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Στο μηχανοστάσιο του κτηρίου όπου στεγάζεται το χρυσοχοείο, στην οδό Ελλάδος στη Λεμεσό, εντόπισαν και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω 40χρονο Ελληνοκύπριο μέλη της Αστυνομίας, λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες. Ο 40χρονος επέστρεψε στο ίδιο χρυσοχοείο, λίγες ημέρες μετά την πρώτη διάρρηξη, έχοντας αυτή τη φορά καταφέρει να ανοίξει τρύπα σε μεταλλικό διαχωριστικό του μηχανοστασίου και να αποκτήσει πρόσβαση στο υποστατικό. Πρόκειται για πρόσωπο γνωστό στις Αρχές, το οποίο οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού το οποίο ενέκρινε την κράτησή του για περίοδο επτά ημερών.

Όπως πληροφορείται η ιστοσελίδα μας, γύρω στις 11:30 χθες βράδυ, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού μετέβησαν σε χρυσοχοείο μετά από πληροφορία ότι εντός του υποστατικού βρισκόταν διαρρήκτης. Στο σημείο έφτασε ταυτόχρονα και ο ιδιοκτήτης του χρυσοχοείου, ο οποίος υπέδειξε στους αστυνομικούς σιδερένια πόρτα που οδηγούσε στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και συνδεόταν με το κυρίως κτίριο. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 40χρονο να κρύβεται στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν οι αστυνομικοί υπέδειξαν τις αστυνομικές τους ταυτότητες στον 40χρονο και του ανέφεραν ότι συλλαμβανόταν για παράνομη είσοδο, αυτός φέρεται να απάντησε: «Όι πάλε ρε». Στην κατοχή του εντοπίστηκε τσάντα, στην οποία υπήρχαν μεταξύ άλλων σμιρίλιο μπαταρίας, τέσσερις δίσκοι κοπής, δύο μπαταρίες, ψαλίδι κοπής μετάλλων, σιγατάκι και cutter. Τα αντικείμενα παραλήφθηκαν ως τεκμήρια και ο 40χρονος ενημερώθηκε ότι τελούσε υπό σύλληψη και για παράνομη κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν, επίσης, διάφορα αντικείμενα χρυσού και ασημιού, μεταξύ των οποίων ρινίσματα χρυσού, καθώς και δύο τεστ γνησιότητας χρυσού 14 και 18 καρατίων. Η αξία των αντικειμένων δεν έχει ακόμη υπολογιστεί.

Μέρος της περιουσίας αναγνωρίστηκε από τον ιδιοκτήτη του χρυσοχοείου ως αντικείμενα που είχαν κλαπεί κατά τη διάρρηξη του υποστατικού, για την οποία είχε καταγγελθεί στην Αστυνομία στις 18 Σεπτεμβρίου.

Το χρυσοχοείο, σύμφωνα με την καταγγελία, παραμένει κλειστό τα τελευταία έξι χρόνια. Από τις επιτόπιες εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο διερεύνησης της πρώτης διάρρηξης, διαπιστώθηκε ότι η είσοδος στο υποστατικό επιτεύχθηκε αφού παραβιάστηκε το προστατευτικό σιδερένιο ρολό, ενώ ο δράστης έσπασε και το γυαλί της πόρτας.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης χρησιμοποίησε σμιρίλιο μπαταρίας για να κόψει μεταλλικό διαχωριστικό στο μηχανοστάσιο, δημιουργώντας οπή που οδηγούσε στο εσωτερικό του χρυσοχοείου.

Οι κινήσεις του δράστη καταγράφηκαν από το κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, με τον ίδιο να φαίνεται να εισέρχεται στο χρυσοχοείο και ακολούθως να εξέρχεται μεταφέροντας αντικείμενα. Ανακρινόμενος προφορικά, αρνήθηκε ενοχή.