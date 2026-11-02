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Σε πεδίο αντιπαράθεσης, με αιχμή τις προωθούμενες αλλαγές στη νομοθεσία για το Πόθεν Έσχες, εξελίχθηκε η συζήτηση του προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας για το 2027 ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Βουλευτές άσκησαν κριτική, ενώ υπήρξαν αναφορές για «παιχνίδι εντυπώσεων» επί ενός ήδη αυστηρού νόμου.

Η Επίτροπος, Σοφία Κλεόπα, απέρριψε κατηγορηματικά τις επικρίσεις αυτές, λέγοντας πως το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε μετά από ανάθεση της Προεδρίας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις συστάσεις της επιτροπής GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Πέραν του Πόθεν Έσχες, απασχόλησαν την Επιτροπή το ζήτημα του εκσυγχρονισμού απαρχαιωμένων νομοθεσιών, με Βουλευτές να ασκούν κριτική για καθυστερήσεις, ενώ παράλληλα τέθηκε επί τάπητος το θέμα της δημιουργίας ενιαίας πλατφόρμας ψηφιοποίησης της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας. Για την υλοποίηση και συντήρηση του εγχειρήματος, η Επίτροπος υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του Γραφείου της σε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό.

Πόθεν έσχες

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης αναφερόμενος σε όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την αυστηροποίηση του Πόθεν Έσχες είπε ότι «έχει δημιουργηθεί μια απορία μεταξύ μας επειδή αυτή τη στιγμή η Κύπρος έχει το αυστηρότερο Πόθεν Έσχες στην Ευρώπη. Και επειδή αφήνεται να νοηθεί ότι λείπει κάτι, ή ότι δεν έχει εμπλακεί ο Έφορος Φορολογίας, που έχει εμπλακεί σε δύο βαθμούς κιόλας και σε πρώτο και στην ειδική έρευνα».

Πείτε μας, ρώτησε απευθυνόμενος στους αρμόδιους, «ποιου ήταν αυτή η πρωτοβουλία, ποιος βρήκε κενό, γιατί την ώρα που το συζητούσαμε και ήταν παρόντες στις συνεδρίες τις πολύμηνες του Πόθεν Έσχες δεν εξέφρασαν την άποψή τους και τώρα φαίνεται ότι η Βουλή πάλι κάτι έκανε λάθος ή προσπάθησε κάποιον να καλύψει ενώ αντιθέτως όσοι βάλαμε φέτος Πόθεν Έσχες αντιλαμβανόμαστε πλήρως τι σημαίνει αυτό που κάναμε για πρώτη φορά»;

Απαντώντας στο ερώτημα του Βουλευτή του ΑΚΕΛ η Επίτροπος, Σοφία Κλεόπα, είπε ότι το Γραφείο της ασχολήθηκε αποκλειστικά και μόνο επειδή υπήρχε η Έκθεση της GRECO, «η οποία ανέφερε κάποια σημεία και μας ζητήθηκε από την Προεδρία να συμβάλουμε στην προσπάθεια συμμόρφωσης με τις συστάσεις της επιτροπής GRECO». Η κ. Κλεόπα πρόσθεσε ότι «αν δεν σας απασχολεί η συμμόρφωση με τις συστάσεις GRECO δεν ευθύνομαι εγώ». Διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής (Πόθεν Έσχες) σε ετήσια βάση. Τώρα υπάρχει υποχρέωση στην αρχή και στο τέλος και προστίθεται και μια ενδιάμεση».

Ο κ. Πασιουρτίδης απευθυνόμενος στην Επίτροπο είπε ότι «μετατρέπεται η συζήτηση ότι κάτι λείπει και εγώ σας λέω ότι δεν λείπει τίποτα». Συνεχίζοντας είπε ότι το μόνο που λείπει «και είμαι περίεργος εάν το εισαγάγατε είναι το Πόθεν Έσχες από Δικαστές». Η Βουλή ως ανεξάρτητη εξουσία, πρόσθεσε ο κ. Πασιουρτίδης «παραχώρησε και σωστά τον έλεγχο των Πόθεν Έσχες των Βουλευτών στον Έφορο Φορολογίας».

