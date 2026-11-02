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Στην κατάθεση νέου εξειδικευμένου νομοσχεδίου στη Βουλή για την αναβάθμιση της μεταχείρισης και της προστασίας των παιδιών υπό τη φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας σε εκδήλωση προς τιμήν των ανάδοχων οικογενειών στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Κυβέρνηση στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση των χορηγημάτων συντήρησης των παιδιών υπό φροντίδα, ώστε, όπως είπε, η κρατική μέριμνα να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του θεσμού της αναδοχής και διαβεβαίωσε τις ανάδοχες οικογένειες ότι η Πολιτεία θα βρίσκεται «σταθερά, έμπρακτα και συνεχώς» στο πλευρό τους.

Ακολουθεί αυτούσια η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας:

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στο Προεδρικό Μέγαρο για την Εκδήλωση προς τιμήν των Ανάδοχων Οικογενειών. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω, λέγοντας πως, ανάμεσα στις πολλές υποχρεώσεις και τις θεσμικές συναντήσεις της καθημερινότητας, η αποψινή εκδήλωση δεν είναι απλώς μια ακόμη υποχρέωση. Είναι μια βαθιά ανθρώπινη στιγμή, μια στιγμή χαράς, συγκίνησης και ελάχιστης οφειλόμενης τιμής και ευγνωμοσύνης προς όλους εσάς, τους ανάδοχους γονείς.

Στο πλαίσιο της Διακυβέρνησής μας, η Κοινωνική Πολιτική δεν εξαντλείται σε αριθμούς και επιδόματα. Πρωτίστως, η κοινωνική πολιτική ενός κράτους που έχει ως φιλοσοφία του τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, μετριέται στο αποτύπωμα που αφήνουμε στη ζωή του κάθε πολίτη και, προπαντός, των παιδιών μας που αποτελούν το μέλλον της χώρας μας.

Στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησής μας, το Κοινωνικό μας Συμβόλαιο με τον Κυπριακό λαό, έχουμε θέσει ως κεντρική προτεραιότητα τον ριζικό εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του κάθε παιδιού, με επίκεντρο τη διασφάλιση του δικαιώματός του να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και στοργικό οικογενειακό περιβάλλον.

Και στη βάση αυτής της συλλογιστικής, η αξία της αναδοχής αποτυπώνεται στη ζωή κάθε παιδιού που βρίσκει κοντά σας αποδοχή και ανθρώπους, στους οποίους μπορεί να στηριχθεί. Με τη δική σας φροντίδα, με την προσοχή που του δίνετε σε όσα αισθάνεται και με τη χαρά που μοιράζεστε σε κάθε του βήμα, το βοηθάτε να νιώσει ότι όσα αισθάνεται έχουν σημασία, ενδιαφέρουν τους ανθρώπους. Με τη σταθερή παρουσία σας, ακόμη και στις δύσκολες μέρες, αυτές έχουν τις περισσότερες προκλήσεις, το παιδί μπορεί να δυναμώσει η εμπιστοσύνη του στους άλλους και στον εαυτό του και να βρει το θάρρος να εκφράσει όσα νιώθει, κοιτάζοντας το μέλλον με ελπίδα, αισιοδοξία και προοπτική.

Αυτή η ουσιαστική συμβολή σας στη ζωή των παιδιών, ενισχύει και τη δική μας ευθύνη για να ενισχύσουμε το θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει τα δικαιώματά τους και ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας ως ανάδοχων γονέων.

Και ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και χαίρομαι που είναι εδώ μέλη της Βουλής, το νέο, εξειδικευμένο νομοσχέδιο για την αναβάθμιση της μεταχείρισης και της προστασίας των παιδιών υπό τη φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που επιτελεί ένα εξαιρετικό έργο.

Την ίδια στιγμή, στοχεύουμε στον εκσυγχρονισμό και στην επικαιροποίηση των χορηγημάτων συντήρησης των παιδιών υπό φροντίδα, ώστε η κρατική μέριμνα να ανταποκρίνεται στις πραγματικές, σύγχρονες ανάγκες.

Παράλληλα, εντάσσουμε τις δράσεις μας για την αναδοχή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά, υλοποιώντας με συνέπεια το Εθνικό μας Σχέδιο Δράσης. Στόχος μας είναι η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης κάθε παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, σε ποιοτική φροντίδα, εκπαίδευση, υγεία και στέγαση. Για τη διακυβέρνηση μας, για εμάς, η καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων ξεκινά από την παιδική ηλικία και μέσα στο πλαίσιο αυτό η ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής αποτελεί την πλέον ουσιαστική εγγύηση για την προστασία και την ευημερία των παιδιών μας.

Η προσπάθειά μας αυτή έχει και μια ευρύτερη κοινωνική διάσταση. Στο σχολείο, στη γειτονιά, η διακριτικότητα και ο σεβασμός στην προσωπική ιστορία κάθε παιδιού πρέπει να καθορίζουν τη συμπεριφορά όλων μας. Η δική σας εμπειρία βοηθά την κοινωνία να κατανοήσει βαθύτερα και πιο ουσιαστικά τον θεσμό και μπορεί να εμπνεύσει περισσότερους συμπολίτες μας να ακολουθήσουν τον δρόμο της αναδοχής.

Όσες πολιτικές και αν υιοθετήσουμε, όσες μεταρρυθμίσεις κι αν σχεδιάσουμε, η ουσία της κοινωνικής φροντίδας συμπυκνώνεται στη δική σας ανιδιοτελή προσφορά.

Εσείς, οι ανάδοχοι γονείς, μετατρέπετε τις πολιτικές μας σε πράξεις ανθρωπιάς. Γίνεστε το καταφύγιο και η ελπίδα για παιδιά που χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία στη ζεστασιά μιας οικογενειακής εστίας.

Και η επιλογή σας έχει και μια ιδιαίτερη γενναιοδωρία. Δένεστε με ένα παιδί, επενδύετε στη ζωή του, χωρίς να γνωρίζετε από την αρχή πόσο θα διαρκέσει η κοινή σας διαδρομή. Πραγματικά, χρειάζεται τεράστιο ψυχικό σθένος για να προσφέρετε τόσο ουσιαστικά. Η αξία όσων δίνετε, όμως, δεν περιορίζεται στον χρόνο που το παιδί μένει κοντά σας. Όσα μοιράζεστε, να είστε σίγουροι ότι συνοδεύουν το παιδί σε όλη του τη ζωή, ακόμη κι όταν η καθημερινότητά του αλλάξει. Εσείς παραμένετε η οικογένεια που στάθηκε δίπλα του, όταν το είχε περισσότερο ανάγκη.

Εκ μέρους της Πολιτείας σάς εκφράζω τις θερμότερες και πιο ειλικρινείς μου ευχαριστίες. Η σημερινή εκδήλωση φέρνει στο προσκήνιο μια προσφορά που συντελείται κυρίως μακριά από τη δημόσια προσοχή, από τα φώτα της δημοσιότητας, και αξίζει την εκτίμηση ολόκληρης της κοινωνίας μας. Η στάση ζωής σας αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και τον ζωντανό ιστό μιας κοινωνίας Συνοχής, Αλληλεγγύης και Προοπτικής.

Και σας διαβεβαιώνω σήμερα ότι ως Πολιτεία θα βρισκόμαστε σταθερά, έμπρακτα και συνεχώς στο πλευρό σας.