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Νέο ιστορικό ρεκόρ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές καταγράφει η Anthropic, καθώς η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και οι επτά συνιδρυτές της συγκέντρωσαν συνολικά 107,3 δισ. δολάρια μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) και ιδιωτικής τοποθέτησης, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της SpaceX. Πρόκειται για την πρώτη εισαγωγή στο χρηματιστήριο εταιρείας που αναπτύσσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αιχμής.

Η εταιρεία, γνωστή για την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Claude, διέθεσε 956,4 εκατομμύρια μετοχές, ενώ οι επτά συνιδρυτές της πούλησαν επιπλέον 23,6 εκατομμύρια μετοχές. Η τελική τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 83 δολάρια ανά μετοχή, υπερβαίνοντας το αρχικό εύρος των 70 έως 78 δολαρίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία επιβεβαίωσε προηγούμενες πληροφορίες του Bloomberg, η ζήτηση οδήγησε σε σημαντική διεύρυνση της προσφοράς. Αρχικά, η Anthropic σχεδίαζε να διαθέσει 801,4 εκατομμύρια μετοχές, πέραν των 23,6 εκατομμυρίων μετοχών των ιδρυτών της.

Αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων για την Anthropic

Η χρηματιστηριακή είσοδος της Anthropic πραγματοποιείται με αποτίμηση περίπου 1,5 τρισ. δολαρίων, σε πλήρως απομειωμένη βάση, αναδεικνύοντας το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές προσεγγίζουν τον κλάδο της AI.

Ενώ το ενδιαφέρον είχε επικεντρωθεί κυρίως στις εταιρείες κατασκευής μικροτσίπ και στις επιχειρήσεις που παρέχουν τεχνολογικές υποδομές, πλέον επεκτείνεται στους δημιουργούς προηγμένων μοντέλων και εφαρμογών, όπως το Claude.

Τα συγκεκριμένα συστήματα χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, δημόσιους οργανισμούς και άλλους φορείς, ενισχύοντας τις προοπτικές εμπορικής αξιοποίησής τους.

Ξεπέρασε τη SpaceX – Συμμετέχουν Google και Microsoft

Η αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic συγκέντρωσε 81,3 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 75 δισ. δολαρίων που είχε καταγράψει η SpaceX.

Στο συνολικό ποσό των 107,3 δισ. δολαρίων περιλαμβάνεται επίσης ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 26 δισ. δολαρίων, στην οποία συμμετέχουν μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι.

Μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν συγκαταλέγονται η Google της Alphabet, η Advanced Micro Devices (AMD) και η Microsoft.

Η εισαγωγή φέρνει την Anthropic στην ομάδα των 15 μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών παγκοσμίως βάσει χρηματιστηριακής αξίας, με μέγεθος αντίστοιχο της Tesla και υψηλότερο από εκείνο της Eli Lilly, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg.

Παρότι η τελική αποτίμηση υπολείπεται των 2 τρισ. δολαρίων που είχαν συζητηθεί τους προηγούμενους μήνες, παραμένει σημαντικά υψηλότερη από τις εκτιμήσεις των 1,1 τρισ. δολαρίων που είχαν διατυπωθεί από αναλυτές της Wall Street κατά την πρόσφατη περίοδο πιέσεων στις τεχνολογικές μετοχές.

Πρώτη στο χρηματιστήριο πριν από την OpenAI

Η Anthropic γίνεται η πρώτη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης αιχμής που εισέρχεται στις δημόσιες κεφαλαιαγορές, αποκτώντας προβάδισμα έναντι άλλων μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου.

Οι εταιρείες αυτής της κατηγορίας αναπτύσσουν προηγμένα μοντέλα AI, ικανά να αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα και να υποστηρίζουν δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη λογισμικού και η επιστημονική έρευνα.

Η εξέλιξη φέρνει την Anthropic χρονικά μπροστά από την ανταγωνίστριά της, OpenAI, για την οποία δεν προβλέπεται χρηματιστηριακή εισαγωγή πριν από το 2027.

Στον Nasdaq με το σύμβολο ANT

Τον συντονισμό της ιστορικής δημόσιας προσφοράς ανέλαβαν οι Goldman Sachs και Morgan Stanley, με τη συμμετοχή ακόμη 20 τραπεζών, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας.

Η μετοχή της Anthropic αναμένεται να αρχίσει να διαπραγματεύεται την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στην αγορά Nasdaq Global Select Market, με χρηματιστηριακό σύμβολο ANT.

Η εισαγωγή αναμένεται να αποτελέσει σημαντική δοκιμασία για το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποτιμήσεις των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής των διεθνών αγορών.