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Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε το πάρτι Halloween σε παραλιακό κέντρο στη Λεμεσό, στο οποίο κατανάλωσαν αλκοόλ ανήλικοι, περιγράφει στο philenews μαθήτρια που πήγε στο πάρτι. Όπως ανέφερε, αρχικά η διοργάνωση ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Μουτταγιάκας. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή οι διοργανωτές τους ενημέρωσαν ότι η εκδήλωση θα μεταφερόταν σε άλλο υποστατικό.

«Έβαλαν story στο Instagram ότι αλλάζει η τοποθεσία λόγω ηχείων και φωτισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια εξήγησε ότι είχε πληρώσει το ποσό των 8 ευρώ για την κράτηση. Όταν, ωστόσο, έφτασαν στο υποστατικό, τους ζητήθηκε να πληρώσουν επιπλέον χρήματα, καθώς η είσοδος ανερχόταν στα 25 ευρώ. Το πάρτι ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο (31/10), από τις 19:00 μέχρι τα μεσάνυχτα.

Πολύς κόσμος και καθυστέρηση στην είσοδο

Σύμφωνα με τη μαθήτρια, η είσοδος των παρευρισκομένων καθυστέρησε περίπου 40 λεπτά, λόγω του μεγάλου αριθμού ατόμων που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το παραλιακό κέντρο.

Όπως περιγράφει, στην πλειονότητά τους επρόκειτο για μαθητές μέχρι τη Γ’ Λυκείου, από διάφορες περιοχές της Λεμεσού. Στον χώρο υπήρχε προσωπικό ασφαλείας, τόσο στην είσοδο όσο και στο εσωτερικό του υποστατικού.

Η κατάσταση, όπως αναφέρει, αρχικά κυλούσε ομαλά. Ωστόσο, γύρω στις 20:00 με 21:00 άρχισαν να παρατηρούνται περιστατικά αδιαθεσίας μεταξύ των ανηλίκων.

«Αρκετοί μαθητές άρχισαν να πίνουν. Κάποιοι άλλοι ήταν μεθυσμένοι και έκαναν εμετούς. Ζαλίζονταν και δεν ένιωθαν καλά», ανέφερε. Μάλιστα, περιέγραψε περιστατικό με κοπέλα που ένιωσε έντονη ζαλάδα και κατέρρευσε στην αγκαλιά άλλων παρευρισκομένων.

«Γενικά, αρκετοί δεν μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους και φαινόταν ότι είχαν μεθύσει», πρόσθεσε.

Η μαθήτρια ανέφερε ότι οι γονείς της έφτασαν στο μέρος γύρω στις 22:00 για να την παραλάβουν. Την ίδια ώρα, έξω από τον χώρο είχε ήδη κληθεί ασθενοφόρο.

Όπως διευκρίνισε, η ίδια δεν κατανάλωσε αλκοόλ, ωστόσο είδε άλλους ανήλικους να πίνουν, μεταξύ άλλων, βότκα με χυμό. Σύμφωνα με την ίδια, ένα πρόσωπο από την παρέα της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

13 ανήλικοι στα ΤΑΕΠ – Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Σύμφωνα με δηλώσεις του Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή Λεμεσού, Λευτέρη Κυριάκου, στο Σίγμα, έχουν εντοπιστεί τα στοιχεία των 13 ανήλικων προσώπων, τα οποία είναι 15-17 ετών.

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε πως σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το πάρτι ήταν προγραμματισμένο να διοργανωθεί σε συγκεκριμένο χώρο για τον οποίο ήταν ενήμεροι οι γονείς και στον οποίο δεν θα σερβίρονταν αλκοολούχα ποτά. Εν τέλει οι διοργανωτές άλλαξαν τον χώρο διεξαγωγής του πάρτι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και αλκοολούχα ποτά που παραχωρήθηκαν στους ανήλικους. Πριν την αλλαγή της τοποθεσίας, τα παιδιά είχαν ήδη αγοράσει τα εισιτήρια τους.

Νεότερη ενημέρωση από το ΤΑΕ Λεμεσού αναφέρει ότι μέχρι στιγμής λήφθηκαν έξι καταθέσεις από γονείς που τα παιδιά τους ήταν στο πάρτι και κατανάλωσαν οινοπνευματώδη ποτά. Όπως προκύπτει, παιδιά που δεν ένοιωθαν καλά επισκέφθηκαν διάφορα νοσηλευτήρια, όμως κανένα περιστατικό δεν κρίθηκε ως σοβαρό.

Όπως πληροφορείται η ιστοσελίδα μας, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού έχουν εξασφαλίσει στοιχεία που αφορούν το πρόσωπο που φέρεται να διοργάνωσε το πάρτι, ενώ συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα, περιλαμβανομένων γονέων και ανηλίκων.