείται η αποστολή ειδοποιήσεων μέσω SMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πορεία των αιτήσεων, τυχόν εκκρεμότητες, την έκδοση εγγράφων και την επικείμενη λήξη τους, ενώ η υφιστάμενη υπηρεσία SMS μέσω του αριθμού 1199 θα αντικατασταθεί από το νέο σύστημα.

Ανέφερε επίσης ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εντός του 2027 θα προστεθεί η δυνατότητα ψηφιακής πρόσβασης στον μεταναστευτικό φάκελο για υπηκόους τρίτων χωρών και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία και την κατάληξη προηγούμενων αιτήσεών τους, να βλέπουν τις άδειες που έχουν εκδοθεί και να εξασφαλίζουν ηλεκτρονικά το μεταναστευτικό τους ιστορικό, με δυνατότητα επαλήθευσης μέσω κωδικού QR.

Προσέθεσε ότι στο δεύτερο πακέτο ψηφιακών υπηρεσιών περιλαμβάνεται επίσης η επέκταση των ηλεκτρονικών ανανεώσεων σε περισσότερες κατηγορίες, όπως μέλη οικογενειών Κυπρίων πολιτών, επισκέπτες, κατόχους αδειών μετανάστευσης, δικαιούχους διεθνούς προστασίας, φοιτητές και ερευνητές, καθώς και πολίτες της ΕΕ και μέλη των οικογενειών τους.

Είπε ακόμη ότι μέχρι το τέλος του 2026 προγραμματίζεται η αντικατάσταση του εξοπλισμού λήψης βιομετρικών στοιχείων, ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιστροφών RECAMAS, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

«Δεν διατεινόμαστε ότι έχουν επιλυθεί όλες οι διοικητικές δυσκολίες. Μπορούμε, όμως, να πούμε ότι προχωρούμε σε στοχευμένες αλλαγές, με όφελος για όσους συναλλάσσονται με το κράτος και καλύτερα εργαλεία για τους λειτουργούς μας», τόνισε κλείνοντας.

«Μέσω των υπηρεσιών αυτών, αποδεικνύουμε ότι ως Κυβέρνηση μετατρέπουμε τη μετανάστευση από πρόβλημα σε λύση», κατέληξε.

Με τη σειρά του, ο κ. Δαμιανού είπε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 200 νέες ψηφιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 370.000 φορές από πολίτες το τελευταίο έτος, καθώς και συστήματα σε σημαντικούς τομείς του δημοσίου, τα οποία είτε δεν υπήρχαν καθόλου, είτε χρειάζονταν ουσιαστική αναβάθμιση.

«Διαχειριζόμαστε σήμερα το μεγαλύτερο -ιστορικά- χαρτοφυλάκιο έργων ψηφιοποίησης που υλοποιήθηκε ποτέ σε επίπεδο κυβέρνησης. Παραλάβαμε και καλούμαστε να αναβαθμίσουμε απαρχαιωμένες υποδομές και συστήματα στα οποία δεν είχαν γίνει οι αναγκαίες επενδύσεις για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι και το δεύτερο μέρος της εργασίας που γίνεται και στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης», σημείωσε στη συνέχεια.

Ανέφερε ως παραδείγματα έργων ψηφιακής αναβάθμισης την εφαρμογή του συστήματος eΔΕΑ στην Εκπαίδευση, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 153.000 ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών, η ολοκλήρωση της α’ φάσης της νέας πλατφόρμας iJustice, η οποία εξυπηρετεί πέραν των 9.400 χρηστών, με 105.000 καταχωρημένες υποθέσεις και 1,3 εκατ. καταχωρήσεις, η νέα πλατφόρμα της Αστυνομίας DigiPol, μέσω της οποίας πέραν των 21.000 πολιτών εξέδωσαν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου σε λιγότερο από 4 μήνες.

Αναφορά έκανε επίσης στην υπηρεσία «Βρείτε τα Επιδόματα που μπορεί να δικαιούστε» με 92.000 χρήσεις σε κάτι περισσότερο από 3 μήνες λειτουργίας, στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων με 40.000 χρήσεις τον τελευταίο μήνα και μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης από 30%-70%, καθώς και στην υπηρεσία Drop & Send των Ταχυδρομείων, η οποία χρησιμοποιήθηκε περισσότερες από 300.000 φορές σε διάστημα ενός έτους.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το Υφυπουργείο Μετανάστευσης, ο κ. Δαμιανού είπε ότι προωθείται ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων που στηρίζουν συνολικά τη λειτουργία του Υφυπουργείου και ενισχύουν τις δυνατότητες ελέγχου και ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της διαδικτυακής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Τμήματος Μετανάστευσης (ARS) προς βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη με ευκολότερη πλοήγηση και συνολικά πιο αποδοτική αλληλεπίδραση για τους χρήστες, προσθέτοντας ότι παράλληλα ετοιμάζονται οι προδιαγραφές για το νέο πληροφοριακό σύστημα (NARS) με σκοπό την προκήρυξη διαγωνισμού εντός του 2027, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Επιστροφών (RECAMAS), για το οποίο εγκαταστάθηκε ο τεχνολογικός εξοπλισμός στα κέντρα δεδομένων, με αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης εντός του 2ου εξαμήνου του 2027.

