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Στους 72 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε στις 2 Νοεμβρίου σε χωριό της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των ουκρανικών αρχών τη Δευτέρα. Η επίθεση καταγράφεται ως μία από τις πλέον πολύνεκρες από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο απολογισμός αυτός δεν είναι ακόμη οριστικός, καθώς συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι τέσσερις άνθρωποι, διευκρίνισαν οι αρχές έπειτα από δυο εβδομάδες ερευνών.

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός του Κιέβου έκανε λόγο για 50 νεκρούς.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, κατευθυνόμενες βόμβες, όπλο ιδιαίτερα καταστροφικό, ερρίφθησαν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου από αεροσκάφη της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας εναντίον του πρώην σχολικού κτηρίου στο χωριό Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια, κάπου δεκαπέντε χιλιόμετρα από το μέτωπο, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη διανομή τροφίμων σε κατοίκους.

Η ουκρανική αστυνομία ανέφερε ότι σωστικά συνεργεία εργάστηκαν για δυο εβδομάδες στο πλαίσιο της επιχείρησης έρευνας και τόνισε πως έγιναν στόχος επανειλημμένων ρωσικών πληγμάτων.

«Δυστυχώς, ο βομβαρδισμός στο Κομισουβάχα τη 2α Νοεμβρίου 2026 έγινε μια από τις πιο τραγικές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου», ανέφεραν η ουκρανική αστυνομία και ο υπουργός Εσωτερικών Ιβάν Βιχίβσκι.

Ανάμεσα στα 72 θύματα είναι αστυνομικοί, «μέλη του προσωπικού του σχολείου, εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες και υγειονομικό προσωπικό».

«Ανάμεσα στα θύματα ήταν εκπαιδευτικός που πήγαινε κάθε μέρα στο καταφύγιο για να παραδίδει μαθήματα ψηφιακά σε μαθητές» που έχουν φύγει από την κοινότητα, πρόσθεσε ο υπουργός.

Για να απομακρυνθούν τα συντρίμμια και να ανασυρθούν τα πτώματα των θυμάτων αναπτύχθηκε «εξοπλισμός του Μηχανικού» και «ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά», ενώ ειδικοί «εργάστηκαν ασταμάτητα και έκαναν δεκάδες εξετάσεις γενετικού υλικού», για να ταυτοποιηθούν θύματα, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών και την αστυνομία.

Τέσσερις άνθρωποι, που είχαν διασωθεί τις «πρώτες ώρες» μετά τους βομβαρδισμούς, συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε χαρακτηρίσει την επίθεση στο χωριό «απόδειξη ότι η Ρωσία δεν θέλει ούτε αποκλιμάκωση, ούτε αληθινή δικαιοσύνη».

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν κάνει μέχρι σήμερα κανένα σχόλιο επισήμως για τον βομβαρδισμό αυτό στις αρχές του μήνα.

Πάντως Ρώσοι μπλόγκερς που παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο υποστήριξαν πως το κτήριο που έγινε στόχος λειτουργούσε ως προσωρινή προκεχωρημένη βάση ουκρανών στρατιωτικών, χειριστών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

ertnews.gr