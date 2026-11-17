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Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, στην Κίνα εντός της εβδομάδας άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας χθες Δευτέρα, ο Τραμπ ανέφερε πως μια τέτοια συνάντηση είναι πιθανή, εξέλιξη που, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά το διπλωματικό πρόγραμμα της περιοδείας του στην Ανατολική Ασία.

Κατά την πρώτη του προεδρική θητεία, από το 2017 έως το 2021, ο Τραμπ συναντήθηκε αρκετές φορές με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, στο πλαίσιο μιας πρωτοφανούς προσπάθειας απευθείας διπλωματικής προσέγγισης, η οποία, ωστόσο, δεν κατάφερε να πείσει τον Κιμ να εγκαταλείψει το πυρηνικό του οπλοστάσιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει επανειλημμένα το ενδιαφέρον του για μια νέα συνάντηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του. Ωστόσο, έχει προαναγγείλει και στο παρελθόν επαφές με τον Κιμ που τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ασία πέρυσι.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για μια νέα συνάντηση, ενώ η Βόρεια Κορέα έχει υποστηρίξει ότι δεν βλέπει λόγο για συνομιλίες στην παρούσα φάση, καταδικάζοντας παράλληλα τις εχθρικές, όπως τις χαρακτηρίζει, πολιτικές των ΗΠΑ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, με προορισμό τις Φιλιππίνες και την Κίνα, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι οποιαδήποτε συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Κίνα, επισημαίνοντας ότι η παρουσία του Βορειοκορεάτη ηγέτη εξαρτάται τελικά από τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

«(Ο Σι) ήταν εδώ… και πρόκειται επίσης να συναντηθούμε με τον πρόεδρο (της Ρωσίας) Πούτιν, ενώ ενδέχεται να συναντηθούμε και με τον Κιμ Γιονγκ Ουν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αυτό θα ήταν καλό. Έχουμε την ευκαιρία να πετύχουμε πολλά», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στον Κιμ, ο Τραμπ σημείωσε: «Μπορεί να έρθει. Δεν γνωρίζω. Αυτό εξαρτάται από τον πρόεδρο Σι».

Η αντιπροσωπεία της Βόρειας Κορέας στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου.

Στο επίκεντρο οι επαφές Τραμπ με Σι και Πούτιν

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μια προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στην Κίνα, θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες εξελίξεις.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι στις συνομιλίες του με τον Σι και τον Πούτιν θα θέσει ζητήματα που αφορούν την αποπυρηνικοποίηση, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και το εμπόριο και την οικονομία. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι και αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο επίτευξης κάποιας ουσιαστικής συμφωνίας.

Παράλληλα, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, εφόσον ο τελευταίος μεταβεί στην Κίνα.

Η Βόρεια Κορέα έχει αποστείλει περίπου 14.000 έως 15.000 στρατιώτες για να υποστηρίξει τη ρωσική πολεμική προσπάθεια στην Ουκρανία από το 2024, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ουκρανίας και της Νότιας Κορέας. Οι περισσότεροι έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή του Κουρσκ, με αποστολή να συμβάλουν στην απόκρουση ουκρανικής στρατιωτικής εισβολής.

Reuters