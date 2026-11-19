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Οι κατοχικές αρχές δεν επέτρεψαν την επίσκεψη ευρωβουλευτών στις κατεχόμενες περιοχές, σύμφωνα με καταγγελία της ευρωβουλεύτριας, Κριστίν Άντερσον. Πρόκειται για αντιπροσωπεία της ακροδεξιάς ομάδας ESN (Europe of Sovereign Nations), η οποία αυτές τις μέρες πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο.

Η κ. Άντερσον γράφει στην ανάρτηση της ότι «η προσπάθεια της ομάδας ESN να επισκεφθεί τις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές της Βόρειας Κύπρου εμποδίστηκε από την κατοχική δύναμη».

Σύμφωνα με την ίδια, η «επίσημη αιτιολόγηση» που δόθηκε ήταν πως «οι αρχές δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα, ώστε να παρέχουν υπαλλήλους της κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας, οι οποίοι θα έπρεπε να συνοδεύουν και να ελέγχουν την αντιπροσωπεία, αποφασίζοντας τι θα δουν και θα ακούσουν οι ευρωβουλευτές».

«Προφανώς, ακόμη και η επίσκεψη ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών μελών στις κατεχόμενες περιοχές είναι δυνατή μόνο υπό κρατική επιτήρηση», σχολίασε η ευρωβουλεύτρια.

++ Was gibt es zu verbergen? ++



Der Versuch der @ESNgroup_EU, die 🇹🇷 türkisch besetzten Gebiete Nordzyperns zu besuchen, wurde von der türkischen Besatzungsmacht verhindert.



Die offizielle Begründung:

Die Behörden seien nicht rechtzeitig informiert worden, um Mitarbeiter des… pic.twitter.com/10lVEkvn7f — Christine Anderson (@AndersonAfDMdEP) November 18, 2026

Σε άλλη ανάρτηση της, η κ. Άντερσον στέλνει το ακόλουθο μήνυμα στην Άγκυρα: «Η Τουρκία δεν ανήκει στην Ευρώπη και σίγουρα δεν έχει θέση στην Ευρώπη! Άρα, φύγετε επιτέλους από την Κύπρο».