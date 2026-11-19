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Με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίτο, είχε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε ανακοίνωση της «προεδρίας» αναφέρεται ότι η συνομιλία ήταν διάρκειας μισής ώρας. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται η ιδιότητα του κ. Φίτο ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για Κυπριακό.

Να σημειωθεί ότι αύριο ο κ. Φίτο θα έχει συνάντηση στην Τουρκία με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν.

ΚΥΠΕ