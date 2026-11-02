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Αν και θεωρεί τον εαυτό του αουτσάιντερ, ο Γιώργος Παμπορίδης εμφανίζεται πεπεισμένος ότι, εφόσον εξασφαλίσει το χρίσμα του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές, θα οδηγήσει το κόμμα στον δεύτερο γύρο και θα κερδίσει τις εκλογές.

Ο Γιώργος Παμπορίδης, μιλώντας στο πολιτικό vidcast του philenews και στον συνάδελφο Φρίξο Δαλίτη, εξήγησε την ανάγκη να αποφευχθεί η επανάληψη ενός σεναρίου ανάλογου με εκείνο του 2023, ενώ ανέπτυξε τις βασικές πολιτικές διαφορές του με τον ανθυποψήφιό του, Αβέρωφ Νεοφύτου, τον οποίο χαρακτήρισε «σάρκα από τη σάρκα του συστήματος».

Ξεδίπλωσε το πολιτικό του μανιφέστο και μίλησε για το δικό του στίγμα πολιτικής με τη δημιουργία του ΓεΣΥ κατά την διάρκεια της θητείας του ως Υπουργός Υγείας.

«Πάτε να αγοράσετε αυτοκίνητο και σκέφτεστε αν θέλετε συμβατικό ή ηλεκτρικό. Έχει μεγάλη σημασία ο κάθε συναγερμικός να αντιληφθεί ότι η δύναμη για το πού θα πάει το κόμμα και ο τόπος είναι στα χέρια του. Εγώ προτείνω κάτι καινούργιο και ο Αβέρωφ το παραδοσιακό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έθεσε τρία διακυβεύματα, τα οποία, κατά την άποψή του, θα καθορίσουν το μέλλον του τόπου και του κόμματος. Μπορεί ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ να ενώσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις του κόμματος; Ποια υποψηφιότητα μπορεί να εξασφαλίσει την πρόκριση στον δεύτερο γύρο, αποφεύγοντας την επανάληψη του déjà vu και των συνεπειών που υπέστη ο ΔΗΣΥ το 2023; Και, τελικά, ποια υποψηφιότητα μπορεί να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές; Ο ίδιος θεωρεί ότι η δική του επικράτηση στην εσωκομματική διαδικασία δίνει απάντηση και στα τρία ερωτήματα.

«Ο Αβέρωφ είναι σάρκα από τη σάρκα του συστήματος»

Ο Γιώργος Παμπορίδης εξέφρασε την άποψη ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου εκπροσωπεί τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκαν η Κύπρος και ο ΔΗΣΥ τα τελευταία χρόνια. «Είναι σάρκα από τη σάρκα του συστήματος και ενήργησε στην πολιτική του καριέρα ως ο προστάτης των κατεστημένων συμφερόντων», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, αυτό καταδεικνύεται και από τη σύγκρουση που είχαν οι δύο τους κατά τη διάρκεια της μεταρρύθμισης του ΓεΣΥ. «Ο Αβέρωφ ήταν απέναντι, ως προστάτης εκείνων που λειτουργούσαν τότε το σύστημα υγείας εις βάρος της κοινωνίας».

Υπογράμμισε ότι οι διαφωνίες του με τον Αβέρωφ Νεοφύτου για το ΓεΣΥ ήταν και ο λόγος που δεν τον στήριξε στις προεδρικές εκλογές του 2023. «Οι διαφωνίες που είχαμε ήταν θεμελιώδεις. Η δική μου προσέγγιση είναι να μπαίνεις στην πολιτική και να δρας προς όφελος της κοινωνίας, όχι προς όφελος κάποιων συμφερόντων».

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι «κάποιος που βρέθηκε σε όλες τις θέσεις εξουσίας για 35 χρόνια έχει δώσει σαφή πολιτικά στίγματα για το ποιος είναι και ποια είναι η κατεύθυνσή του. Θεωρώ ότι σε 35 χρόνια πρέπει να μπορείς να πράξεις αυτά που ήθελες να πράξεις».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που τα μέλη του κόμματος επιλέξουν το παλιό αντί του νέου, το ελάχιστο που μπορεί να κάνει είναι να σεβαστεί την επιλογή του συναγερμικού κόσμου.

Άγνωστο τι ψήφισε το 2023

Ερωτηθείς τι ψήφισε στις προεδρικές εκλογές του 2023, από τη στιγμή που δεν στήριξε τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Γιώργος Παμπορίδης απέφυγε να απαντήσει, σημειώνοντας ότι τότε ενήργησε ως ιδιώτης.

«Δεν ήμουν σε καμία πολιτική θέση, δεν ήμουν στέλεχος του ΔΗΣΥ και είχα αποστασιοποιηθεί από το 2019, ως αποτέλεσμα αυτής της ρήξης που είχα μέσα στο ίδιο μου το κόμμα», ανέφερε.

Όπως είπε, δεν στήριξε τον Αβέρωφ Νεοφύτου, χωρίς, ωστόσο, να συστήσει στα μέλη της οικογένειάς του να μην τον ψηφίσουν. «Η διαφορά μας ήταν βαθιά πολιτική και ιδεολογική και δεν μπορούσα να τον στηρίξω».

Επεσήμανε ότι έχει προσωπική εμπειρία από τις πολιτικές θέσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου, τις οποίες θεωρεί αντίθετες με τη φιλοσοφία του ΓεΣΥ. «Είχαμε διαφωνίες στο Κυπριακό, στις κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά και στα ενεργειακά ζητήματα. Έχουμε σωρεία πολιτικών διαφορών», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι ένας υποψήφιος του ΔΗΣΥ που διατηρεί ουσιώδεις διαφωνίες με τις θέσεις του κόμματος ενδέχεται να υπονομεύσει την ενότητά του. «Αν είμαι εγώ ο υποψήφιος του κόμματος και αντιπολιτεύομαι τις θέσεις του ΔΗΣΥ, όχι μόνο δεν θα έχω τις συναγερμικές ψήφους, αλλά ενδεχομένως να υποσκάψω και την ενότητα του κόμματος».

