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Νέα δεδομένα προκύπτουν από τη διερεύνηση του πάρτι Halloween σε παραλιακό κέντρο της Λεμεσού, στο οποίο κατανάλωσαν αλκοόλ δεκάδες ανήλικοι. Πέραν των 13 παιδιών, ηλικίας 15 έως 17 ετών, που χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσηλευτήρια λόγω αδιαθεσίας, τραυματίστηκε και 16χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο με κάταγμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φαίνεται να έπεσε στο έδαφος κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο κεφάλι. Όπως πληροφορείται το philenews, από τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί προκύπτει ότι ο 16χρονος φέρεται να είχε καταναλώσει και ο ίδιος αλκοόλ κατά τη διάρκεια τoυ πάρτι. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού εξετάζουν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για τις συνθήκες διοργάνωσης του πάρτι, αλλά και για το πώς διατέθηκαν αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι ανακριτές έχουν εξασφαλίσει στοιχεία που αφορούν το πρόσωπο που φέρεται να διοργάνωσε την εκδήλωση, ενώ συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις από γονείς, μαθητές και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να γνωρίζουν στοιχεία για την υπόθεση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των εξετάσεων βρίσκεται και το ενδεχόμενο το αλκοόλ που καταναλώθηκε να ήταν νοθευμένο. Για την υπόθεση διερευνώνται τα αδικήματα της παράνομης εισόδου ανηλίκων σε νυχτερινό κέντρο και της παράνομης πώλησης αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους.

Άλλαξε την τελευταία στιγμή ο χώρος

Την εικόνα που επικρατούσε στην εκδήλωση περιγράφει στον philenews μαθήτρια που βρέθηκε στο πάρτι. Όπως ανέφερε, η αρχική πρόβλεψη ήταν η διοργάνωση να πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Μουτταγιάκας. Ωστόσο, λίγο πριν από την εκδήλωση, οι διοργανωτές ενημέρωσαν μέσω ανάρτησης στο Instagram ότι η τοποθεσία άλλαζε, επικαλούμενοι ζητήματα που αφορούσαν τον ήχο και τον φωτισμό.