«Το Ανώτατο Δικαστήριο όταν το θέσαμε και ήρθε εδώ λίγο πολύ μας είπε εάν το βάλετε εμείς θα το βγάλουμε αντισυνταγματικό και βρέθηκε η συμβιβαστική λύση για να μην τουμπάρουμε όλη τη νομοθεσία (…) να ελέγχει το ένα δικαστήριο το άλλο. Η GRECO όμως είπε ότι οι δικαστές πρέπει να ελέγχονται από ανεξάρτητο όργανο. Όχι ο Δικαστής του Ανώτατου Συνταγματικού να ελέγχεται από τον Δικαστή του Ανωτάτου», κατέληξε.

Η Επίτροπος ανέφερε ότι «δεν ήταν μέσα στις εισηγήσεις της GRECO σε αυτό τον γύρο αξιολόγησης οπότε δεν ασχολήθηκα σίγουρα».

Η Βουλευτής του Άλμα, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της για δημοσιεύματα και έκανε λόγο για παιχνίδι εντυπώσεων. Όπως είπε, παρουσιάζεται «ότι η Βουλή έκανε «τρύπες στο νερό» και φαίνεται ότι η κυβέρνηση και η Επίτροπος Νομοθεσίας «θα αλλάξουν τα φώτα» της νομοθεσίας για να το κάνουν σε μια μορφή σοβαρή». Απευθυνόμενη στην Επίτροπο η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι «το μόνο που αλλάζετε είναι το να υποβάλλεται σε ετήσια βάση, το οποίο συζητήθηκε κατά κόρον στην Επιτροπή Θεσμών παρουσία του Εφόρου Φορολογίας και ο ίδιος είπε ότι δεν ήταν απαιτούμενο γιατί ήταν ξεκάθαρη η εικόνα μπροστά του και μάλιστα είπε ότι δεν είχε ούτε προσωπικό να το κάνει». «Διαβάσαμε για ποινές», συνέχισε η κ. Χαραλαμπίδου προσθέτοντας ότι «μα προνοούνται ποινικά αδικήματα. Ό,τι διαβάσαμε μέσα στις εφημερίδες που παρουσιαζόταν ότι πρόκειται για μια παρέμβαση της κυβέρνησης να βάλει σε τάξη τη Βουλή (…) και το άκρον άωτον να αναφέρεται ότι θα τα ελέγχει ο Έφορος Φορολογίας και να δημιουργούνται εντυπώσεις όταν δόθηκαν μάχες σε αυτή τη Βουλή για να μπει ο Έφορος».

Απαντώντας στις αναφορές της κ. Χαραλαμπίδου η Επίτροπος είπε ότι «όσον αφορά τα δημοσιεύματα, την αναφορά σε παιχνίδι εντυπώσεων είτε από εμένα, είτε από το Γραφείο μου, τα απορρίπτω κατηγορηματικά. Δεν μπορείτε να πείτε ότι ευθύνομαι εγώ ή το Γραφείο μου για δημοσιεύματα και τι αναγράφουν». Επανέλαβε ότι ετοιμάστηκε ένα τροποποιητικό νομοσχέδιο «μετά από ανάθεση από την προεδρία για τους σκοπούς συμμόρφωσης της GRECO. Εάν η Βουλή δεν συμφωνεί όταν έρθει ενώπιόν της, θα κρίνει», πρόσθεσε.