Ο κ. Παμπορίδης παραδέχθηκε ότι βρίσκεται σε μειονεκτική θέση έναντι του Αβέρωφ Νεοφύτου. «Είμαι το αουτσάιντερ στα στοιχήματα, όμως θεωρώ ότι το μήνυμα που μεταφέρω πρέπει να προβληματίσει τους συναγερμικούς».

Συνεχίζοντας, περιέγραψε το δίλημμα ως εξής: «Γυρίζουμε σελίδα και πάμε σε κάτι καινούργιο ή μένουμε όμηροι στο παρελθόν;».

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι θα στηρίξει τον Αβέρωφ Νεοφύτου εάν αυτός επιλεγεί από τα μέλη του ΔΗΣΥ, ζητώντας, ωστόσο, και από τον ίδιο να τοποθετηθεί ξεκάθαρα.

Τι λέει για την ηγεσία του ΔΗΣΥ

Ο Γιώργος Παμπορίδης κλήθηκε, επίσης, να απαντήσει κατά πόσο ο ΔΗΣΥ χρειάζεται αλλαγή προσώπων και στην ηγεσία του κόμματος. Όπως ανέφερε, η ηγεσία έχει εκλεγεί πρόσφατα και, ως εκ τούτου, δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησής της.

«Δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της ηγεσίας. Η ηγεσία είναι νέα και δεν είχε τη δυνατότητα να ενεργήσει και να δείξει ολοκληρωμένα δείγματα γραφής», σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα μπορέσει να το πράξει μέσα στον επόμενο χρόνο.

Υπογράμμισε ότι δεν έχει κάτι να χωρίσει με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, επισημαίνοντας ότι οι δύο τους καταθέτουν διαφορετικές πολιτικές προτάσεις.

«Πάτε να αγοράσετε αυτοκίνητο και σκέφτεστε αν θέλετε συμβατικό ή ηλεκτρικό. Έχει μεγάλη σημασία ο κάθε συναγερμικός να αντιληφθεί ότι η δύναμη για το πού θα πάει το κόμμα και ο τόπος είναι στα χέρια του. Εγώ προτείνω κάτι καινούργιο και ο Αβέρωφ το παραδοσιακό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο συναγερμικοί να στηρίξουν τον κ. Νεοφύτου, προκειμένου να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη μελλοντική διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος από τον ίδιο, ο κ. Παμπορίδης απάντησε ότι τέτοιου είδους κινήσεις αποτελούν μέρος της πολιτικής καθημερινότητας.«Αυτά είναι καθημερινότητα στην πολιτική. Τα συντροφικά μαχαιρώματα είναι πολύ συνηθισμένα στην πολιτική ζωή. Εμένα δεν με απασχολούν τέτοια πράγματα. Αυτό προϋποθέτει μακροπρόθεσμους τακτικισμούς που είναι μακριά από μένα», ανέφερε.

Προτάσσει τη ριζοσπαστική κεντροδεξιά – «Η Κύπρος κινείται με ρυθμούς χελώνας»

Κεντρικός άξονας της πολιτικής πρότασης του Γιώργου Παμπορίδη είναι η ριζοσπαστική κεντροδεξιά. Όπως εξήγησε, οι εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν καταστήσει τους παραδοσιακούς διαχωρισμούς μεταξύ δεξιάς, αριστεράς και κέντρου σε κάποιο βαθμό παρωχημένους.Τόνισε, ωστόσο, ότι η ιδεολογία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό στοιχείο πολιτικού προσανατολισμού και επικοινωνίας με την κοινωνία. «Θεωρώ ότι χωρίς ιδεολογικό στίγμα δεν μπορείς να απευθύνεσαι στην κοινωνία», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά έχει καταστεί περισσότερο πρόβλημα παρά λύση για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, σημειώνοντας ότι χρειάζεται να προχωρήσει σε ριζοσπαστικές πρακτικές με επίκεντρο την κοινωνία. «Οφείλει να προχωρήσει με ρηξικέλευθες πρακτικές προς την κοινωνία. Θεωρώ ότι, με επιμονή στο στίγμα της ελεύθερης οικονομίας και της δύναμης της αγοράς, πρέπει να εξηγήσουμε ότι δεν είναι αυτοσκοπός η δημιουργία πλούτου για τους λίγους, αλλά η δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας», ανέφερε. Επεσήμανε, παράλληλα, ότι η κοινωνία πρέπει να επωφελείται από τις δράσεις των ικανών.

Κληθείς να αναφέρει τι διαφορετικό προτείνει σε σχέση με τη σημερινή διακυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, εξήγησε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να κινηθεί προς την κεντροδεξιά κατεύθυνση, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αγοράς, παράλληλα με τη διαφύλαξη των κεκτημένων της κοινωνίας.

Ωστόσο, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη προσέγγιση συντηρητική πολιτική. «Η Κύπρος επιλέγει να προχωρήσει προς τα εμπρός με ρυθμούς χελώνας. Κινείται με έναν ιδιαίτερο συντηρητισμό, με φοβικά σύνδρομα, αποκλείοντας την κοινωνία από τις ευκαιρίες που υπάρχουν γύρω μας», ανέφερε.

Καταλήγοντας, εξήγησε ότι η ριζοσπαστική κεντροδεξιά βασίζεται στην προσπάθεια ενός κοινωνικού συστήματος να υπερβεί τη στασιμότητα και να σπάσει τα κατεστημένα.