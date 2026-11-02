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Αλλαγή σελίδας στον εναέριο ανεφοδιασμό των μαχητικών αεροσκαφών σηματοδοτεί η σημερινή υπογραφή Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας, με την προμήθεια 3+3 αεροσκαφών EMBRAER KC-390.

«Είναι μια αγορά για την Ελλάδα που σηματοδοτεί δύο πρωτιές. Είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία μας που θα αποκτήσουμε αεριωθούμενο μεταγωγικό αεροσκάφος» τόνισε σχετικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υποδεχόμενος σήμερα στο Πεντάγωνο τον Πορτογάλο ομόλογό του, Νούνο Μέλο, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. «Και είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία μας που θα αποκτήσουμε αεροσκάφος-τάνκερ, δηλαδή αεροσκάφος που μπορεί να ανεφοδιάζει τα μαχητικά μας στον αέρα. Σε πρώτη φάση τα Rafale και τα Mirage και, έναν χρόνο μετά από τώρα, και τα F-16», συνέχισε ο κ. Δένδιας.

Τα αεροσκάφη θα χρησιμοποιούνται για μεταφορές, αλλά και για εναέριο ανεφοδιασμό των μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας, μια δυνατότητα που, σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, αποκτά για πρώτη φορά η Ελλάδα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε τη συμφωνία ιδιαίτερα σημαντική, επισημαίνοντας ότι η απόκτηση των KC-390 σηματοδοτεί δύο πρωτιές για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

«Είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία μας που θα αποκτήσουμε αεριωθούμενο μεταγωγικό αεροσκάφος», ανέφερε και πρόσθεσε: «Και είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία μας που θα αποκτήσουμε αεροσκάφος-τάνκερ, δηλαδή αεροσκάφος που μπορεί να ανεφοδιάζει τα μαχητικά μας στον αέρα. Σε πρώτη φάση τα Rafale και τα Mirage και, έναν χρόνο μετά από τώρα, και τα F-16».

Τι αλλάζει με την απόκτηση των KC-390

Ο Νίκος Δένδιας στάθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού, εξηγώντας ότι θα επιτρέπει στα ελληνικά μαχητικά να παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στον αέρα, χωρίς να χρειάζεται να επιστρέφουν για καύσιμα.

«Θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει τρόπος με τον οποίο να υπογραμμίσω το τι τεράστιο πλεονέκτημα δίνει στα μαχητικά μας αεροσκάφη αυτή η δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού», τόνισε.

Όπως εξήγησε, με τον εναέριο ανεφοδιασμό ο χρόνος παραμονής ενός μαχητικού στον αέρα θα εξαρτάται ουσιαστικά από την αντοχή του χειριστή του και όχι από τα διαθέσιμα καύσιμα.

Ο υπουργός συνέδεσε μάλιστα τη σημασία αυτής της δυνατότητας με τα γεγονότα του 1974 στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι η ύπαρξη αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού θα μπορούσε να είχε αλλάξει την εξέλιξη της τουρκικής εισβολής.

«Ή, αν θέλετε, να σας το πω με ένα παράδειγμα: αν η Ελλάδα είχε αεροσκάφη ανεφοδιασμού στον αέρα των μαχητικών μας αεροσκαφών, η εισβολή στην Κύπρο το 1974 δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί και δεν θα μπορούσε να έχει διατηρηθεί το προγεφύρωμα της εισβολής», δήλωσε.

Σημαντικό μέρος της συμφωνίας αποτελεί και η μεταφορά τεχνογνωσίας από την Πορτογαλία, η οποία θα συνδράμει στην εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων για τη χρήση των συγκεκριμένων αεροσκαφών.

Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε επίσης την πορτογαλική πλευρά για τη συμμετοχή ενός KC-390 στην πτήση πάνω από τη Θεσσαλονίκη, κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Η διακρατική συμφωνία υπογράφηκε από τον γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, και τον γενικό διευθυντή Εξοπλισμών του πορτογαλικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αντόνιο Ζοζέ Μπαπτίστα, παρουσία των δύο υπουργών.

Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της επίσκεψης που είχε πραγματοποιήσει ο Νίκος Δένδιας στη Λισσαβώνα στις 7 Μαΐου 2026.

Συνεργασία και σε θαλάσσια drones, δορυφόρους και αμυντική τεχνολογία

Πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο υπουργοί είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, ενώ ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Πορτογαλίας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αμυντική συνεργασία, η καινοτομία και η αμυντική βιομηχανία, καθώς και οι δυνατότητες στενότερου συντονισμού των δύο χωρών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε ότι η συνεργασία δεν θα περιοριστεί στην προμήθεια των KC-390, αλλά θα επεκταθεί και στον τομέα των θαλάσσιων drones, όπου η Πορτογαλία διαθέτει σχετική εμπειρία.

Όπως ανέφερε, οι δύο χώρες θα συνεργαστούν επίσης στην ανάπτυξη σκαφών που μπορούν να μεταφέρουν και να επιχειρούν με drones, καθώς και συστημάτων που προορίζονται για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων μέσων.

Στις συζητήσεις περιλαμβάνεται και ο τομέας των δορυφόρων. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας γνωστοποίησε ότι τις επόμενες ημέρες θα εγκαινιάσει τη Διοίκηση Διαστήματος της Πολεμικής Αεροπορίας, σημειώνοντας ότι η Πορτογαλία αποτελεί έναν από τους εταίρους με τους οποίους η Ελλάδα επιδιώκει συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον Πορτογάλο ομόλογό του για τις ελληνικές θέσεις σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας, την τουρκική στάση και το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν ακόμη για τις υποχρεώσεις αμοιβαίας συνδρομής στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τις εξελίξεις στην Αφρική, με τον Έλληνα υπουργό να υπογραμμίζει τη σημασία της ευρωπαϊκής παρουσίας στην περιοχή.

Κατά την επίσκεψη υπογράφηκε επίσης συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των Πολεμικών Αεροποριών Ελλάδας και Πορτογαλίας.

protothema.gr