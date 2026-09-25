Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μία ώρα πίσω θα γυρίσουν τα ρολόγια στην Κύπρο την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, καθώς ολοκληρώνεται η θερινή ώρα.

Η αλλαγή θα γίνει τα ξημερώματα. Στις 04:00, τα ρολόγια θα πρέπει να γυρίσουν μία ώρα πίσω και να δείξουν 03:00. Στα κινητά τηλέφωνα και στις περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές η αλλαγή γίνεται αυτόματα, ενώ τα υπόλοιπα ρολόγια θα χρειαστούν χειροκίνητη ρύθμιση.

Με την επιστροφή στη χειμερινή ώρα, θα αρχίσει να νυχτώνει νωρίτερα, κάτι που γίνεται πιο αισθητό όσο πλησιάζουμε προς τον χειμώνα. Παράλληλα, εκείνο το βράδυ θα έχουμε μία επιπλέον ώρα, αφού η ώρα θα γυρίσει πίσω.

Η θερινή ώρα είχε ξεκινήσει στις 29 Μαρτίου 2026, όταν τα ρολόγια πήγαν μία ώρα μπροστά. Η αλλαγή συνεχίζει να εφαρμόζεται στην Κύπρο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις συζητήσεις που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια για πιθανή κατάργησή της.