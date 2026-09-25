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Η Αστυνομία Κύπρου εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του πρώην Αρχηγού Αστυνομίας, Τάσου Παναγιώτου, ο οποίος υπηρέτησε την Αστυνομία για 42 χρόνια με αφοσίωση και ήθος.

Ο εκλιπών εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας Κύπρου το 1964 και υπηρέτησε με επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης σε διάφορα Τμήματα, Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, στην Εισαγγελία και στο ΤΑΕ Λευκωσίας, ως Βοηθός Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, ως Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, ως Διοικητής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) και ως Αστυνομικός Διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος.

Τον Φεβρουάριο του 2002 ανέλαβε καθήκοντα Υπαρχηγού Αστυνομίας, ενώ τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους διορίστηκε Αρχηγός Αστυνομίας. Υπηρέτησε στη θέση αυτή μέχρι την αφυπηρέτησή του το 2006, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του Σώματος, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία και την εξέλιξη της Αστυνομίας Κύπρου.

H Αστυνομία εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 3μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, στον Στρόβολο. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 2μ.μ..