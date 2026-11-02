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Τον πόνο που βιώνει μετά τον θάνατο του γιου της, Γιώργου Μαζωνάκη, περιέγραψε η μητέρα του τραγουδιστή, Κλειώ Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας πως η απώλειά του την έχει καταβάλει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αποφεύγει ακόμη και να προφέρει ή να ακούει το όνομά του.

Η μητέρα του εκλιπόντος τραγουδιστή μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Σχεδόν δύο μήνες μετά τον θάνατό του, η Κλειώ Μαζωνάκη τόνισε πως περιμένει από τη δικαιοσύνη να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Μιλώντας για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και την αδυναμία της να αναφέρεται σε εκείνον, είπε: «Το παιδί μου εγώ το έχασα, δεν είμαι καλά. Δεν θέλω να λέω ούτε το όνομα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το λέω, δεν μπορώ. Το αποφεύγω να ακούω το όνομά του, δεν θέλω να ακούω του παιδιού μου το όνομα».

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Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν θεωρεί ότι δεν έχει αποκαλυφτεί ακόμη η αλήθεια σχετικά με την υπόθεση θανάτου του γιου της, η Κλειώ Μαζωνάκη απάντησε πως από τότε που έφυγε από τη ζωή, δεν ενημερώνεται για όσα συμβαίνουν: «Τι να σας πω; Δεν έχω βγει έξω. Δεν ξέρω τίποτα. Ούτε ακούω, ούτε βλέπω τίποτα από την ημέρα που έχασα το παιδί μου» και στη συνέχεια εξέφρασε την προσδοκία της να αποδοθεί δικαιοσύνη: «Η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει εκείνη ό,τι πρέπει. Να γίνει κάποια δικαιοσύνη, τίποτα άλλο. Μακάρι Θεέ μου να το είχα το παιδί μου».



Ο τραγουδιστής έφυγε αιφνίδια από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, από ανακοπή, σε ηλικία 54 ετών. Την ημέρα που πέθανε είχε επισκεφτεί ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι για θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

protothema.gr