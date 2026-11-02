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Στα 2.600 μέτρα υψόμετρο, μέσα σε σφοδρή χιονοθύελλα και με τη θερμοκρασία να πέφτει επικίνδυνα, εγκατέλειψαν δύο Γερμανοί ορειβάτες τον 20χρονο φίλο τους, ο οποίος είχε εξαντληθεί και παρουσίαζε συμπτώματα υποθερμίας, κατά τη διάρκεια ανάβασης στις αυστριακές Άλπεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διαδρομή Königsjodler, στο όρος Χοχκένιγκ του Ζάλτσμπουργκ, όταν οι τρεις νεαροί είχαν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν ανάβαση, παρά τις προειδοποιήσεις για επικείμενη κακοκαιρία στην περιοχή.

Τους τρεις νεαρούς πριν ξεκινήσουν για την ανάβαση τους, τους είχε προειδοποιήσει μια γυναίκα ορειβάτισσα να μην επιχειρήσουν τη διαδρομή τόσο αργά μέσα στην ημέρα, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις έκαναν λόγο για απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες χιονοπτώσεις.

Οι τρεις νεαροί Γερμανοί αγνόησαν τις συστάσεις και συνέχισαν την πορεία τους. Όταν στην συνέχεια ο 20χρονος φίλος τους δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο, οι άλλοι δύο τον άφησαν πίσω. Ο νεαρός κατάφερε να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης περίπου στις 19:00, ζητώντας βοήθεια.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή και το σκοτάδι δεν επέτρεπαν την αποστολή ελικοπτέρου, με αποτέλεσμα να οργανωθεί επιχείρηση διάσωσης από το έδαφος.

Συνολικά 11 διασώστες ξεκίνησαν την ανάβαση προς το σημείο όπου βρισκόταν ο 20χρονος, αντιμετωπίζοντας ισχυρούς ανέμους, πυκνή χιονόπτωση και εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, οι επικεφαλής της ορεινής διάσωσης διατηρούσαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον εγκλωβισμένο νεαρό, δίνοντάς του οδηγίες για να παραμείνει ασφαλής.

Οι διασώστες συνέστησαν στον 20χρονο να συνεχίσει να κινείται ώστε να περιορίσει τον κίνδυνο επιδείνωσης της υποθερμίας, αλλά να μην επιχειρήσει σε καμία περίπτωση να κατέβει μόνος του την πλαγία.

Τελικά λίγο πριν τα μεσάνυχτα οι ομάδας διάσωσης κατάφερε να προσεγγίσει τον 20χρονο, μετά από ιδιαίτερα δύσκολη ανάβαση, κατά την οποία χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν κραμπόν (σ.σ. μεταλλικά εξαρτήματα με αιχμηρά δόντια που παρέχουν πρόσφυση όταν περπατάς σε πάγο) για να κινηθούν πάνω στο παγωμένο έδαφος.

Η κατάβαση αποδείχθηκε ακόμη πιο επικίνδυνη, καθώς είχαν ήδη συσσωρευτεί περίπου 20 εκατοστά φρέσκου χιονιού, εξαφανίζοντας τα ίχνη της διαδρομής. Ο νεαρός ασφαλίστηκε με σχοινί, ενώ οι διασώστες έπρεπε να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο πτώσης στις απότομες πλαγιές και τις μικρές χιονολισθήσεις που σημειώνονταν στην περιοχή.

«Ήταν για όλους απειλή για τη ζωή», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι διασώστες, περιγράφοντας τις συνθήκες της επιχείρησης.

Η ομάδα κατάφερε τελικά να φτάσει στην ορεινή καλύβα Erichhütte στις 08:18 το πρωί, μέσα σε πυκνή χιονόπτωση και με ιδιαίτερα περιορισμένη ορατότητα. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η αυστριακή ορεινή αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Ο αρχικός προορισμός των τριών ορειβατών ήταν το καταφύγιο Matrashaus, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο σχεδόν 3.000 μέτρων, στην κορυφή Χοχκένιγκ. Ωστόσο, το καταφύγιο είναι κλειστό αυτή την περίοδο και αναμένεται να επαναλειτουργήσει τον Ιούνιο.

Οι υπεύθυνοι της ορεινής διάσωσης επισήμαναν ότι το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που προκαλούν η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων των ορειβατών, η αγνόηση των προειδοποιήσεων και ο ελλιπής σχεδιασμός μιας διαδρομής. Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι η έγκαιρη απόφαση επιστροφής μπορεί να αποτρέψει μια τραγωδία, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές όπου οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται απότομα.

protothema.gr