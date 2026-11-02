Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν σήμερα (2/11) τη ζωή τους και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν μετά από βομβαρδιστικές επιθέσεις της Ρωσίας στη κοινότητα Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρχικά βομβαρδίστηκε ένα σχολείο που λειτουργούσε ως κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας και στη συνέχεια χτυπήθηκε από εννέα βόμβες ένα καταφύγιο που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της περιοχής για να προστατευθούν.

«Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μη γνώριζαν πως κάθε εβδομάδα, οι κάτοικοι που είχαν απομείνει στην Κομισουβάχα ελάμβαναν ανθρωπιστική βοήθεια σε εκείνη την τοποθεσία», υπογραμμίζει ο Ουκρανός πρόεδρος, σημειώνοντας πως πρόκειται για άλλη μια απόδειξη πως η Μόσχα «δεν επιθυμεί αποκλιμάκωση».

An utterly horrific Russian attack on the settlement of Komyshuvakha in the Zaporizhzhia region. Since this morning, the settlement has been hit several times by aerial bombs. The strikes targeted a school used for humanitarian purposes – people were receiving humanitarian aid… pic.twitter.com/T02r0HlNCZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ζελένσκι:

«Μια απολύτως φρικτή ρωσική επίθεση στον οικισμό Κομισουβάχα της περιφέρειας Ζαπορίζια. Από σήμερα το πρωί, ο οικισμός έχει δεχτεί επανειλημμένες αεροπορικές βομβαρδιστικές επιθέσεις. Οι επιθέσεις στόχευαν ένα σχολείο που χρησιμοποιούνταν για ανθρωπιστικούς σκοπούς – εκεί οι άνθρωποι λάμβαναν ανθρωπιστική βοήθεια. Μετά την πρώτη αεροπορική βομβιστική επίθεση, ακολούθησε δεύτερη επίθεση με εννέα επιπλέον βόμβες, που στόχευαν συγκεκριμένα το καταφύγιο όπου κρύβονταν οι άνθρωποι. Δυστυχώς, έχουν ήδη αναφερθεί 18 νεκροί. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους τους. Πέντε άτομα έχουν τραυματιστεί. Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης και συνεχίζεται η αναζήτηση ανθρώπων. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Συμμετέχουν στρατιωτικές δυνάμεις, ομάδες πρώτης αντίδρασης και ειδικές υπηρεσίες.

Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να αγνοούν ότι κάθε εβδομάδα οι κάτοικοι της Κομισουβάχα που είχαν παραμείνει στην περιοχή λάμβαναν ανθρωπιστική βοήθεια ακριβώς σε εκείνο το σημείο. Και αυτό αποτελεί μια ακόμη απόδειξη ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί ούτε αποκλιμάκωση της έντασης ούτε πραγματική δικαιοσύνη. Μετά την ανθρωπιστική επιχείρηση στο Ολέσκι, υπήρξε μια στιγμή κατά την οποία τα επόμενα βήματα θα μπορούσαν να δείξουν ότι η πρόοδος προς την ειρήνη ήταν εφικτή. Με αυτές τις δολοφονίες, η Ρωσία στέλνει ένα εντελώς αντίθετο μήνυμα: η Ρωσία υπολογίζει σε περισσότερες δολοφονίες. Πρέπει να υπάρξει απάντηση σε αυτό – μια απάντηση από τον κόσμο. Μια ισχυρή και σκληρή απάντηση. Μια απάντηση προς τη Ρωσία. Και υποστήριξη προς την Ουκρανία. Πρέπει να προστατεύσουμε τις ζωές. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν!».

protothema.gr