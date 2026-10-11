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Κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών στην Ίμπιζα εξάρθρωσαν οι αρχές στην Ισπανία, αποκαλύπτοντας μια εγκληματική δραστηριότητα που στηριζόταν στον εξαναγκασμό των θυμάτων σε πορνεία.

Τα μέλη της οργάνωσης επέβαλλαν στις γυναίκες ανύπαρκτα χρέη, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν ως μέσο πίεσης, υποχρεώνοντάς τες να εκδίδονται για να τα αποπληρώσουν.

Η ισπανική Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) ανακοίνωσε ότι απελευθέρωσε 25 γυναίκες και συνέλαβε τέσσερα άτομα, έπειτα από πολύμηνη έρευνα που αποκάλυψε τη δράση της οργάνωσης στον δημοφιλή προορισμό.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, εξαναγκαστική πορνεία, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η αστυνομική επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Gecaroni», ολοκληρώθηκε στις 5 Οκτωβρίου, με τους ερευνητές να αποκαλύπτουν ένα οργανωμένο δίκτυο στρατολόγησης, μεταφοράς και ελέγχου γυναικών, οι οποίες αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή στην Ισπανία.

Τις προσέλκυαν με δουλειές σε ξενοδοχεία και μανικιούρ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Guardia Civil, το κύκλωμα αναζητούσε γυναίκες ηλικίας κυρίως 18 έως 25 ετών, στην πλειονότητά τους από τη Βενεζουέλα, οι οποίες προέρχονταν από ιδιαίτερα ευάλωτα κοινωνικά και οικονομικά περιβάλλοντα.

Για να τις πείσουν να ταξιδέψουν στην Ισπανία, τα μέλη της οργάνωσης τους υπόσχονταν θέσεις εργασίας στον χώρο της φιλοξενίας και της εστίασης, καθώς και σε υπηρεσίες περιποίησης νυχιών.

Οι προσφορές εργασίας ήταν ψεύτικες, ωστόσο οι γυναίκες δεν γνώριζαν ότι πίσω από αυτές κρυβόταν ένα οργανωμένο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Μόλις έφταναν στην Ισπανία, τις παραλάμβαναν από το αεροδρόμιο συνεργάτες του κυκλώματος, οι οποίοι τους αφαιρούσαν μέρος των προσωπικών τους αντικειμένων και τα μετρητά που είχαν πάρει μαζί τους από τις χώρες καταγωγής τους.

Στη συνέχεια, τις οδηγούσαν σε κατοικίες που ελέγχονταν από την εγκληματική οργάνωση, όπου τους ανακοίνωναν ότι είχαν πλέον δημιουργήσει χρέος περίπου 5.000 ευρώ, το οποίο έπρεπε να εξοφλήσουν προσφέροντας σεξουαλικές υπηρεσίες.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, οι γυναίκες εγκλωβίζονταν σε ένα καθεστώς οικονομικής εξάρτησης και εξαναγκασμού.

Τις παρακολουθούσαν με κάμερες και τις απειλούσαν λόγω της παράνομης παραμονής τους

Οι συνθήκες στις οποίες υποχρεώνονταν να ζουν οι γυναίκες χαρακτηρίζονταν από αυστηρό έλεγχο και συνεχή επιτήρηση.

Σύμφωνα με την ισπανική Πολιτοφυλακή, τα θύματα έπρεπε να βρίσκονται διαρκώς σε ετοιμότητα προκειμένου να εξυπηρετούν πελάτες, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν ελεύθερα για τις μετακινήσεις και την καθημερινότητά τους.

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν απειλές και ψυχολογική πίεση, εκμεταλλευόμενα κυρίως το γεγονός ότι αρκετές γυναίκες δεν διέθεταν νόμιμα έγγραφα παραμονής στην Ισπανία.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το κύκλωμα είχε εγκαταστήσει συστήματα βιντεοεπιτήρησης, ενώ χρησιμοποιούσε και άμεση φυσική παρακολούθηση, προκειμένου να ελέγχει τις κινήσεις των γυναικών.

Έβρισκαν πελάτες στην τουριστική περιοχή Platja d’en Bossa

Η οργάνωση είχε αναπτύξει τη δραστηριότητά της σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες περιοχές νυχτερινής διασκέδασης της Ίμπιζα, την Platja d’en Bossa, γνωστή για τα νυχτερινά κέντρα, τα ξενοδοχεία και την έντονη τουριστική κίνηση.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι επαφές με τους πελάτες γίνονταν μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, αλλά και με την παρουσία των γυναικών σε συγκεκριμένα σημεία της περιοχής.

Από εκεί, τα θύματα μεταφέρονταν ακόμη και σε ιδιωτικές κατοικίες πελατών, όπου εξαναγκάζονταν στην πορνεία.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η οργάνωση ανέπτυσσε την εντονότερη δραστηριότητά της κατά τους θερινούς μήνες, όταν η Ίμπιζα προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου, μέρος της παράνομης δραστηριότητας μεταφερόταν σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ισπανίας, γεγονός που, σύμφωνα με τους ερευνητές, επέτρεπε στο κύκλωμα να συνεχίζει να αποκομίζει έσοδα και εκτός της θερινής σεζόν.

Πουλούσαν ναρκωτικά και σεξουαλικά σκευάσματα στους πελάτες

Η σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών δεν αποτελούσε τη μοναδική πηγή παράνομων εσόδων της οργάνωσης.

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της φέρονται να προμήθευαν τους πελάτες με ναρκωτικές ουσίες και σκευάσματα σεξουαλικής ενίσχυσης, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τα κέρδη τους.

Σύμφωνα με την Guardia Civil, τα μέλη του κυκλώματος νοίκιαζαν πολυτελείς κατοικίες και ακριβά αυτοκίνητα, χρηματοδοτώντας τον τρόπο ζωής τους Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι χρησιμοποιούνταν εταιρείες συνδεδεμένες με τον φερόμενο επικεφαλής της οργάνωσης, μέσω των οποίων επιχειρούνταν η νομιμοποίηση των παράνομων κερδών.

Η οικονομική δραστηριότητα του κυκλώματος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για ξέπλυμα χρήματος.

Τέσσερις έφοδοι σε σπίτια – Κατασχέθηκαν σχεδόν 120.000 ευρώ

Έπειτα από μήνες παρακολούθησης και συλλογής στοιχείων, οι ισπανικές αρχές προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση σε διαφορετικές περιοχές της Ίμπιζα. Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις έρευνες σε κατοικίες που συνδέονταν με την εγκληματική οργάνωση, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων υπόπτων και την απελευθέρωση των 25 γυναικών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν:

– Περίπου 120.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία εκτιμάται ότι προέρχονταν από τη σεξουαλική εκμετάλλευση των θυμάτων.

– Ποσότητες διαφορετικών ναρκωτικών ουσιών.

– Πολυάριθμες ηλεκτρονικές συσκευές.

– Εξοπλισμό παρακολούθησης και υλικό που χρησιμοποιούνταν για την οργάνωση της παράνομης δραστηριότητας.

Τα κατασχεθέντα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τη διακρίβωση του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας και της διακίνησης χρημάτων.

protothema.gr