Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Κατάθεση στο ΤΑΕ Λευκωσίας έδωσε πριν από λίγη ώρα ο 16χρονος ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα νεαρών το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή των Λατσιών.

Η κατάθεση δόθηκε στους ανακριτές του ΤΑΕ αφού τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, επειδή αφορά ανήλικο πρόσωπο και βάσει διαδικασιών έπρεπε να είναι παρόντες κηδεμόνες ή άλλα πρόσωπα για σκοπούς προστασίας του. Με τη συμπλήρωση της κατάθεσης του 16χρονου, οι ανακριτές θα την μελετήσουν και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στα επόμενα βήματα.

Σημειώνεται ότι η Αστυνομία είχε ενημερωθεί νωρίτερα σήμερα από πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του νεαρού για το επεισόδιο, για το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο, που κατέγραψε τις έκνομες ενέργειες ομάδας επίσης ανήλικων.

Δεν αποκλείεται, όπως μας αναφέρθηκε από αστυνομική πηγή, ακόμη και απόψε ή αύριο να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης προσώπων που φέρονται να χτυπούν βίαια τον 16χρονο. Όπως μας ειπώθηκε από την Αστυνομία, τόσο κατά τη λήψη καταθέσεων όσων και άλλων ενεργειών, θα ενεργοποιηθεί ο νόμος περί παιδιών σε σύγκρουση με το νόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται και το βίντεο που κατέγραψε τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής σε βάρος του ανήλικου, ώστε να μελετηθεί και να γίνει αναγνώριση προσώπων, σε περίπτωση που ο 16χρονος δεν γνωρίζει κάποια άτομα που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Επίσης, υπάρχουν και βίντεο από την περιοχή που μελετούνται για αναγνώριση προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος φαίνεται να πήγε σε ραντεβού για επίλυση προσωπικών διαφορών και εκεί δέχθηκε επίθεση, έπεσε στο έδαφος και στη συνέχεια ομάδα προσώπων άρχισε να τον χτυπά με κλωτσιές. Όταν κατάφερε να σηκωθεί, δέχτηκε νέα επίθεση και φτυσίματα. Από τα χτυπήματα ο νεαρός υπέστη κάταγμα ρινικού οστού, μώλωπες και εκχυμώσεις σε διάφορα μέρη του σώματος του.