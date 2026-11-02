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Το φλέγον ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή της Λεμεσού απασχόλησε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού για το 2027 του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, Λάκης Μεσημέρης, κράτησε μια ξεκάθαρα αυτοκριτική και αποκαλυπτική στάση, τονίζοντας πως «θα κριθούμε από το αποτέλεσμα» και πως επιβάλλεται «να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους», παραδεχόμενος ανοιχτά προηγούμενες αδυναμίες και κακές πρακτικές.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση που τέθηκε από τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Γιαννάκη Γαβριήλ, ο κ. Μεσημέρης ανέφερε ότι τα πολλαπλά περιστατικά ρύπανσης έχουν καταγραφεί και προβληματίζουν έντονα την κοινωνία και τους πολίτες της Λεμεσού. Πρόσθεσε πως υπήρξαν στο παρελθόν κενά και αδυναμίες ως προς το τελικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι το Υφυπουργείο έχει πλέον αναλάβει τον κεντρικό συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε να καλυφθούν οι πηγές ρύπανσης, είτε αυτές είναι χερσαίες, είτε θαλάσσιες, είτε παράκτιες και να νιώσει επιτέλους ο πολίτης ότι οι θάλασσές μας είναι καθαρές.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη συγκροτηθεί συγκεκριμένος φάκελος για κάθε δράση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση με το Υπουργείο Οικονομικών για την εξασφάλιση πρόσθετου κονδυλίου ύψους €1 εκατομμυρίου. Σημαντικός πυλώνας στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η λειτουργία της Ομάδας Εποπτείας και Συντονισμού Αντιμετώπισης Ρύπανσης (ΟΕΣΑΡ), με ετήσια λειτουργική δαπάνη €100.000, σε συνδυασμό με τους συνεχείς ελέγχους και την εποπτεία μέσω του Εθνικού Συστήματος Παρακολούθησης Πλοίων και Πληροφόρησης (VTMIS). Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι το Υφυπουργείο διαθέτει καθαρή αρμοδιότητα ελέγχου στα ακτοπλοϊκά σκάφη, τομέας όπου επίσης εντατικοποιούνται οι έλεγχοι με δαπάνη €75.000 ετησίως για επιθεωρήσεις.

Άνοδος του κυπριακού νηολογίου κατά 27%

Η παρουσίαση του προϋπολογισμού έγινε από την Υφυπουργό Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, η οποία υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός για το 2027 είναι πλεονασματικός, αποτυπώνοντας τη σταθερή προσήλωση στην ενίσχυση της κυπριακής ναυτιλίας και του ναυτιλιακού οικοσυστήματος.

Πρόσθεσε πως από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι σήμερα, η χωρητικότητα του στόλου υπό κυπριακή σημαία έχει αυξηθεί κατά περίπου 27%, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας.

Υπογράμμισε πως μόνο από την αρχή του 2026 έχουν εγγραφεί 119 νέα πλοία, συνολικής ολικής χωρητικότητας πέραν των 2,4 εκατομμυρίων τόνων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας απασχόλησαν και άλλα κρίσιμα ζητήματα της ευρύτερης ναυτιλιακής πολιτικής:

• Η θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας έχει επεκταθεί μέχρι το 2027, με κονδύλι €5.475.000 ετησίως, εξυπηρετώντας χιλιάδες πολίτες που δυσκολεύονται να ταξιδέψουν αεροπορικώς. Ο κ. Μεσημέρης και η Υφυπουργός τόνισαν πως δεν υπάρχει άλλος εναλλακτικός τρόπος άμεσης θαλάσσιας διασύνδεσης και γίνονται ενέργειες για τη συνέχισή της.

• Προωθείται η Εθνική Στρατηγική για την Κρουαζιέρα με στόχο την υποβολή της προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν το τέλος του 2026.

•Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Υφυπουργείου προχωρά με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027, ενώ παράλληλα τρέχει ο σχεδιασμός για την ανέγερση νέου, εργονομικού και ενεργειακά αναβαθμισμένου ιδιόκτητου κτιρίου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών.