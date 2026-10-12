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Θανατηφόρος συνδυασμός ουσιών φέρεται να εντοπίστηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τις οποίες επικαλείται το περιβάλλον του τραγουδιστή.

Από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη σημειώνουν ότι χορηγήθηκε στον τραγουδιστή η ουσία μιδαζολάμη και η ουσία προποφόλη που χρησιμοποιούνται για νάρκωση, αλλά και η ουσία φλουμαζελίνη που αποτελεί το αντίδοτο της μιδαζολάμης.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 το γεγονός ότι ανιχνεύτηκε το αντίδοτο της μιδαζολάμης, έρχεται να ενισχύσει και τις καταθέσεις εργαζομένων που έκαναν λόγο για χορήγηση αντίδοτου.

«Η χορήγηση και των δύο φαρμάκων είτε ξεχωριστά είτε και μαζί μπορεί να αποβεί μοιραία» εξηγούν οι ειδικοί. Τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.

Οι ουσίες που βρέθηκαν στον οργανισμό του τραγουδιστή

Όπως μεταδίδει το Μega αρχικά, στο επίκεντρο βρέθηκε η προποφόλη, η οποία, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, εντοπίστηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για ισχυρό αναισθητικό φάρμακο, για το οποίο δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, όπως έχουν επισημάνει ιατρικοί εμπειρογνώμονες και αναισθησιολόγοι.

Στη συνέχεια, τα ευρήματα έφεραν στο προσκήνιο και τη μιδαζολάμη, μια ισχυρή φαρμακευτική ουσία της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην ιατρική για την πρόκληση καταστολής, τη μείωση του άγχους, την πρόκληση αμνησίας πριν ή κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων, καθώς και για την αντιμετώπιση σοβαρών σπασμών. Παράλληλα, χαρακτηρίζεται από ταχεία δράση.

Το κρίσιμο νέο στοιχείο, ωστόσο, είναι ο εντοπισμός της φλουμαζενίλης, της ουσίας που αποτελεί το ειδικό αντίδοτο για τη μιδαζολάμη και κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία ANEXATE.

«Του προκάλεσε διέγερση η μιδαζολάμη γι΄αυτό χρειάστηκε η προποφόλη»

Ο αναισθησιολόγος στο «Αττικό Νοσοκομείο», Δημήτρης Μανίκης, μιλώντας στο Live News εξήγησε πως η χορήγηση μιδαζολάμης σε ασθενή που βρίσκεται σε διέγερση μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντί να προκαλέσει καταστολή, να επιτείνει τη διέγερση, οδηγώντας στην ανάγκη χορήγησης περαιτέρω κατασταλτικών φαρμάκων, όπως η προποφόλη.

Όπως τόνισε, ο συνδυασμός των δύο ουσιών μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τόσο την κατασταλτική τους δράση όσο και τον κίνδυνο επιπλοκών, μεταξύ των οποίων και η άπνοια. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι το Anexate (φλουμαζενίλη) αποτελεί αντίδοτο μόνο για τη μιδαζολάμη και όχι για την προποφόλη, η αντιμετώπιση των επιδράσεων της οποίας απαιτεί υποστήριξη της αναπνοής από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η παρουσία της επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για τις ενέργειες που έγιναν πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ, αλλά και για τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να χορηγήθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες.

Η εβδομάδα που ξεκινά θεωρείται πλέον καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται η διαμόρφωση του κατηγορητηρίου, η ποινική μεταχείριση των γιατρών, αλλά και το ενδεχόμενο διεύρυνσής του με την προσθήκη νέων κατηγορουμένων.

cnn.gr