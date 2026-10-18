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Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε στη Νίκαια το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μέλη της οικογένειάς του βρέθηκαν από νωρίς το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, ενώ έξω από την εκκλησία θαυμαστές του τραγουδιστή χόρευαν και τραγουδούσαν αγαπημένα κομμάτια του.

Λίγο μετά τις 8 το πρωί έφτασε στον ναό η μητέρα του, Κλειώ, συνοδευόμενη από την κόρη της, Μαρία. Λίγο αργότερα προσήλθε και ο πατέρας του, Μανώλης.

Στο εσωτερικό του ναού βρισκόταν επίσης η μεγαλύτερη αδελφή του τραγουδιστή, Βάσω, ενώ το «παρών» στο μνημόσυνο έδωσε και ο σύντροφός της, Δημήτρης Μακρυνιώτης.

Ο Μητροπολίτης Νίκαιας και Καλλιθέας Αλέξιος εκφώνησε συγκινητικό λόγο κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου, αναφέροντας μεταξύ άλλων για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Παιδί της Νίκαιας, της πόλης των αγωνιστών της ζωής, εμφύτευσε μέσα του από μικρός τα βάσανα των ανθρώπων και ανέπτυξε βαθμιαία μια μοναδική ενσυναίσθηση για εκείνους που είχαν δυσκολίες». Και συνέχισε: «Μέσα από τα τραγούδια του, κατάφερε να αγγίξει τις καρδιές. Συγκίνησε, προβλημάτισε, προκάλεσε σοβαρές αναθεωρήσεις, για καλύτερη ζωή, για ζωή αγάπης και προσφοράς. Ζωή με αξίες και οράματα, χωρίς υποδούλωση στην ύλη. Ενδεικτικό ο στίχος του για τα υλικά αγαθά: “Δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος σε αυτά. Σταγόνα ο χρόνος” (Η φιλοσοφία μου)».

protothema.gr