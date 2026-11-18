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Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναχωρεί σήμερα (18/11) για την Κίνα, όπου αναμένεται να συμμετάσχει σε μια ιστορική τριμερή συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, και τον Ρώσο ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης διεθνούς ανησυχίας, με φόντο τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, αλλά και τις σαρωτικές αλλαγές που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι προτίθεται να ακολουθήσει μια αυτοσχέδια προσέγγιση κατά την παραμονή του στη Σεντζέν, την κινεζική τεχνολογική μητρόπολη με τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες, η οποία φιλοξενεί τους ηγέτες του κόσμου στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Πρόκειται για ένα στοίχημα που βασίζεται στην πεποίθησή του ότι η απρογραμμάτιστη διπλωματία, με επίκεντρο τις προσωπικές σχέσεις, μπορεί να δημιουργήσει μια πολιτική παρακαταθήκη ικανή να αναδιαμορφώσει τις διεθνείς εξελίξεις κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να συζητήσει με τον Σι και τον Πούτιν τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, καθώς και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος ξεκίνησε το 2022 με τη ρωσική εισβολή. Ωστόσο, αναλυτές δεν αναμένουν ουσιαστικές εξελίξεις, παρά τον πρωτοφανή χαρακτήρα της συνάντησης.

Πριν από το ταξίδι, συνεργάτες του Τραμπ είχαν ενημερώσει τους δημοσιογράφους ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα αποτελούσε αντικείμενο της τριμερούς συνάντησης. Παρ’ όλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι οι δεκάδες χιλιάδες απώλειες Ρώσων στρατιωτών κάθε μήνα έχουν δημιουργήσει ένα περιθώριο για την επίλυση της σύγκρουσης.

«Πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουμε», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Θα έχουμε μια καλή συνάντηση για το θέμα».

Ωστόσο, η επίσκεψη του Τραμπ στην Ασία επισκιάζεται από μια σειρά διακοπών λειτουργίας ψηφιακών υπηρεσιών στις ΗΠΑ, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με τη δυνατότητα των πολιτών να ελέγχουν τα ηλεκτρονικά τους μηνύματα, να ταξιδεύουν αεροπορικώς ή να διατηρούν ασφαλείς τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Μιλώντας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης από τη Μανίλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι δεν υπάρχει «απολύτως κανένα αποδεικτικό στοιχείο» που να συνδέει τις διακοπές λειτουργίας μεταξύ τους ή με αντίπαλα κράτη, χάκερ ή εγκληματικές ομάδες.

Ο Τραμπ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας κατ’ ιδίαν συνάντησης με τον Πούτιν, καθώς και μιας ξεχωριστής συνάντησης με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, αν και καμία από τις δύο συναντήσεις δεν έχει επιβεβαιωθεί πέραν των προσωπικών αναφορών του Αμερικανού προέδρου.

«Δεν γνωρίζω, αλλά θα το έκανα. Εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα το έκανα», δήλωσε την Τρίτη ο Τραμπ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συνομιλίας με τον Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου.

Σε ό,τι αφορά μια πιθανή συνάντηση με τον Κιμ, το πυρηνικό οπλοστάσιο του οποίου αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα δούμε τι θα συμβεί». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης επιθυμεί μια συνάντηση μαζί του.

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει σοβαρά το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, με βασικό στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Αυτό ενδέχεται να μην καταστεί δυνατό και δεν σας λέω ότι θα υπάρξει συνάντηση αύριο», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Απλώς επισημαίνω ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο ο πρόεδρος είναι πρόθυμος να συναντηθεί και να συζητήσει, όπως είχε κάνει και κατά την πρώτη του θητεία».

ertnews.gr