Παρεμβαίνοντας η πρόεδρος της Επιτροπής, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ανέφερε ότι το Πόθεν Έσχες «πρέπει να έχει ένα βασικό πυρήνα, χαρακτηριστικό. Δεν είναι φορολογική νομοθεσία και δεν πρέπει να είναι φορολογική νομοθεσία». Πρέπει, πρόσθεσε, να είναι ένας νόμος «που να διασφαλίζει και να ενημερώνει τον κόσμο ότι κατά τη διάρκεια του αξιώματος κάποιου, δεν πλουτίζει αθέμιτα συνεπεία του αξιώματος του. Γι’ αυτό λέγεται Πόθεν Έσχες».

Σε δηλώσεις της με το πέρας της συνεδρίασης, η κ. Χαραλαμπίδου, κάλεσε την Επίτροπο «να μας πει από τις εισηγήσεις τις σοβαρότατες της GRECO, ανάμεσα σε αυτές και ο εκσυγχρονισμός, ο διαχωρισμός εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, πόσες έχει φροντίσει το γραφείο της; Και επικεντρώθηκαν πάνω στο Πόθεν Έσχες που είναι μία πολύ ολοκληρωμένη νομοθεσία, χωρίς κενά, η οποία έτυχε επεξεργασίας με τον ίδιο τον έφορο φορολογίας, και καλύπτει όλα αυτά τα οποία άφησαν να διαρρεύσουν σε δημοσιεύματα στον τύπο τις τελευταίες μέρες».

Η GRECO, συνέχισε η κ. Χαραλαμπίδου «εισηγείται και πόσα άλλα, τα οποία η κυβέρνησή μας δεν φρόντισε να υλοποιήσει. Άρα τι κάνουν; Ένα συννεφάκι για να δείξουν ότι είναι υπέρ της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας. Μα όλα αυτά τα έχει κάνει ήδη η Βουλή. Συνεπώς ας διαβάζουν τους νόμους πριν προσπαθήσουν να τους αλλάξουν».

Απαρχαιωμένες πρόνοιες νομοθεσιών

Η Βουλευτής ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, ρώτησε τι θα πράξει το Γραφείο της Επιτρόπου με τις απαρχαιωμένες πρόνοιες των νομοθεσιών, όπως για παράδειγμα ο ποινικός κώδικας. «Αντιλαμβάνεστε ότι ουσιαστικά αποτελεί καταγραφή ποινικών αντιλήψεων άλλων δεκαετιών (…) τι σκοπό έχετε; Μιλούμε για εντελώς εξωφρενικές πρόνοιες του ποινικού κώδικα και γι’ αυτό διερωτώμαι πώς σκέφτεστε να προχωρήσετε», διερωτήθηκε η κ. Τσιρίδου.

Η Επίτροπος απάντησε ότι «έχουμε κάνει ένα τεράστιο κατάλογο» με απαρχαιωμένους νόμους που χρήζουν κατάργησης ή τροποποίησης και τον έχουν προωθήσει στα αρμόδια Υπουργεία για να δώσουν τις απόψεις τους. «Θα έρθουμε με πακέτο, με ένα νομοσχέδιο καταργητικό», πρόσθεσε. Όσον αφορά συγκεκριμένα τον ποινικό κώδικα η κ. Κλεόπα ανέφερε ότι «οι τροποποιήσεις είναι αποσπασματικές». Όπως είπε «είναι τεράστιο έργο» καθώς «ο ποινικός κώδικας χρήζει ολιστικής αναθεώρησης» και «σίγουρα δεν είναι κάτι που μπορεί το Γραφείο μου να αναλάβει σε αυτό το στάδιο με τους πόρους που έχει».

Ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, εξέφρασε την άποψη ότι ο θεσμός του Επιτρόπου Νομοθεσίας, «έχει αποτύχει» διευκρινίζοντας ότι οι αναφορές του δεν αφορούν την κ. Κλεόπα. Αναφέρθηκε στον περί συμβάσεων νόμο «ο οποίος εισήχθη στην Κύπρο το 1930 και είναι νόμος που έβαλαν οι Άγγλοι στην Ινδία το 1872». Όπως είπε «ήταν ένας εξαιρετικός νόμος για πριν 100 χρόνια. Έχει πάρα πολλά πράγματα που λείπουν από αυτόν τον νόμο». Όπως είπε «η δουλειά του Επιτρόπου Νομοθεσίας είναι να εκσυγχρονίζει τη νομοθεσία. Εκ των πραγμάτων το Γραφείο σας έχει αποτύχει».

Η Επίτροπος απάντησε ότι «είναι δικαίωμα του καθενός να κρίνει κάθε θεσμό, την λειτουργία, τις εργασίες του και το έργο του», προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να χαρακτηρίσει το έργο των προκατόχων της ως αποτυχία. «Όσον το δικό μου έργο θα το κρίνετε εσείς και θα το κρίνουν και οι πολίτες, όχι μόνο οι Βουλευτές».

Για εξαιρετικά χρήσιμο και κρίσιμο θεσμό έκανε λόγο από την πλευρά της η κ. Ερωτοκρίτου.

Ψηφιοποίηση

Η Επίτροπος Νομοθεσίας αναφέρθηκε σε σύστημα που αναπτύσσεται από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και το οποίο προορίζεται να ανατεθεί στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας. «Θα είναι μια πλατφόρμα με δύο πύλες. Η μια πύλη θα είναι για όλα τα Υπουργεία, για το Γραφείο μας και για όποιον ασχολείται με νομοπαρασκευαστική εργασία». Σύμφωνα με την κ. Κλεόπα όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, το οποίο, όπως είπε, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. «Μπαίνεις μέσα ελέγχεις μόνο το format. Βάλαμε μέσα έξι διαφορετικά είδη νομοσχεδίων οπότε ο συντάκτης διευκολύνεται. Θα έχει πρόσβαση μόνο αυτός που το συγγράφει και ο προϊστάμενός του. Δεν θα βλέπει οποιοσδήποτε το νομοσχέδιο που γράφει ένα Υπουργείο. Μετά θα πηγαίνει στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο».

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, πρόσθεσε, είναι με το δεύτερο σκέλος της πλατφόρμας, που απαιτεί την εισαγωγή, όπως εξήγησε, όλων των νομοθεσιών της Δημοκρατίας από το 1960, οι οποίες δεν υπάρχουν σε ψηφιοποιημένη μορφή. Σε παρατήρηση της κ. Ερωτοκρίτου, ότι «υπάρχουν στο Cylaw» η Επίτροπος ανέφερε ότι «αν αγοράσουμε το υλικό από τις δύο εταιρείες που το έχουν θα πρέπει να το συντηρούμε και να το επικαιροποιούμε επειδή πρέπει να γίνεται και η ενοποίηση ταυτόχρονα». Όπως ανέφερε η κ. Κλεόπα «κάνει κάποιες διαπραγματεύσεις το Υπουργείο» στις οποίες δεν θέλησε να αναφερθεί καθώς όπως εξήγησε δεν την αφορούν, ωστόσο «όταν ολοκληρωθεί θα το αναλάβει το Γραφείο μας και εκεί θα έχουμε αυξημένες ανάγκες προσωπικού για να λειτουργούμε την πλατφόρμα αυτή».

Η κ. Κλεόπα συνέχισε κάνοντας λόγο για σημαντική αύξηση των αναγκών στελέχωσης του Γραφείου. «Θέλουμε να συμβάλλουμε ενεργά στη διαμόρφωση και προώθηση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συνεχή συνεργασία μας με την Προεδρία, τη Βουλή με τα Υπουργεία, τη Νομική Υπηρεσία, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών», εξήγησε.

«Ευελπιστώ ότι οι πρόνοιες του προϋπολογισμού θα διασφαλίσουν τους αναγκαίους πόρους για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων μας», κατέληξε.

ΚΥΠΕ