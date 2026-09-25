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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στην Κύπρο και σε σειρά άλλων κρατών μελών για καθυστερήσεις στη μεταφορά δύο ενωσιακών νομοθετημάτων στον τομέα της δικαιοσύνης για την εμπορία ανθρώπων και της εσωτερικής ασφάλειας για την αποτυχία ένταξης νέων ψυχοδραστικών ουσιών ως ναρκωτικά.

Στην πρώτη περίπτωση, η Κύπρος συγκαταλέγεται στα 20 κράτη μέλη που δεν κοινοποίησαν πλήρη μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1712, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων της.

Η αναθεωρημένη Οδηγία εισάγει αυστηρότερη ποινικοποίηση και ενισχυμένα εργαλεία για τις δημόσιες αρχές ώστε να διερευνούν και να διώκουν νέες μορφές εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λαμβάνουν χώρα στο διαδίκτυο, καθώς και καλύτερη στήριξη στα θύματα.

Τα κράτη μέλη καλούνται πλέον να θεσμοθετήσουν Εθνικό Μηχανισμό Παραπομπής, να ορίσουν σημείο επαφής για διασυνοριακή παραπομπή θυμάτων, να διορίσουν Εθνικούς Συντονιστές κατά της Εμπορίας Ανθρώπων και να υιοθετήσουν και επικαιροποιούν τακτικά Εθνικά Σχέδια Δράσης.

Η προθεσμία μεταφοράς έληξε στις 15 Ιουλίου 2026, με την Κύπρο και τα υπόλοιπα 19 κράτη μέλη να έχουν πλέον δύο μήνες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Στη δεύτερη περίπτωση, η Κύπρος περιλαμβάνεται στα κράτη μέλη που δεν μετέφεραν πλήρως την κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2025/2062, η οποία προσθέτει τρεις νέες ψυχοδραστικές ουσίες (2-MMC, NEP και 4-BMC) στον ενωσιακό ορισμό του ναρκωτικού μέσω τροποποίησης του Παραρτήματος της Απόφασης-Πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Η ένταξη αυτών των ουσιών σημαίνει ότι θα καλύπτονται πλέον από τους ενωσιακούς κανόνες περί ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, συμβάλλοντας στην εναρμόνιση των εθνικών ελέγχων και στην ενίσχυση της διασυνοριακής αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.

Η προθεσμία μεταφοράς έληξε στις 12 Ιουλίου 2026. Σύμφωνα με το κείμενο της Επιτροπής, τα κράτη μέλη που δεν κοινοποίησαν πλήρη μεταφορά είναι η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία.

Και στις δύο διαδικασίες, τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες να απαντήσουν και να ολοκληρώσουν τη μεταφορά, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, την αιτιολογημένη γνώμη.

ΚΥΠΕ