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Σημαντική εξέλιξη ανακοίνωσε ερευνητική ομάδα που αναζητά την «Κιβωτό του Νώε» στην ανατολική Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι εντόπισε απανθρακωμένα ξύλινα τμήματα στον σχηματισμό Ντουρουπινάρ (Durupinar), ένα φυσικό γεωλογικό σχηματισμό σε σχήμα πλοίου που βρίσκεται στην ανατολική Τουρκία, περίπου 30 χιλιόμετρα νότια του όρους Αραράτ και κοντά στα σύνορα με το Ιράν.

Η ομάδα «Noah’s Ark Scans» γνωστοποίησε ότι τα ευρήματα μεταφέρθηκαν σε εργαστήριο για χρονολόγηση με τη μέθοδο του ραδιενεργού άνθρακα (Carbon-14), προκειμένου να προσδιοριστεί η ηλικία τους.

Ο σχηματισμός Ντουρουπινάρ, που βρίσκεται κοντά στο όρος Αραράτ στην ανατολική Τουρκία, έχει μήκος περίπου 157 μέτρα και παρουσιάζει μορφή που θυμίζει πλοίο. Η περιοχή εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε στρατιωτικές αεροφωτογραφίες το 1959 και έκτοτε αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων και θεωριών σχετικά με την πιθανή σύνδεσή της με την Κιβωτό του Νώε.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα νέα ξύλινα δείγματα ενδέχεται να αποτελούν το πρώτο απτό υλικό στοιχείο που ενισχύει την υπόθεσή τους. Σύμφωνα με δήλωσή τους, ορισμένα από τα κομμάτια βρέθηκαν σε βάθος περίπου εννέα μέτρων κάτω από την επιφάνεια και φέρουν ίχνη απανθράκωσης.

Την έρευνα συντονίζει ο αρχαιολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Cumhuriyet της Σεβάστειας, Τζενκέρ Ατίλα. Οι επιστήμονες αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων για να εξακριβώσουν την ηλικία και τη σημασία των δειγμάτων.

Ωστόσο, αρκετοί γεωλόγοι και αρχαιολόγοι εξακολουθούν να αμφισβητούν τη θεωρία αυτή. Υποστηρίζουν ότι ο σχηματισμός Ντουρουπινάρ αποτελεί φυσικό γεωλογικό σχηματισμό από πετρώματα και εδάφη που διαμορφώθηκαν από τεκτονικές και γεωλογικές διεργασίες και όχι κατάλοιπο ανθρώπινης κατασκευής.

Οι επικριτές τονίζουν επίσης ότι η ομοιότητα του σχηματισμού με πλοίο δεν αρκεί για να αποδείξει την ύπαρξη της Κιβωτού του Νώε και ζητούν να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα σε επιστημονικά περιοδικά και να αξιολογηθούν από ανεξάρτητους ειδικούς πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.

ertnews.gr