Μία από τις νέες υπηρεσίες, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, αφορά και την επέκταση της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης», η οποία διαθέτει περισσότερους από 170.000 χρήστες, στους αλλοδαπούς κατοίκους της Κύπρου. Πλέον, οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν στην εφαρμογή το έγγραφο διαμονής τους, καθώς και τις κυπριακές ταυτότητες των ανήλικων τέκνων τους, εφόσον υπάρχουν, ενώ έχει επίσης προστεθεί λειτουργία αυτόματης ειδοποίησης για την επικείμενη λήξη εγγράφων, ώστε να διευκολύνεται η έγκαιρη ανανέωσή τους.

Επιπλέον, στον Ψηφιακό Βοηθό του gov.cy έχει προστεθεί περιεχόμενο για θέματα μετανάστευσης, όπως οι άδειες διαμονής, η εργασία, η διαμονή μελών οικογένειας, καθώς και διαδικασίες που αφορούν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εταιρείες ξένων συμφερόντων, με τον χρήστη να μπορεί να υποβάλει το ερώτημά του σε απλή γλώσσα και να λάβει άμεσα ενημέρωση και καθοδήγηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο η κεντρική ιστοσελίδα, όσο και οι επιμέρους ιστοσελίδες των Τμημάτων του Υφυπουργείου Μετανάστευσης, έχουν ανασχεδιαστεί στα νέα πρότυπα του gov.cy, ενώ μέχρι το τέλος του έτους, το περιεχόμενο από περισσότερες από 145 κυβερνητικές ιστοσελίδες θα ενσωματωθεί στον Ψηφιακό Βοηθό.

Σε ερώτηση για την εμπειρία των χρηστών από τις υπηρεσίες που είναι ήδη διαθέσιμες, ο κ. Δαμιανού είπε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν ομαλά και να αξιοποιούνται, ενώ είναι αναμενόμενο ότι δεν θα τις γνωρίζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. «Για αυτό και κάνουμε αυτήν τη συνάντηση σήμερα για να ξεκινήσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο πιο άμεσα για αυτές τις υπηρεσίες», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά τους, λειτουργοί του Υφυπουργείου Μετανάστευσης ανέφεραν για την ανάπτυξη της υπηρεσίας της πληρωμής των τελών έγιναν δοκιμές με επαγγελματίες από τον χώρο της μετανάστευσης, οι οποίοι έστειλαν τα σχόλια τους και ενσωματώθηκαν όποιες παρατηρήσεις μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, έτσι ώστε να καταστεί η υπηρεσία όσο το δυνατόν πιο εύχρηστη για όλους.

Σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ανανέωσης, ανέφεραν ότι με τον τερματισμό της φυσικής υποβολής αιτήσεων και τη μετάβαση στο ψηφιακό περιβάλλον αναμένεται να αυξηθεί και ο αριθμός των χρηστών των υπηρεσιών.

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με την εκτίμηση του εξέφρασε την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, περί ένταξης της Κύπρου στον χώρο Σέγκεν το καλοκαίρι του 2027 και κατά πόσο η χώρα είναι έτοιμη τεχνικά και τεχνολογικά για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο κ. Ιωαννίδης είπε αρχικά ότι την τεχνική ετοιμότητα της Κύπρου έχει επιβεβαιώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Τώρα βρισκόμαστε στην πολιτική προσπάθεια. Θα γίνει και μια συζήτηση στο επερχόμενο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων, όπου θα παραστώ στις αρχές Δεκεμβρίου, για να δούμε πού βρίσκεται το θέμα, θα κάνει μια ενημέρωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Συνεχίζουμε τις ενημερώσεις και τις επαφές με όλα τα κράτη-μέλη. Ήδη περίπου 15 κράτη-μέλη έχουν εκφράσει στήριξη, ενώ κανένα δεν έχει εκφράσει αρνητική προδιάθεση. Κάποιες ερωτήσεις που υπάρχουν, φυσιολογικά, τις απαντάμε και θα συνεχίσουμε. Οπότε πιστεύω ότι όντως μέσα στο 2027 θα γίνει η ένταξη», επεσήμανε σχετικά.

Από την πλευρά του, ο κ. Δαμιανού επιβεβαίωσε ότι και τεχνικά αλλά και από πλευράς συστημάτων η χώρα είναι έτοιμη, σημειώνοντας ότι κατά τη γνώμη του η εκτίμηση που εξέφρασε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν είναι μόνο δική του, αλλά επεκτείνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Οπότε συνεχίζουμε τις ενέργειές μας και αναμένουμε ότι εντός του 2027 η Κύπρος θα μπορέσει να ενταχθεί», συμπλήρωσε.

ΚΥΠΕ