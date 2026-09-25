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Την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι κατά πάσα πιθανότητα έτοιμη η Έκθεση της Αστυνομίας για την εκτίμηση κινδύνου για τους υπουργούς, υφυπουργούς και Επιτρόπους που ζήτησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, με σκοπό να εξεταστεί κατά πόσον ενδείκνυται η διατήρηση, αύξηση ή η αφαίρεση αστυνομικών φρουρών.

Μετά τη ρύθμιση που αποφασίστηκε για τους πρώην αξιωματούχους και την αφαίρεση της φρουράς από όλους τους πρώην προέδρους της Βουλής και τις συζύγους των δύο πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας, ο υπουργός Κώστας Φυτιρής έχει ζητήσει από την Αστυνομία όπως προχωρήσει με εκτίμηση κινδύνου για τους υπουργούς, υφυπουργούς και Επιτρόπους. Σε τρίτο στάδιο θα γίνει αξιολόγηση για πολίτες που είναι μάρτυρες κατηγορίας και μεταφέρονται με τη συνοδεία της Αστυνομίας.

Η αξιολόγηση αυτή, όπως δήλωσε στον «Φ» ο κ. Φυτιρής, θα γίνεται κάθε έξι μήνες ώστε να υπάρχει εικόνα για κάθε ένα ανεξάρτητο ή κρατικό αξιωματούχο και για το κατά πόσον έχει αλλάξει η κατάσταση του. Για το θέμα της φρούρησης ή μη του οποιουδήποτε υπάρχει γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας όπου αναφέρεται ότι η παροχή φρουράς θα γίνεται στη βάση εκτίμησης κινδύνου από την Αστυνομία η οποία και θα αποφασίζει αφού ενημερώνει τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Ο υπουργός τόνισε ότι είναι υποχρέωση του κράτους και όχι προνόμια των κρατικών ή ανεξάρτητων αξιωματούχων η παροχή ασφάλειας, αλλά στις περιπτώσεις που κριθεί ότι διατρέχουν κίνδυνο ή λόγω των αποφάσεων που λαμβάνουν εκ της θέσεώς τους, επηρεάζονται συμφέρονται και πιθανόν να υπάρξουν αντιδράσεις.

Καθίσταται σαφές από την κίνηση του κ. Φυτιρή να ζητήσει αμέσως έρευνα για αξιολόγηση κινδύνου για κρατικούς αξιωματούχους, ότι κάποιοι αστυνομικοί συνοδείας θα αποσυρθούν. Δεν αποκλείεται οι αρχές να ζητήσουν και τη θέση της ΚΥΠ για το θέμα ώστε να φανεί αν υπάρχουν άλλες πληροφορίες περί κινδύνου κάποιου κρατικού αξιωματούχου. Σχετικά με την μετακίνηση δυο μελών της Αστυνομίας στη συνοδεία του Επιτρόπου Προεδρίας Μάριου Χαρτσιώτη, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος δήλωσε χθες ότι αυτό έγινε προς συμμόρφωση με παρατήρηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ότι δεν είναι ορθό οι δύο αστυνομικοί να υπάγονται στην Προεδρική Φρουρά.

Η Αστυνομία διαχρονικά διέθετε στον Επίτροπο Προεδρίας δύο μέλη της με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ενδέχεται τώρα ν’ αλλάξει το στάτους αυτό, ανάλογα φυσικά και με τον εκτίμηση κινδύνου που θα γίνει.

Σημειώνεται ότι στις 5 Οκτωβρίου θα αποσυρθούν οι δύο αστυνομικοί που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα συνοδείας του Γιαννάκη Ομήρου, Δημήτρη Συλλούργη και Μάριου Κάρογιαν και ο ένας αστυνομικός που έχει ανατεθεί στη σύζυγο του τέως Προέδρου, κ. Έλση Χριστόφια, ενώ ήδη η κ. Αντρούλλα Βασιλείου έχει ζητήσει και αποσύρθηκε ο αστυνομικός οδηγός.